Meteo, nessuna pioggia in vista e caldo anomalo: le previsioni da giovedì 11

L'alta pressione non molla la presa: condizioni meteo stabili e temperature oltre la media, attenzione al rischio di nebbia. Le previsioni
Previsione11 Dicembre 2025 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it
Previsione11 Dicembre 2025 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it

Continua il dominio dell’alta pressione, che occuperà con insistenza la nostra Penisola ancora per diversi giorni - almeno fino a lunedì 15 dicembre. Ci attendono quindi altre giornate di tempo stabile e sostanzialmente asciutto, anche se il sole verrà spesso nascosto da nebbie e nubi basse, soprattutto al Nord.

La fase stabile, con sostanziale assenza di pioggia, sarà anche caratterizzata da temperature insolitamente miti per il periodo, al di sopra della norma soprattutto nei valori massimi, e da un progressivo peggioramento della qualità dell’aria, con le sostanze inquinanti che andranno accumulandosi negli strati più bassi dell’atmosfera. In base alle proiezioni attuali, la situazione meteo dovrebbe diventare più vivace a partire dalla metà della prossima settimana.

Le previsioni meteo per giovedì 11 dicembre

Giovedì al mattino nebbie e nubi basse su pianure del Nord, Liguria, coste dell’Alto Adriatico e zone interne del Centro; un po’ di nuvolosità, ma innocua, anche in Sardegna e Puglia, prevalenza di cielo sereno altrove. Nel pomeriggio ancora nubi basse e nebbie su Liguria e parte centrale della Pianura Padana, in generale bello nel resto d’Italia. Temperature massime stazionarie o in leggera diminuzione, nel complesso ancora oltre le norma, soprattutto al Centro-Nord e in particolare nelle zone di collina o montagna. Venti moderati settentrionali su Basso Adriatico e Ionio, deboli altrove.

Le previsioni meteo per venerdì 12 dicembre

Venerdì a inizio giornata cielo in prevalenza nuvoloso a coperto in Liguria, nella pianura lombarda, in Veneto, Emilia Romagna e Toscana, con possibili riduzioni di visibilità per nebbie; nebbia in banchi anche nelle valli interne del Centro. Altrove parzialmente nuvoloso, con ampi rasserenamenti su Alpi, Lazio e Campania. Nel pomeriggio il sole tornerà in quasi tutto il Paese, con della nuvolosità più insistente lungo tutto il versante adriatico e nelle Isole. Verso sera nebbia a banchi di nuovo in formazione in Val padana e al Centro. Temperature quasi in invariate e ancora al di sopra della media stagionale.

Ultimo aggiornamento Giovedì 11 Dicembre ore 14:01

