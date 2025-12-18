FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo, allerta gialla il 19 dicembre 2025 in Italia: le regioni a rischio

Piogge e temporali in alcune regioni d'Italia fanno scattare l'allerta meteo gialla per il 19 dicembre 2025. Ecco dove.
Clima18 Dicembre 2025 - ore 17:40 - Redatto da Meteo.it
Scatta l'allerta meteo gialla per la giornata di domani, venerdì 19 dicembre 2025, in diverse regioni d'Italia interessate dai primi effetti di una nuova perturbazione. Ecco le regioni e le zone interessate.

Maltempo in Italia: allerta gialla per piogge il 19 dicembre 2025

È durata molto poco la tregua dal maltempo in Italia considerando che il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per la giornata di domani, venerdì 19 dicembre 2025, un bollettino di allerta meteo gialla per piogge e criticità.

Ricordiamo che lo stato di allerta meteo gialla indica una criticità ordinaria per la presenza di fenomeni meteorologici intensi come temporali forti, vento, grandine. Non solo, in caso di allerta meteo gialla massima attenzione per eventi idraulici come le piene dei fiumi che, pur essendo intensi e potenzialmente pericolosi, sono localizzati e spesso difficili da prevedere con precisione, e per questo richiedono massima attenzione e cautela.

Ecco le regioni e le zone coinvolte nello stato di allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali il 19 dicembre 2025:

  • Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale;
  • Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia;
  • Toscana: Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Ombrone Gr-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud.

Allerta gialla per criticità il 19 dicembre 2025 in Italia

Sempre per venerdì 19 dicembre 2025 la Protezione Civile ha diffuso anche un bollettino di allerta meteo gialla per rischio idraulico che corrisponde alla possibilità di danni a persone, beni e servizi a causa di eventi di piena o esondazione dei corsi d'acqua come fiumi, torrenti, canali, causati da intense precipitazioni o scioglimento delle nevi, che superano la capacità di contenimento degli argini o del reticolo idrico, portando a possibili allagamenti e inondazioni. L'allerta gialla il 19 dicembre 2025 scatta solo in Calabria nelle zone: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale.

Infine da non sottovalutare è anche lo stato di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico emesso per venerdì 19 dicembre 2025 in:

  • Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale;
  • Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia;
  • Toscana: Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Ombrone Gr-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud.
