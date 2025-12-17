Meteo: giovedì 18 tempo stabile e temperature oltre la norma! Le previsioni

La perturbazione numero 4 del mese si allontana dalla nostra penisola e il tempo torna stabile in tutta l’Italia, condizioni favorevoli alla formazione di foschie e nebbie in pianura padana. Nonostante l’attenuazione dei venti di Scirocco, le temperature si mantengono superiori alla media.

Avvicinandoci al fine settimana si conferma l’arrivo di altre perturbazioni, anche se la tempistica e le aree investite non sono ancora delineate nei dettagli dai modelli matematici, in particolare nel caso di quella in arrivo alla fine di domenica 21 dall’Atlantico (la nr. 6 del mese).

Tra venerdì 19 e sabato 20 invece i dati aggiornati confermano il transito sulla Sicilia e all’estremo Sud di un’intensa perturbazione nordafricana, con rischio di criticità per le forti piogge e rovesci.

Le previsioni meteo per giovedì 18 dicembre

Tempo generalmente stabile in tutto il Paese. Di notte e al mattino cielo grigio per strati di nubi basse, foschie e nebbie in pianura Padana e sulle coste dell’alto Adriatico; poco nuvoloso su Alpi occidentali, Ponente Ligure, medio Adriatico e basso versante tirrenico; altrove nuvoloso, con qualche pioggia in Toscana e Sardegna meridionale.

Nel pomeriggio nuvole in parziale attenuazione su Alpi centro orientali, Piemonte, Umbria e Lazio. Temperature per lo più stazionarie e ancora superiori alla media ovunque. Venti di Scirocco moderati sulle Isole, con mari mossi.

Le previsioni meteo per venerdì 19 dicembre

Nella notte e nelle prime ore della giornata deboli piogge in Toscana; cielo molto nuvoloso o coperto su pianure e coste del Nord e nei settori meridionali delle Isole. Poche nubi e parziali schiarite altrove, sereno in Campania. Nel pomeriggio i rasserenamenti si estendono all’arco alpino e alle vicine pianure, all’Abruzzo e al Molise.

Peggiora con piogge sparse in Sicilia, e di sera anche nella bassa Calabria. Temperature massime in calo in Sicilia. Insiste lo Scirocco da moderato a forte sulle isole maggiori e mari circostanti.