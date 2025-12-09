FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo, alta pressione protagonista: tempo stabile e temperature anomale

La settimana proseguirà con tempo stabile, qualche nebbia, smog in aumento e caldo anomalo soprattutto in montagna. Le previsioni meteo del 9-10 dicembre
Previsione9 Dicembre 2025 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it
L’alta pressione insiste sul nostro Paese e, probabilmente, ci accompagnerà durante tutta la settimana, garantendo così condizioni di tempo in prevalenza stabile e asciutto, anche se non sempre soleggiato perché, specie al Centro-Nord, non mancheranno nebbie e nubi basse. Ci attendono quindi condizioni meteo stabili caratterizzeranno per tutta la settimana, con l’alta pressione che, inoltre, trascinerà sulla nostra Penisola una massa d’aria decisamente mite per la stagione, per cui le temperature si spingeranno ovunque al di sopra delle medie stagionali, con un’anomalia particolarmente accentuata soprattutto nelle zone alpine, dove sono attesi valori fino a 8-10 gradi oltre la norma e la quota dello zero termico oltre i 3000 metri, fino a sfiorare i 3500 metri. Le prolungate condizioni stabilità atmosferica e scarsa ventilazione causeranno anche un aumento delle concentrazioni di sostanze inquinanti negli strati più bassi dell’atmosfera, per cui la qualità dell’aria è destinata a peggiorare, specie nelle grandi città del Nord. In base alle attuali proiezioni modellistiche a lungo termine, questa fase anticiclonica potrebbe insistere anche nei primi giorni della prossima settimana.

Previsioni meteo per martedì 9 dicembre

Martedì inizio giornata con nubi basse e nebbie, localmente anche fitte, su Pianura Padana, coste dell’Alto Adriatico e valli di Umbria e Toscana, in parziale diradamento nelle ore centrali del giorno. Un po’ di nuvole anche su Liguria, Sicilia e Sardegna, comunque alternate a sprazzi di tempo bello e senza piogge. Nel resto dell’Italia prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature massime senza variazioni di rilievo e in generale oltre la norma; zero termico per lo più collocato tra 3200 e 3500 metri. Venti ovunque deboli, salvo modesti rinforzi di Tramontana nello Ionio. Un po’ mosso lo Ionio al largo, calmi o poco mossi gli altri mari.

Previsioni meteo per mercoledì 10 dicembre

Mercoledì inizialmente tempo nuvoloso o nebbioso su Liguria, Pianura Padana, coste adriatiche di Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia, in Toscana e Umbria, con schiarite solo parziali nel corso della giornata; nebbie e nubi basse poi torneranno ad infittirsi a partire dalla sera. Tempo ben soleggiato nel resto d’Italia. Venti ovunque molto deboli, con solo modesti rinforzi da est nel Canale di Sardegna e di Maestrale intorno al Canale d’Otranto. Mari generalmente calmi o al più poco mossi. Temperature pressocché invariate sia nei valori notturni che pomeridiani. Zero termico per lo più tra 3000 e 3400 metri.

