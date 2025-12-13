FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, settimana prossima torna la pioggia: la tendenza dal 16 di...

Meteo, settimana prossima torna la pioggia: la tendenza dal 16 dicembre

Anticiclone in ritirata e nuove perturbazioni in arrivo: torna il maltempo in molte regioni, con rischio di piogge anche intense. La tendenza meteo
Tendenza13 Dicembre 2025 - ore 11:34 - Redatto da Meteo.it
Da martedì 16 dicembre si conferma lo spostamento della struttura di alta pressione verso i Balcani e il Mar Nero con conseguente ingresso di impulsi perturbati tra il sud-ovest del continente e il Mediterraneo occidentale. Una di queste perturbazioni raggiungerà le nostre regioni a partire da quelle occidentali, andando a portare piogge e locali temporali al Nord (eccetto l’estremo Nord-Est), sulle regioni centrali tirreniche, sulle isole maggiori e la bassa Calabria, ma con i fenomeni più intensi in Liguria, Sardegna orientale e Sicilia sud-occidentale. Le nevicate interesseranno i rilievi del Cuneese oltre 800 metri, le Alpi occidentali oltre 1000-1300 metri e il settore alpino centrale oltre 1300-1800 metri. Nel resto del Paese prevarranno le nuvole, ma con rischio più basso di precipitazioni. Sarà una giornata ventosa per venti di Scirocco che interesseranno tutti i mari, eccetto quelli più occidentali; in Liguria, a causa della morfologia del territorio, ruoteranno da nord o nord-est. A causa della copertura nuvolosa le temperature minime tenderanno a rialzare, mentre le massime subiranno un calo per lo più al Nord-Ovest e, in maniera più contenuta anche sulla Sardegna; i valori saranno nella media o leggermente sopra, con punte di 17-19 gradi sulle regioni meridionali.

La tendenza meteo per i giorni successivi

Mercoledì 17 dicembre il cielo sarà ancora nuvoloso al Nord nelle regioni tirreniche e in parte anche nel versante ionico, ma con precipitazioni più sporadiche e intermittenti, residui effetti della perturbazione in allontanamento. Nel resto d’Italia il tempo sarà un po’ più soleggiato. Le temperature subiranno un generale leggero rialzo restando sopra la media in molte regioni, in un contesto caratterizzato ancora da venti di Scirocco in indebolimento al Centro-Sud. Giovedì dovrebbe essere una giornata più stabile, ma con la presenza di una nuvolosità irregolare alternata a schiarite a tratti ampie. Le nubi più compatte interesseranno il settore dell’alto Tirreno e la Sardegna dove non si escludono alcune piogge.

Da venerdì 19 dicembre sembra probabile la risalita dal Nord Africa di un’altra perturbazione che riporterà piogge più diffuse nel corso dell’ultima parte della settimana. In questo scenario, con una prevalenza di correnti meridionali, le temperature dovrebbero rimanere relativamente miti e sopra lo zero alle basse quote anche di notte. I dati attualmente a disposizione prospettano anche per il periodo pre-natalizio una situazione abbastanza movimentata, con tempo variabile e senza rischio di irruzioni fredde sull’Italia. Seguiteci nei prossimi aggiornamenti per conoscere conferme e maggiori dettagli su questa evoluzione.

