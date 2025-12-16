FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo, tempo instabile anche tra venerdì 19 e il weekend: le zone a rischio pioggia

Qualche pioggia in vista tra venerdì e il weekend prima di Natale, ma senza freddo invernale: la tendenza meteo nei dettagli
Tendenza16 Dicembre 2025 - ore 12:07 - Redatto da Meteo.it
La tendenza meteo per la parte finale della settimana mostra uno scenario ancora un po’ instabile tra venerdì e il weekend pre-natalizio, con cieli spesso grigi e piogge più frequenti all’estremo Sud, ma senza irruzioni fredde all’orizzonte. Almeno fino all’inizio della settimana di Natale, infatti, sull’Italia continueranno a prevalere correnti meridionali piuttosto miti, che manterranno le temperature su valori superiori alla media stagionale.

La tendenza meteo da venerdì 19 dicembre

La giornata di venerdì 19 dicembre sarà per lo più stabile e asciutta, in particolare sulle regioni centro-settentrionali. Saranno probabili schiarite soprattutto sulle regioni del Centro e sui settori centrali e orientali dell’arco alpino; al Nord-Ovest e nelle pianure del Nord saranno presenti estesi banchi nuvolosi, ma senza piogge, e anche al Sud e nelle Isole maggiori assisteremo a un aumento della nuvolosità. Nella seconda parte della giornata, specie dal tardo pomeriggio o dalla sera, aumenterà anche la probabilità di pioggia in Sicilia e sulla Calabria ionica.
Soffieranno venti tesi di Scirocco nei canali di Sicilia e di Sardegna. Le temperature non subiranno variazioni significative, e resteranno superiori alla norma con un’anomalia più pronunciate al Nord.

Stando alle attuali proiezioni, sabato 20 dicembre i venti di Scirocco attivi sullo Ionio – associati a una massa d’aria più instabile – favoriranno lo sviluppo di rovesci in particolare sulla Sicilia orientale e sulla Calabria ionica. Nel resto del Paese il tempo sarà più stabile, ma non mancheranno annuvolamenti soprattutto sulle regioni adriatiche, sulla pianura padana e in Sardegna. Le temperature saranno stazionarie al Nord, e in lieve calo nel resto dell’Italia.

La tendenza meteo per domenica è ancora piuttosto incerta, ma lo scenario che si profila come più probabile delinea una giornata per lo più nuvolosa con tendenza a un peggioramento sull’estremo Nord-Ovest e nelle Isole maggiori. I prossimi aggiornamenti permetteranno di conoscere conferme e maggiori dettagli su questa evoluzione e sulla tendenza meteo per la settimana di Natale.

