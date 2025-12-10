FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, inverno in pausa: 10 dicembre con anticiclone e caldo anom...

Meteo, inverno in pausa: 10 dicembre con anticiclone e caldo anomalo

L'anticiclone mantiene il dominio della scena meteo: tempo stabile e caldo anomalo, ma con rischio di nebbie e smog in aumento.
Previsione10 Dicembre 2025 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it
Previsione10 Dicembre 2025 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it

L’alta pressione, assoluta protagonista di questa settimana, determina condizioni meteorologiche tipiche della prima metà di novembre: una situazione anomala, causata dall’anticiclone di origine sub-tropicale esteso a tutta l’Italia. Il tempo quindi resterà stabile e senza precipitazioni di rilievo, ma l’aumento dell’umidità nei bassi strati darà luogo alla formazione di nebbie e nuvolosità bassa anche compatta e via via più persistente.
La massa d’aria molto mite associata all’anticiclone sta determinando una notevole anomalia termica, con temperature massime quasi ovunque superiori alla norma e la quota dello zero termico a quote eccezionalmente elevate, oltre i 3000 metri.
La stabilità atmosferica, favorendo le inversioni termiche in prossimità del suolo, insieme all’assenza di ventilazione, provoca un ulteriore peggioramento della qualità dell’aria, con il progressivo accumulo di sostanze inquinanti soprattutto nelle aree urbane della pianura padana.

Le previsioni meteo per mercoledì 10 dicembre

Al mattino cielo molto nuvoloso o grigio, a causa di nebbie e nubi basse, in gran parte della pianura padana e nelle zone costiere del Nord, in Toscana e Umbria, in parziale e temporaneo sollevamento nelle ore pomeridiane; nella Liguria centrale cielo resterà coperto per tutta la giornata, con possibili pioviggini. Nel resto dell’Italia prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, con qualche innocuo annuvolamento solo in Puglia, Sicilia e Sardegna. Venti in prevalenza di debole intensità. Temperature massime con poche variazioni e in generale al di sopra delle medie stagionali, specie al Centro-Nord.

Le previsioni meteo per giovedì 11 dicembre

Giovedì giornata piuttosto grigia su pianure e coste del Nord a causa di nebbie e nubi basse, con la possibilità di qualche pioviggine sulla Liguria. Prevalenza di bel tempo nel resto d’Italia, ma con un po’ di nebbie mattutine in Umbria, Marche e Toscana. Temperature con poche variazioni e sempre al di sopra della norma, specie nei valori massimi.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, alta pressione: stop a freddo e piogge. Le previsioni
    Previsione10 Dicembre 2025

    Meteo, alta pressione: stop a freddo e piogge. Le previsioni

    Lunga fase stabile sull'Italia con temperature oltre la norma soprattutto in collina e montagna. Smog in aumento. Le previsioni meteo del 10-11 dicembre
  • Meteo, 10-11 dicembre con tempo stabile e clima mite: le previsioni
    Previsione9 Dicembre 2025

    Meteo, 10-11 dicembre con tempo stabile e clima mite: le previsioni

    Clima più autunnale che invernale sull'Italia a causa dell'alta pressione. Nebbie e aria mite in montagna. Le previsioni meteo del 10-11 dicembre
  • Meteo, alta pressione protagonista: tempo stabile e temperature anomale
    Previsione9 Dicembre 2025

    Meteo, alta pressione protagonista: tempo stabile e temperature anomale

    La settimana proseguirà con tempo stabile, qualche nebbia, smog in aumento e caldo anomalo soprattutto in montagna. Le previsioni meteo del 9-10 dicembre
  • Meteo, alta pressione protagonista. Tempo stabile e clima mite
    Previsione9 Dicembre 2025

    Meteo, alta pressione protagonista. Tempo stabile e clima mite

    Fase di tempo stabile e mite; anomalia termica particolarmente accentuata nelle zone alpine, con lo zero termico oltre i 3000 metri. Aumentano nebbie e smog
Ultime newsVedi tutte
Meteo, inverno in pausa per diversi giorni: la tendenza
Tendenza9 Dicembre 2025
Meteo, inverno in pausa per diversi giorni: la tendenza
Alta pressione e assenza di precipitazioni: non si profila l'arrivo di perturbazioni per molti giorni. La tendenza meteo dal 12 dicembre
Meteo, alta pressione protagonista anche nell'ultima parte della settimana
Tendenza8 Dicembre 2025
Meteo, alta pressione protagonista anche nell'ultima parte della settimana
Una massa d’aria molto mite contribuirà a mantenere le temperature al di sopra della media: zero termico oltre 3000 metri. Formazione di nebbie in pianura e smog in città
Meteo, anticiclone protagonista. Tempo stabile ma nebbie e smog
Tendenza7 Dicembre 2025
Meteo, anticiclone protagonista. Tempo stabile ma nebbie e smog
Fino a domenica 14 dicembre non sono attesi cambiamenti significativi. Crescente probabilità di formazione di nebbie e progressivo accumulo di sostanze inquinanti
Mediaset

Ultimo aggiornamento Mercoledì 10 Dicembre ore 11:09

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154