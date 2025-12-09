FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, 10-11 dicembre con tempo stabile e clima mite: le previsio...

Meteo, 10-11 dicembre con tempo stabile e clima mite: le previsioni

Clima più autunnale che invernale sull'Italia a causa dell'alta pressione. Nebbie e aria mite in montagna. Le previsioni meteo del 10-11 dicembre
Previsione9 Dicembre 2025 - ore 12:01 - Redatto da Meteo.it
Quella in corso è la settimana dell’alta pressione che, a dispetto di quanto dica il calendario, ci sta riportando indietro a condizioni meteo tipiche della prima metà di novembre: una situazione anomala, causata dalla forte presenza dell’alta pressione sulla nostra Penisola. Le condizioni meteo rimarranno tipicamente anticicloniche (caratterizzate cioè dalla presenza dell’alta pressione) per tutta la settimana, per cui nei prossimi giorni il tempo in Italia risulterà ancora in generale stabile e asciutto, anche se in diverse regioni il sole farà fatica, perché nascosto da nebbie insistenti e nubi basse. La stabilità atmosferica avrà anche conseguenze negative sulla qualità dell’aria, perché favorirà un progressivo accumulo delle sostanze inquinanti negli strati atmosferici più bassi. Ma a dare al tempo un sapore tipicamente autunnale saranno soprattutto le temperature: l’alta pressione infatti trascinerà sulla nostra Penisola una massa d’aria decisamente mite per la stagione, per cui le temperature si spingeranno ovunque al di sopra delle medie stagionali, con un’anomalia particolarmente accentuata soprattutto nelle zone alpine, dove sono attesi valori fino a 8-10 gradi oltre la norma e quota dello zero termico oltre i 3000 metri.

Previsioni meteo per mercoledì 10 dicembre

Mercoledì cielo piuttosto grigio, a causa di nebbie insistenti e nubi basse, su pianure e coste del Nord, Liguria, Toscana e Umbria; qualche pioviggine sulla Liguria. Nel resto d’Italia prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, con qualche temporaneo e innocuo annuvolamento solo in Puglia, Sicilia e Sardegna. Venti in prevalenza di debole intensità. Temperature minime in crescita, con poche deboli gelate più che altro al Nord; massime con poche variazioni e in generale al di sopra delle medie stagionali, specie al Centro-Nord.

Previsioni meteo per giovedì 11 dicembre

Giovedì giornata piuttosto grigia su pianure e coste del Nord a causa di nebbie e nubi basse, con la possibilità di qualche pioviggine sulla Liguria. Prevalenza di bel tempo nel resto d’Italia, ma con un po’ di nebbie mattutine in Umbria, Marche e Toscana. Temperature con poche variazioni e sempre al di sopra della norma, specie nei valori massimi.

