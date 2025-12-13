FacebookInstagramXWhatsApp

Weekend con anticiclone, cambiamenti in vista a inizio settimana. Le previsioni dal 13 dicembre

Weekend senza piogge e con clima mite, poi si conferma un cambio di scena: l'anticiclone si indebolirà a inizio settimana.
Previsione13 Dicembre 2025 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it
Si apre un fine settimana dominato dalla presenza dell’alta pressione, che garantirà prevalenza di tempo stabile e soleggiato, con precipitazioni praticamente assenti, ma anche con il fastidio di un po’ di nebbie al Centro-Nord nelle ore più fredde. Grazie alla presenza dell’alta pressione anche le temperature, specie quelle diurne, rimarranno al di sopra delle medie stagionali, determinando pomeriggi insolitamente miti per il periodo.

La situazione meteo sembra poi destinata a cambiare agli inizi della prossima settimana. In base alle ultime proiezioni dei modelli, appare infatti probabile che già lunedì l’alta pressione cominci a indebolirsi, lasciando libero il passaggio a una perturbazione (la numero 4 di dicembre) che proprio tra la fine di lunedì e la giornata di martedì potrebbe riportare la pioggia su molte zone del Paese, e in particolare al Nord, sulle regioni tirreniche e nelle Isole, con strascichi di maltempo anche nella giornata di mercoledì.

Le previsioni meteo per sabato 13 dicembre

Sabato al mattino un po’ di nebbie su Pianura Padana e zone interne del Centro; in generale bello altrove, con appena un po’ di nuvolosità innocua su regioni del medio e basso versante adriatico, Calabria e Sardegna. Al pomeriggio cielo quasi ovunque sereno o poco nuvoloso, con qualche nuvola in più solo su Puglia, Calabria e Sardegna. Temperature senza grandi variazioni, sempre relativamente miti per il periodo durante il giorno nelle aree più soleggiate. Moderati venti di Maestrale o Tramontana su Basso Adriatico e Ionio, ventilazione debole sugli altri bacini.

Le previsioni meteo per domenica 14 dicembre

Altra giornata stabile e per lo più soleggiata. Parziali annuvolamenti presenti lungo le coste delle regioni meridionali, sulle Isole e, inizialmente, anche nelle zone interne del Sud. Fra notte e primo mattino formazione di nebbie nella parte centro-orientale della pianura Padana, su pianure e valli del settore tirrenico del Centro, in dissolvimento in mattinata, ma particolarmente persistenti fra basso Veneto e nord-est dell’Emilia e in nuova formazione dalla sera. Temperature stazionarie o in leggero calo, con valori nella media o leggermente sopra. Venti moderati di Maestrale su Basso Adriatico e Ionio, di Scirocco su Mare e Canale di Sardegna; altrove ventilazione debole.

