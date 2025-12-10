Meteo, inverno in pausa: 10 dicembre con anticiclone e caldo anomalo

L’alta pressione, assoluta protagonista di questa settimana, determina condizioni meteorologiche tipiche della prima metà di novembre: una situazione anomala, causata dall’anticiclone di origine sub-tropicale esteso a tutta l’Italia. Il tempo quindi resterà stabile e senza precipitazioni di rilievo, ma l’aumento dell’umidità nei bassi strati darà luogo alla formazione di nebbie e nuvolosità bassa anche compatta e via via più persistente.

La massa d’aria molto mite associata all’anticiclone sta determinando una notevole anomalia termica, con temperature massime quasi ovunque superiori alla norma e la quota dello zero termico a quote eccezionalmente elevate, oltre i 3000 metri.

La stabilità atmosferica, favorendo le inversioni termiche in prossimità del suolo, insieme all’assenza di ventilazione, provoca un ulteriore peggioramento della qualità dell’aria, con il progressivo accumulo di sostanze inquinanti soprattutto nelle aree urbane della pianura padana.

Le previsioni meteo per mercoledì 10 dicembre

Al mattino cielo molto nuvoloso o grigio, a causa di nebbie e nubi basse, in gran parte della pianura padana e nelle zone costiere del Nord, in Toscana e Umbria, in parziale e temporaneo sollevamento nelle ore pomeridiane; nella Liguria centrale cielo resterà coperto per tutta la giornata, con possibili pioviggini. Nel resto dell’Italia prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, con qualche innocuo annuvolamento solo in Puglia, Sicilia e Sardegna. Venti in prevalenza di debole intensità. Temperature massime con poche variazioni e in generale al di sopra delle medie stagionali, specie al Centro-Nord.

Le previsioni meteo per giovedì 11 dicembre

Giovedì giornata piuttosto grigia su pianure e coste del Nord a causa di nebbie e nubi basse, con la possibilità di qualche pioviggine sulla Liguria. Prevalenza di bel tempo nel resto d’Italia, ma con un po’ di nebbie mattutine in Umbria, Marche e Toscana. Temperature con poche variazioni e sempre al di sopra della norma, specie nei valori massimi.