Meteo, perturbazione sull'Italia: porterà piogge fino a domani. Le previsioni da mercoledì 17 dicembre

L’arrivo di una perturbazione atlantica piuttosto attiva, la numero 4 del mese, ha interrotto la lunga fase di stabilità atmosferica che ha segnato le condizioni meteorologiche del nostro Paese fin dai primi di dicembre. Il suo passaggio sulla Penisola favorirà il ritorno delle piogge in quasi tutte le regioni italiane e della neve, limitatamente però al settore alpino e a quote destinate a salire anche oltre i 1500 metri.

Domani, mercoledì 17 dicembre, la perturbazione tenderà ad indebolirsi spostandosi verso est: il miglioramento sarà più evidente al Sud e sul medio versante adriatico, mentre al Nord e sulle regioni centrali tirreniche la nuvolosità resterà ancora densa e compatta, associata alle ultime precipitazioni residue.

L’evoluzione per la seconda parte della settimana resta ancora piuttosto incerta. Dopo un parziale miglioramento atteso per giovedì, nei giorni successivi si profila uno scenario instabile: tra venerdì e sabato il rischio di pioggia sarà elevato all’estremo Sud, con piogge anche intense tra Calabria e Sicilia, mentre domenica sarà probabile un nuovo peggioramento al Nord-Ovest e in Sardegna. In questo contesto non si intravede all’orizzonte la possibilità di irruzioni fredde, e probabilmente le temperature resteranno in generale superiori alla media stagionale almeno fino all’inizio della settimana di Natale.

Le previsioni meteo per mercoledì 17 dicembre

Su tutto il Paese nuvolosità variabile, più densa e compatta, associata a precipitazioni residue, su Lombardia e regioni di Nord-Est, nevose nelle Alpi oltre 1500-1700 metri. Dal tardo pomeriggio rasserena su Valle d’Aosta e Piemonte. Ultime piogge anche in Toscana e, al mattino, lungo la fascia tirrenica di Lazio e Campania e sulla Puglia meridionale. Nel resto del Centro-Sud e sulle Isole si potranno osservare schiarite a tratti anche ampie. Nella notte formazione di nebbie sulla valle padana. Temperature massime in lieve rialzo al Nord, senza grandi variazioni altrove. Valori sempre molto miti per il periodo al Centro-Sud dove si attenueranno i venti di Scirocco. Mari da molto mossi a mossi.

Le previsioni meteo per giovedì 18 dicembre

Condizioni di generale variabilità. Gli spazi soleggiati saranno più ampi e duraturi su Valle d’Aosta, Alpi occidentali, Liguria di ponente, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, regioni del Sud peninsulare, Sicilia tirrenica e Sardegna settentrionale. Altrove cielo spesso nuvoloso, ma con tempo asciutto, salvo per sporadiche e deboli piogge dal pomeriggio su coste toscane e Liguria di levante. Al mattino nebbie a tratti anche dense e fitte sulla valle padana e lungo le coste dell’alto Adriatico, in temporaneo diradamento a metà giornata e di nuovo in formazione dalla sera. Temperature minime in lieve flessione, ma ovunque sopra lo zero; massime stazionarie. Venti di Scirocco di nuovo in intensificazione sull’alto Tirreno, intorno alla Sardegna e nel Canale di Sicilia.