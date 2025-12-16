FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, perturbazione sull'Italia: porterà piogge fino a domani. L...

Meteo, perturbazione sull'Italia: porterà piogge fino a domani. Le previsioni da mercoledì 17 dicembre

Un'intensa perturbazione ha dato il via a una fase meteo instabile che probabilmente insisterà almeno fino al weekend pre-natalizio. Le previsioni
Previsione16 Dicembre 2025 - ore 12:35 - Redatto da Meteo.it
Previsione16 Dicembre 2025 - ore 12:35 - Redatto da Meteo.it

L’arrivo di una perturbazione atlantica piuttosto attiva, la numero 4 del mese, ha interrotto la lunga fase di stabilità atmosferica che ha segnato le condizioni meteorologiche del nostro Paese fin dai primi di dicembre. Il suo passaggio sulla Penisola favorirà il ritorno delle piogge in quasi tutte le regioni italiane e della neve, limitatamente però al settore alpino e a quote destinate a salire anche oltre i 1500 metri.
Domani, mercoledì 17 dicembre, la perturbazione tenderà ad indebolirsi spostandosi verso est: il miglioramento sarà più evidente al Sud e sul medio versante adriatico, mentre al Nord e sulle regioni centrali tirreniche la nuvolosità resterà ancora densa e compatta, associata alle ultime precipitazioni residue.

L’evoluzione per la seconda parte della settimana resta ancora piuttosto incerta. Dopo un parziale miglioramento atteso per giovedì, nei giorni successivi si profila uno scenario instabile: tra venerdì e sabato il rischio di pioggia sarà elevato all’estremo Sud, con piogge anche intense tra Calabria e Sicilia, mentre domenica sarà probabile un nuovo peggioramento al Nord-Ovest e in Sardegna. In questo contesto non si intravede all’orizzonte la possibilità di irruzioni fredde, e probabilmente le temperature resteranno in generale superiori alla media stagionale almeno fino all’inizio della settimana di Natale.

Le previsioni meteo per mercoledì 17 dicembre

Su tutto il Paese nuvolosità variabile, più densa e compatta, associata a precipitazioni residue, su Lombardia e regioni di Nord-Est, nevose nelle Alpi oltre 1500-1700 metri. Dal tardo pomeriggio rasserena su Valle d’Aosta e Piemonte. Ultime piogge anche in Toscana e, al mattino, lungo la fascia tirrenica di Lazio e Campania e sulla Puglia meridionale. Nel resto del Centro-Sud e sulle Isole si potranno osservare schiarite a tratti anche ampie. Nella notte formazione di nebbie sulla valle padana. Temperature massime in lieve rialzo al Nord, senza grandi variazioni altrove. Valori sempre molto miti per il periodo al Centro-Sud dove si attenueranno i venti di Scirocco. Mari da molto mossi a mossi.

Le previsioni meteo per giovedì 18 dicembre

Condizioni di generale variabilità. Gli spazi soleggiati saranno più ampi e duraturi su Valle d’Aosta, Alpi occidentali, Liguria di ponente, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, regioni del Sud peninsulare, Sicilia tirrenica e Sardegna settentrionale. Altrove cielo spesso nuvoloso, ma con tempo asciutto, salvo per sporadiche e deboli piogge dal pomeriggio su coste toscane e Liguria di levante. Al mattino nebbie a tratti anche dense e fitte sulla valle padana e lungo le coste dell’alto Adriatico, in temporaneo diradamento a metà giornata e di nuovo in formazione dalla sera. Temperature minime in lieve flessione, ma ovunque sopra lo zero; massime stazionarie. Venti di Scirocco di nuovo in intensificazione sull’alto Tirreno, intorno alla Sardegna e nel Canale di Sicilia.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, tornano maltempo e neve: le previsioni da martedì 16 dicembre
    Previsione16 Dicembre 2025

    Meteo, tornano maltempo e neve: le previsioni da martedì 16 dicembre

    Intensa perturbazione sull'Italia: torna il maltempo con molte piogge e neve anche abbondante in montagna. Le previsioni meteo
  • Meteo, nuova fase di maltempo al via con pioggia e neve: le previsioni
    Previsione16 Dicembre 2025

    Meteo, nuova fase di maltempo al via con pioggia e neve: le previsioni

    Perturbazione sull'Italia: coinvolto il Nord, il settore tirrenico e le Isole. Intenso Scirocco e nevicate a quote basse sulle Alpi. Le previsioni meteo del 16-17 dicembre
  • Meteo, 16-17 dicembre con piogge e nevicate: ecco dove
    Previsione15 Dicembre 2025

    Meteo, 16-17 dicembre con piogge e nevicate: ecco dove

    Nuova perturbazione sull'Italia con tempo in peggioramento al Nord, settore tirrenico e Isole. Temperature in calo e forte Scirocco. Le previsioni meteo del 16-17 dicembre
  • Meteo, dal 16 dicembre tornano piogge e nevicate: le previsioni
    Previsione15 Dicembre 2025

    Meteo, dal 16 dicembre tornano piogge e nevicate: le previsioni

    Nuova perturbazione in avvicinamento con piogge sulla Sardegna, poi martedì anche su Nordovest, settore tirrenico e Sicilia. Le previsioni meteo del 15-16 dicembre
Ultime newsVedi tutte
Meteo, tempo instabile anche tra venerdì 19 e il weekend: le zone a rischio pioggia
Tendenza16 Dicembre 2025
Meteo, tempo instabile anche tra venerdì 19 e il weekend: le zone a rischio pioggia
Qualche pioggia in vista tra venerdì e il weekend prima di Natale, ma senza freddo invernale: la tendenza meteo nei dettagli
Meteo, tra fasi stabili e nuove perturbazioni: la tendenza meteo fino a Natale
Tendenza15 Dicembre 2025
Meteo, tra fasi stabili e nuove perturbazioni: la tendenza meteo fino a Natale
Nei prossimi giorni sull'Italia si alterneranno giornate tranquille a fasi più movimentate per l'arrivo di alcune perturbazioni. La tendenza meteo fino a Natale
Meteo, perturbazioni in arrivo nella settimana che precede il Natale. La tendenza da mercoledì 17 dicembre
Tendenza14 Dicembre 2025
Meteo, perturbazioni in arrivo nella settimana che precede il Natale. La tendenza da mercoledì 17 dicembre
Fase meteo instabile nei prossimi giorni, e probabilmente anche verso Natale: nuove perturbazioni in arrivo, con molte piogge e neve in montagna.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Martedì 16 Dicembre ore 13:54

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154