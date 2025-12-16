Meteo, nuova fase di maltempo al via con pioggia e neve: le previsioni

FacebookInstagramXWhatsApp

Perturbazione sull'Italia: coinvolto il Nord, il settore tirrenico e le Isole. Intenso Scirocco e nevicate a quote basse sulle Alpi. Le previsioni meteo del 16-17 dicembre
Previsione16 Dicembre 2025 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it

Giornata di martedì molto nuvolosa sull’Italia con piogge in gran parte del Nord, soprattutto al Nord-Ovest dove i fenomeni saranno diffusi e localmente moderati, sulle tirreniche fino alla Calabria e sulle nostre due Isole maggiori.   Nevicherà abbondantemente sulle Alpi del Nord-Ovest fino a quote relativamente basse di 600-800 metri. Mercoledì la perturbazione si allontanerà favorendo un miglioramento, specie al Centro-Sud dove assisteremo a schiarite anche ampie; al Nord e in Toscana, invece, residuo maltempo con ancora molte nuvole e deboli precipitazioni. Nei prossimi giorni temperature ancora in generale oltre la norma al Centro-Sud per l’insistenza di venti tiepidi di Scirocco, che martedì saranno anche di forte intensità; al Nord è atteso invece un calo termico, con valori più vicini alla norma. La tendenza successiva resta molto incerta.

Previsioni meteo per oggi, martedì 16 dicembre

Molte nuvole in tutta Italia, con in particolare un cielo coperto al Nord, regioni tirreniche fino alla Calabria e alla Sicilia. Piogge diffuse e a tratti moderate al Nord-Ovest e Sicilia con neve in Piemonte e Valle d’Aosta fino a 600-800 metri, oltre i 1000 in Lombardia. Piogge più isolate in Emilia, Toscana, Lazio, nord Campania, Calabria e Sardegna. In serata possibili rovesci o temporali tra basso Lazio e Campania settentrionale. Temperature in rialzo nei valori notturni e mattutini senza più rischio di gelate neanche al Nord; massime in lieve calo o stazionarie. Venti di Scirocco: forti sui mari di ponente e in Sicilia con mari molto mossi o agitati; in moderato rinforzo con mari tendenti a mossi in Adriatico e Ionio.

Previsioni meteo per mercoledì 17 dicembre

Al Nord cielo coperti con piogge per lo più deboli e intermittenti e in progressivo esaurimento: i fenomeni saranno più probabili tra il settore centrale della Val Padana e le Venezie; quota neve sulle Alpi oltre i 1100-1300 metri. Ultime piogge nel primo mattino sulla fascia tirrenica dalla Toscana alla Campania e nel settore ionico con locali piogge o rovesci, poi quasi ovunque in esaurimento e con una nuvolosità meno compatta e più variabile un po’ in tutto il Centro-Sud. Temperature in leggero aumento per effetto dei miti e sostenuti venti di Scirocco.

