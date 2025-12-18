Meteo: tra 19 e 20 dicembre nuovo peggioramento. Le zone a rischio temporali

Tra venerdì 19 e sabato 20 dicembre una perturbazione africana (la n. 5 di dicembre) attraverserà l’estremo Sud portando piogge diffuse, localmente moderate, su Sicilia e Calabria. Nel resto d’Italia situazione più tranquilla, seppur con poco sole e tante nuvole o foschie al Nord e Toscana dove saranno anche possibili locali brevi piogge o pioviggini.

Domenica 21 residue precipitazioni in Sicilia e Calabria meridionale, qualche pioggia in arrivo in Sardegna per l’avvicinarsi di una perturbazione atlantica (la nr. 6 del mese) che poi lunedì 22 dovrebbe raggiungere il Nord-Ovest e il versante tirrenico. È solo l’inizio di una fase prolungata di maltempo che potrebbe coinvolgere un po’ tutta l’Italia: fino a Natale, infatti, il nostro Paese potrebbe essere coinvolto in una circolazione di bassa pressione con frequenti e numerose piogge.

La neve cadrà in montagna ma solo a quote medio-alte: sulle Alpi nevicherà per lo più oltre 1000-1200 metri e sull’Appennino oltre i 1500-1600 metri. Ad inizio settimana, infatti, persisteranno correnti miti sciroccali che manterranno le temperature, nonostante il maltempo, nella norma o leggermente sopra.

Le previsioni meteo per venerdì 19 dicembre

Nubi in aumento e prime deboli piogge in arrivo in Sicilia e Calabria meridionale, più probabili e diffuse dalla sera. Un po’ di piogge sparse in Toscana e tra pomeriggio e sera in Liguria. Molte nubi ma con basso rischio di piogge in Sardegna, Puglia meridionale e poi più su nel nord delle Marche, in Emilia Romagna, pianura padana, Piemonte meridionale e coste venete. Nel resto d’Italia giornata abbastanza soleggiata.

Temperature senza grandi variazioni; assenza ovunque di gelate mattutine. Temperature massime intorno ai 10-12 gradi al Nord, fino a 15-18 gradi al Centro-Sud. Vento teso di Scirocco tra Canale di Sicilia, Canale e Mare di Sardegna; altrove venti generalmente deboli. Mari: mossi lo Ionio meridionale, il Canale di Sicilia, il Mare e Canale di Sardegna, il Tirreno occidentale il Mar Ligure di ponente.

Le previsioni meteo per sabato 20 dicembre

Cielo coperto e piogge inizialmente diffuse in Sicilia e Calabria, localmente moderate, ma con tendenza al miglioramento nel pomeriggio sulla Sicilia centro-occidentale dove si attenueranno le piogge e assisteremo a delle schiarite. Qualche pioggia raggiunge la Puglia meridionale. Molto nuvoloso ma senza precipitazioni in Liguria, Piemonte, pianura lombarda, Emilia Romagna e regioni centrali adriatiche. Nebbie o foschie mattutine al Nord, Toscana, Umbria e Lazio. In prevalenza soleggiato su Triveneto, Toscana meridionale, Umbria e Campania.

Temperature senza variazioni di rilievo rispetto al venerdì. Venti da deboli a localmente moderati. Mossi lo Ionio, il Canale di Sicilia e il Mar Ligure occidentale. Poco mossi o localmente un po’ mossi gli altri bacini italiani.