Meteo, tornano maltempo e neve: le previsioni da martedì 16 dicembre

Intensa perturbazione sull'Italia: torna il maltempo con molte piogge e neve anche abbondante in montagna. Le previsioni meteo
16 Dicembre 2025
16 Dicembre 2025

Dopo una lunga fase dominata dall’alta pressione, con meteo stabile e mite per il periodo, adesso assistiamo a un cambio della circolazione atmosferica sull’area mediterranea, complice l’arrivo di una nuova perturbazione atlantica, la numero 4 di dicembre. Il suo passaggio sopra la Penisola, atteso nell’arco delle prossime 24-36 ore, favorirà il ritorno delle piogge: dapprima nelle regioni occidentali, entro la fine di martedì anche nel resto del Paese. Non si escludono fenomeni localmente intensi e abbondanti al Nord-Ovest, nel settore tirrenico peninsulare e sulla Sicilia. Oltre alla pioggia, torna anche la neve nelle Alpi, più abbondante su quelle occidentali, anche sotto i 1000 metri nel settore piemontese e dell’Appennino ligure di ponente.

Mercoledì la perturbazione tenderà a indebolirsi spostandosi verso est: il miglioramento sarà più evidente al Sud e sul medio versante adriatico, mentre al Nord e sulle regioni centrali tirreniche la nuvolosità resterà ancora diffusa, con qualche pioggia residua. Dal punto di vista termico, le temperature caleranno in modo contenuto, mantenendosi su valori per lo più oltre la norma al Centro-Sud, a causa dell’intensa corrente sciroccale che accompagna la perturbazione.

Le previsioni meteo per martedì 16 dicembre

Cielo da nuvoloso a coperto in tutta Italia, con tendenza a schiarite da metà pomeriggio sulla Sardegna. Precipitazioni diffuse a partire da regioni di Nord-Ovest, Emilia occidentale e Sicilia, in estensione dapprima alle regioni tirreniche peninsulari, a seguire anche al resto dell’Emilia e del Centro-Sud, a fine giornata anche al Triveneto. In serata non si escludono rovesci o temporali tra basso Lazio e Campania settentrionale. Neve nelle Alpi centro-occidentali oltre 1000-1500 metri, più abbondante su quelle occidentali. Tra il Cuneese e l’entroterra savonese nevicherà localmente fin verso 500-600 metri.
Temperature massime in lieve calo al Nord, più evidente al Nord-Ovest. Venti di Scirocco in sensibile rinforzo su tutti i mari, con raffiche fino a 60-70 Km/h sui quelli di ponente, che diverranno agitati. Mossi o molto mossi i restanti bacini.

Le previsioni meteo per mercoledì 17 dicembre

Su tutto il Paese nuvolosità variabile, più densa e compatta, associata a precipitazioni residue, su Liguria di levante, Lombardia e Nord-Est, nevose nelle Alpi oltre 1500-1600 metri. Dal tardo pomeriggio rasserena su Valle d’Aosta e Piemonte. Ultime piogge anche in Toscana e, al mattino, lungo la fascia tirrenica di Lazio e Campania e sulla Puglia meridionale. Nel resto del Centro-Sud e sulle Isole si potranno osservare schiarite a tratti anche ampie.
Temperature minime sopra lo zero anche al Nord. Massime senza grandi variazioni, su valori sempre molto miti per il periodo al Centro-Sud dove si attenueranno i venti di Scirocco. Mari da molto mossi a mossi.

