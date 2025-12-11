Meteo, inverno ancora in sospeso: giovedì 11 dicembre anticiclone e rischio nebbia

L’alta pressione continuerà a dettare le condizioni meteo sull’Italia molto probabilmente fino a lunedì 15 e non sono previsti quindi cambiamenti di rilievo: il tempo si manterrà stabile, senza precipitazioni significative, e si prolungherà l’anomalia termica a causa della massa d’aria molto mite associata all’anticiclone. La stabilità atmosferica crea condizioni favorevoli al ristagno di umidità ed inquinanti nei bassi strati e con l’assenza di ventilazione la qualità dell’aria non potrà che peggiorare, soprattutto nelle aree urbane della pianura padana. Nebbie e nuvolosità bassa saranno in molti casi persistenti, ma li ritroveremo più diffusi e densi soprattutto nelle ore notturne e al mattino.

Le previsioni meteo per giovedì 11 dicembre

Cielo molto nuvoloso o coperto al mattino su pianure e zone costiere del Nord, in Toscana e Umbria, con possibile presenza di nebbie; cielo da poco a parzialmente nuvoloso nel resto dell’Italia; poche nuvole anche in Friuli e nel Piemonte occidentale. Nel pomeriggio la nuvolosità insisterà intensa in Liguria, nella val padana centrale e sulle coste tra Veneto ed Emilia, mentre si attenuerà temporaneamente nelle altre zone dove il cielo era grigio, concedendo un po’ di spazio a delle schiarite, per poi tonare e intensificarsi in serata, con rischio di nebbie anche fitte.

Temperature minime in calo in Sardegna, stabili o in lieve rialzo altrove. Massime con poche variazioni e ancora oltre le norma soprattutto al Centro-Nord e in particolare nelle zone di collina o montagna. Venti deboli, con rinforzi di Maestrale tra la Puglia e lo Ionio.

Le previsioni meteo per venerdì 12 dicembre

Di notte e in mattinata cielo in prevalenza nuvoloso a coperto in Liguria, nella pianura lombarda, in Veneto, Emilia Romagna e Toscana, con possibili riduzioni di visibilità per nebbie; nebbia in banchi anche nelle valli interne del Centro. Altrove parzialmente nuvoloso, con ampi rasserenamenti su Alpi, Lazio e Campania. Nel pomeriggio il sole tornerà in quasi tutto il Paese, con della nuvolosità più insistente lungo tutto il versante adriatico e nelle Isole. Verso sera nebbia a banchi di nuovo in formazione in Valpadana e al Centro. Temperature quasi invariate.