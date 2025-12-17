FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo: parziale tregua dalle piogge giovedì 18! Oggi (17 dicembre) ancora neve sulle Alpi

Si attenuano parzialmente le piogge e le nevicate sull'Italia tra oggi (mercoledì 17) e domani (giovedì 18). Clima ancora mite al Centro-Sud.
Previsione17 Dicembre 2025 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it
La perturbazione atlantica (numero 4 del mese) che sta attraversando l’Italia, riportando la pioggia in molte regioni e nevicate sulle Alpi, oggi (mercoledì 17 dicembre) tenderà ad indebolirsi spostandosi verso est: il miglioramento sarà più evidente al Sud e sul medio versante adriatico, mentre al Nord e sulle regioni centrali tirreniche la nuvolosità insisterà di più, associata anche a residue precipitazioni. L’evoluzione per la seconda parte della settimana resta ancora molto incerta.

Dopo un parziale miglioramento atteso per domani (giovedì 18), è probabile l’arrivo di altre 2 perturbazioni: una nord africana (la nr. 5 del mese), in transito al Sud tra venerdì 19 e sabato 20, con rischio di forti piogge tra Calabria e Sicilia. L’altra nord atlantica (la nr. 6), potrebbe raggiungere le regioni di Nord-Ovest e la Sardegna entro la fine di domenica 21. Nel frattempo la corrente sciroccale tenderà ad attenuarsi, ma la massa d’aria sull’Italia resterà mite per il periodo, con temperature sopra la norma.

Le previsioni meteo per oggi (mercoledì 17 dicembre)

Nuvolosità diffusa in gran parte dell’Italia, con cielo coperto e residue deboli precipitazioni al mattino in Lombardia, Emilia e regioni di Nord-Est, nevose sulle Alpi oltre 1600-1700 metri; nel pomeriggio continuerà una debole pioggia in Triveneto. Schiarite già da inizio giornata sul medio versante adriatico e nelle Isole, dal pomeriggio tende a rasserenare in Valle d’Aosta e Ponente Ligure. Qualche pioggia anche in Toscana, Lazio e Campania; in serata schiarite anche al Sud; nella notte formazione di nebbie in pianura padana.

Temperature massime in lieve rialzo al Nord, senza grandi variazioni altrove. Clima ancora mite al Centro-Sud, dove si attenueranno i venti di Scirocco. Mari mossi.

Le previsioni meteo per giovedì 18 dicembre

Condizioni di generale variabilità. Gli spazi soleggiati saranno più ampi e duraturi su Valle d’Aosta, Alpi occidentali, Liguria di ponente, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, regioni del Sud peninsulare, Sicilia tirrenica e Sardegna settentrionale. Altrove cielo spesso nuvoloso, ma con tempo asciutto, salvo per sporadiche e deboli piogge dal pomeriggio su coste toscane e Liguria di levante. Al mattino nebbie a tratti anche dense e fitte sulla valle padana e lungo le coste dell’alto Adriatico, in temporaneo diradamento a metà giornata e di nuovo in formazione dalla sera.

Temperature minime in lieve flessione, ma ovunque sopra lo zero. Massime stazionarie. Venti: Scirocco di nuovo in intensificazione sull’alto Tirreno, intorno alla Sardegna e nel Canale di Sicilia.

