Meteo: domenica asciutta e mite, poi si profila un cambio di scena. La tendenza dal 14 dicembre

Anticiclone protagonista per tutto il weekend, poi primi segnali di cambiamento: correnti umide in arrivo a inizio settimana.
Tendenza11 Dicembre 2025 - ore 11:34 - Redatto da Meteo.it
Gli ultimi aggiornamenti meteo confermano che l’alta pressione manterrà saldo il dominio sull’Italia per tutto il weekend, con assenza di piogge, rischio di nebbia, e un clima insolitamente mite per il periodo. Per vedere i primi segnali di cambiamento dovremo attendere l’inizio della prossima settimana, quando l’alta pressione inizierà a cedere gradualmente il passo a correnti più umide in grado di riportare la pioggia in diversi settori - anche se in un contesto ancora caratterizzato da temperature superiori alla media stagionale.

La tendenza meteo da domenica 14 dicembre

Domenica prevarrà ancora l’influsso dell’alta pressione e sulla maggior parte delle regioni il cielo sarà privo di nuvolosità significativa. Farà eccezione solo qualche annuvolamento nel sud della Puglia, in Calabria, in Sardegna e in Liguria. Nelle ore più fredde ci sarà il rischio di nebbie sul settore orientale della pianura padana. I venti saranno deboli e le temperature caleranno lievemente al Nord, pur restando su valori in generale superiori alle medie stagionali.

Le attuali proiezioni meteo per l’inizio della prossima settimana mostrano lo sviluppo di un’area di bassa pressione sul Mediterraneo occidentale, centrata a sud delle isole Baleari: le correnti meridionali associate al vortice, con venti di Scirocco a basse quote, si intensificheranno gradualmente entro martedì su tutti i bacini a ponente della nostra penisola.
Lunedì 15 dicembre le condizioni meteo resteranno probabilmente stabili quasi ovunque, ma l’aria umida convogliata da questi venti potrà portare qualche prima debole pioggia nel sud della Sardegna e, dalla sera, sulla Liguria.
Martedì invece piogge più significative potranno interessare i settori occidentali dell’Italia - in particolare tra Piemonte meridionale e Liguria - e le isole maggiori. Si tratta di un’evoluzione ancora incerta e, per avere conferme e conoscere maggiori dettagli sulle zone che saranno coinvolte dalla piogge, vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.

Ultimo aggiornamento Giovedì 11 Dicembre ore 13:34

