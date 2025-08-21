FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo, scatta allerta gialla per maltempo il 22 agosto 2025 in Italia: ecco dove

Nuovo bollettino d'allerta meteo gialla il 22 agosto 2025 in Italia per maltempo e criticità. Le regioni e zone a rischio.
Clima21 Agosto 2025 - ore 17:24 - Redatto da Meteo.it
Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per la giornata di domani, venerdì 22 agosto 2025, un nuovo bollettino di allerta meteo gialla in Italia. Ecco le regioni e zone dove sono previsti fenomeni temporaleschi intensi.

Maltempo e piogge in Italia: scatta l'allerta meteo gialla il 22 agosto 2025

La pioggia è tornata protagonista in Italia complice l'arrivo della perturbazione atlantica n.3 di agosto 2025. Dopo settimane segnate dal caldo africano e dall'alta pressione è arrivato un brusco cambiamento climatico che ha coinvolto soprattutto le regioni del Centro-Nord. Da alcuni giorni, infatti, una violenta ondata di maltempo si è abbattuta sulle regioni centro-settentrionali con fenomeni temporaleschi intensi e pericolosi tali da far diramare dalla Protezione Civile una serie di bollettini di allerte meteo. Per la giornata di venerdì 22 agosto 2025 scatta l'allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio piogge e temporali in 4 regioni. Ecco nel dettaglio tutte le zone a rischio:

  • Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara, Bacino Basso del Sangro;
  • Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento;
  • Lazio: Bacini Costieri Sud;
  • Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Costa, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Serchio-Lucca, Versilia, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio.

Allerta meteo gialla per rischio idrogeologico in 4 regioni il 22 agosto 2025

Non solo, sempre venerdì 22 agosto 2025 scatta anche lo stato di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico che si riferisce alla possibilità che eventi legati all'acqua, come frane, alluvioni ed erosione, causino danni a persone, beni e ambiente. È un fenomeno complesso influenzato da fattori naturali e dall'azione umana, che espone il territorio italiano a elevata vulnerabilità. L'attenzione è rivolta in particolare verso 3 regioni del Centro Italia dove sono previsti eventi meteorologici tali da far scattare l'allarme.

Ecco le zone e regioni a rischio coinvolte nello stato di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico il 22 agosto 2025:

  • Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara, Bacino Basso del Sangro;
  • Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Costa, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Serchio-Lucca, Versilia, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio;
  • Umbria: Chiani - Paglia, Nera - Corno, Chiascio - Topino, Medio Tevere.
Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, stop dall’estate in Italia: piogge e nubifragi su diverse regioni: le previsioni
    Clima21 Agosto 2025

    Meteo, stop dall’estate in Italia: piogge e nubifragi su diverse regioni: le previsioni

    Pausa dall'estate in Italia con l'arrivo della perturbazione n.3 di agosto: piogge e temporali da Nord a Sud. La situazione.
  • Maltempo da Nord al Sud in Italia per piogge torrenziali, nubifragi ed allagamenti: la situazione - Video
    Clima21 Agosto 2025

    Maltempo da Nord al Sud in Italia per piogge torrenziali, nubifragi ed allagamenti: la situazione - Video

    Maltempo in Italia da Nord a Sud. Piogge torrenziali, nubifragi ed allagamenti. Una vittima in Sicilia
  • Maltempo in Lombardia, caduti fino a 30 cm d'acqua in poche ore: allagamenti nella zona sud di Milano
    Clima21 Agosto 2025

    Maltempo in Lombardia, caduti fino a 30 cm d'acqua in poche ore: allagamenti nella zona sud di Milano

    Una violenta ondata di maltempo ha colpito nella giornata di ieri la Lombardia: segnalati numerosi allagamenti in particolare nel comune di Lacchiarella.
  • Quanto sono pericolosi i fulmini durante i temporali? Ecco cosa fare e gli errori da evitare
    Clima21 Agosto 2025

    Quanto sono pericolosi i fulmini durante i temporali? Ecco cosa fare e gli errori da evitare

    Quanto sono pericolosi i fulmini durante i temporali? Molto. Ecco cosa si rischia e quali consigli utili seguire per evitare ogni contatto
Ultime newsVedi tutte
Meteo, dal 24 agosto nuove fasi instabili: la tendenza
Tendenza21 Agosto 2025
Meteo, dal 24 agosto nuove fasi instabili: la tendenza
Domenica 24 qualche temporale al Nord poi martedì nuova perturbazione con richiamo di caldi venti di Scirocco al Sud. La tendenza meteo
Meteo: weekend 23-24 agosto instabile! A inizio settimana nuova fase di maltempo?
Tendenza20 Agosto 2025
Meteo: weekend 23-24 agosto instabile! A inizio settimana nuova fase di maltempo?
Dopo il passaggio della tempesta Lukas il tempo migliora solo in parte con instabilità nel fine settimana. Poi altro maltempo? La tendenza meteo.
Meteo: da venerdì 22 si placa il maltempo con clima più fresco anche al Sud! La tendenza
Tendenza19 Agosto 2025
Meteo: da venerdì 22 si placa il maltempo con clima più fresco anche al Sud! La tendenza
La perturbazione n.3 in arrivo stasera (martedì 19) nella giornata di venerdì 22 si allontanerà lasciando alle sue spalle un clima più fresco.
