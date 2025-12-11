Meteo, anticiclone protagonista tra domani e il weekend: le previsioni dal 12 dicembre

Tempo anticiclonico anche nei prossimi giorni, con l’alta pressione che continuerà a occupare con decisione la nostra Penisola anche tra venerdì 12 dicembre e il weekend. Le condizioni meteo resteranno quindi stabili e sostanzialmente asciutte, anche se con cieli spesso piuttosto grigi a causa di nebbie e nubi basse, soprattutto su pianure e coste del Nord. L’alta pressione contribuirà anche a trascinare sull’Italia una massa d’aria decisamente mite, per cui nei prossimi giorni ci attendono temperature insolitamente miti per il periodo, di alcuni gradi al di sopra della norma soprattutto nei valori massimi. La stabilità atmosferica causerà inoltre un ulteriore progressivo peggioramento della qualità dell’aria, con le sostanze inquinanti che andranno accumulandosi negli strati più bassi dell’atmosfera.

Per osservare i primi segnali di cambiamento dovremo aspettare l’inizio della prossima settimana quando, in base alle proiezioni attuali, la situazione meteo dovrebbe diventare più vivace con il ritorno delle piogge specialmente da martedì.

Le previsioni meteo per venerdì 12 dicembre

Domani a inizio giornata numerose nebbie su Pianura Padana, coste del Medio e Alto Adriatico, zone interne del Centro; in prevalenza sereno o poco nuvoloso altrove, con qualche nuvola innocua in più solo in Puglia, Calabria e Sardegna. Nel pomeriggio alternanza tra sole e nuvole in Puglia, Calabria e Sardegna, comunque senza piogge; bello e soleggiato nel resto d’Italia. A fine giornata torneranno a formarsi le nebbie nelle regioni centro-settentrionali.

Temperature con poche variazioni: poche deboli gelate mattutine al Centro-Nord; pomeriggio relativamente mite, con massime ovunque al di sopra della norma.

Le previsioni meteo per sabato 13 dicembre

Sabato cielo da poco nuvoloso a nuvoloso al Sud e Isole, comunque senza piogge. Prevalenza di tempo soleggiato nel resto d’Italia, ma con il fastidio di un po’ di nebbie a inizio giornata su pianure del Nord e coste dell’Alto Adriatico. Temperature minime in calo al Nord; massime stazionarie o in lieve crescita, al di sopra dei valori medi stagionali.