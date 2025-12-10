FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, l'anticiclone non molla la presa: giovedì 11 dicembre tra ...

Meteo, l'anticiclone non molla la presa: giovedì 11 dicembre tra stabilità e rischio nebbia

L'inverno resta sospeso: anticiclone protagonista almeno fino al weekend, con condizioni meteo stabili e rischio nebbia, attenzione anche allo smog.
Previsione10 Dicembre 2025 - ore 12:18 - Redatto da Meteo.it
Previsione10 Dicembre 2025 - ore 12:18 - Redatto da Meteo.it

L’alta pressione continuerà a dettare le condizioni meteo sull’Italia molto probabilmente fino a lunedì 15 e non sono previsti quindi cambiamenti di rilievo: il tempo si manterrà stabile, senza precipitazioni significative, e si prolungherà l’anomalia termica a causa della massa d’aria molto mite associata all’anticiclone. La stabilità atmosferica crea condizioni favorevoli al ristagno di umidità ed inquinanti nei bassi strati e con l’assenza di ventilazione la qualità dell’aria non potrà che peggiorare, soprattutto nelle aree urbane della pianura padana. Nebbie e nuvolosità bassa saranno in molti casi persistenti, ma li ritroveremo più diffusi e densi soprattutto nelle ore notturne e al mattino.

Le previsioni meteo per giovedì 11 dicembre

Cielo molto nuvoloso o coperto al mattino su pianure e zone costiere del Nord, in Toscana e Umbria, con possibile presenza di nebbie; cielo da poco a parzialmente nuvoloso nel resto dell’Italia; poche nuvole anche in Friuli e nel Piemonte occidentale. Nel pomeriggio la nuvolosità insisterà intensa in Liguria, nella val padana centrale e sulle coste tra Veneto ed Emilia, mentre si attenuerà temporaneamente nelle altre zone dove il cielo era grigio, concedendo un po’ di spazio a delle schiarite, per poi tonare e intensificarsi in serata, con rischio di nebbie anche fitte.

Temperature minime in calo in Sardegna, stabili o in lieve rialzo altrove. Massime con poche variazioni e ancora oltre le norma soprattutto al Centro-Nord e in particolare nelle zone di collina o montagna. Venti deboli, con rinforzi di Maestrale tra la Puglia e lo Ionio.

Le previsioni meteo per venerdì 12 dicembre

Di notte e in mattinata cielo in prevalenza nuvoloso a coperto in Liguria, nella pianura lombarda, in Veneto, Emilia Romagna e Toscana, con possibili riduzioni di visibilità per nebbie; nebbia in banchi anche nelle valli interne del Centro. Altrove parzialmente nuvoloso, con ampi rasserenamenti su Alpi, Lazio e Campania. Nel pomeriggio il sole tornerà in quasi tutto il Paese, con della nuvolosità più insistente lungo tutto il versante adriatico e nelle Isole. Verso sera nebbia a banchi di nuovo in formazione in Valpadana e al Centro. Temperature quasi invariate.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, inverno in pausa: 10 dicembre con anticiclone e caldo anomalo
    Previsione10 Dicembre 2025

    Meteo, inverno in pausa: 10 dicembre con anticiclone e caldo anomalo

    L'anticiclone mantiene il dominio della scena meteo: tempo stabile e caldo anomalo, ma con rischio di nebbie e smog in aumento.
  • Meteo, alta pressione: stop a freddo e piogge. Le previsioni
    Previsione10 Dicembre 2025

    Meteo, alta pressione: stop a freddo e piogge. Le previsioni

    Lunga fase stabile sull'Italia con temperature oltre la norma soprattutto in collina e montagna. Smog in aumento. Le previsioni meteo del 10-11 dicembre
  • Meteo, 10-11 dicembre con tempo stabile e clima mite: le previsioni
    Previsione9 Dicembre 2025

    Meteo, 10-11 dicembre con tempo stabile e clima mite: le previsioni

    Clima più autunnale che invernale sull'Italia a causa dell'alta pressione. Nebbie e aria mite in montagna. Le previsioni meteo del 10-11 dicembre
  • Meteo, alta pressione protagonista: tempo stabile e temperature anomale
    Previsione9 Dicembre 2025

    Meteo, alta pressione protagonista: tempo stabile e temperature anomale

    La settimana proseguirà con tempo stabile, qualche nebbia, smog in aumento e caldo anomalo soprattutto in montagna. Le previsioni meteo del 9-10 dicembre
Ultime newsVedi tutte
Meteo, anticiclone protagonista anche nel weekend del 13 e 14 dicembre
Tendenza10 Dicembre 2025
Meteo, anticiclone protagonista anche nel weekend del 13 e 14 dicembre
L'alta pressione non molla la presa: tempo stabile anche nel weekend, con caldo anomalo e rischio nebbie. Qualche cambiamento in vista da lunedì.
Meteo, inverno in pausa per diversi giorni: la tendenza
Tendenza9 Dicembre 2025
Meteo, inverno in pausa per diversi giorni: la tendenza
Alta pressione e assenza di precipitazioni: non si profila l'arrivo di perturbazioni per molti giorni. La tendenza meteo dal 12 dicembre
Meteo, alta pressione protagonista anche nell'ultima parte della settimana
Tendenza8 Dicembre 2025
Meteo, alta pressione protagonista anche nell'ultima parte della settimana
Una massa d’aria molto mite contribuirà a mantenere le temperature al di sopra della media: zero termico oltre 3000 metri. Formazione di nebbie in pianura e smog in città
Mediaset

Ultimo aggiornamento Mercoledì 10 Dicembre ore 20:01

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154