FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, maltempo in attenuazione ma arriva ancora qualche pioggia....

Meteo, maltempo in attenuazione ma arriva ancora qualche pioggia. Le previsioni da mercoledì 17 dicembre

Si fanno sentire gli ultimi effetti della perturbazione che ieri ha investito l'Italia: ancora qualche pioggia in vista, ma senza freddo invernale
Previsione17 Dicembre 2025 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it
Previsione17 Dicembre 2025 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it

Dopo una lunga fase dominata dall'anticiclone, con condizioni meteo stabili e caldo anomalo, da ieri l'arrivo di una perturbazione atlantica piuttosto attiva ha dato il via a una svolta meteo, inaugurando una fase più instabile che probabilmente ci accompagnerà per tutto il resto della settimana. In particolare, nella giornata di oggi si faranno sentire gli effetti residui del sistema perturbato, che si sta indebolendo ma riuscirà a determinare ancora qualche ultima pioggia mentre si sposta verso est.

L’evoluzione per la seconda parte della settimana resta ancora piuttosto incerta. Dopo un parziale miglioramento atteso per giovedì, si conferma, ad oggi, l’arrivo di altre 2 perturbazioni: una nord africana (la n.5 del mese), in transito al Sud tra venerdì e sabato, con rischio di nubifragi tra Calabria e Sicilia. L’altra nord atlantica (la n.6), potrebbe raggiungere le regioni di Nord-Ovest e la Sardegna entro la fine di domenica. Nel frattempo l’attuale intensa corrente sciroccale tenderà ad attenuarsi, ma la massa d’aria sopra l’Italia resterà mite per il periodo, con temperature sopra la norma anche di 4-5 gradi.

Le previsioni meteo per mercoledì 17 dicembre

Su tutto il Paese nuvolosità variabile, più densa e compatta, associata a precipitazioni residue, su Lombardia e regioni di Nord-Est, nevose nelle Alpi oltre 1500-1700 metri. Dal tardo pomeriggio rasserena su Valle d’Aosta e Piemonte. Ultime piogge anche in Toscana e, al mattino, lungo la fascia tirrenica di Lazio e Campania e sulla Puglia meridionale. Nel resto del Centro-Sud e sulle Isole si potranno osservare schiarite a tratti anche ampie. Nella notte formazione di nebbie sulla valle padana. Temperature massime in lieve rialzo al Nord, senza grandi variazioni altrove. Valori sempre molto miti per il periodo al Centro-Sud dove si attenueranno i venti di Scirocco. Mari da molto mossi a mossi.

Le previsioni meteo per giovedì 18 dicembre

Condizioni di generale variabilità. Gli spazi soleggiati saranno più ampi e duraturi su Valle d’Aosta, Alpi occidentali, Liguria di ponente, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, regioni del Sud peninsulare, Sicilia tirrenica e Sardegna settentrionale. Altrove cielo spesso nuvoloso, ma con tempo asciutto, salvo per sporadiche e deboli piogge dal pomeriggio su coste toscane e Liguria di levante. Al mattino nebbie a tratti anche dense e fitte sulla valle padana e lungo le coste dell’alto Adriatico, in temporaneo diradamento a metà giornata e di nuovo in formazione dalla sera. Temperature minime in lieve flessione, ma ovunque sopra lo zero; massime stazionarie. Venti di Scirocco di nuovo in intensificazione sull’alto Tirreno, intorno alla Sardegna e nel Canale di Sicilia.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo: giovedì 18 tempo stabile e temperature oltre la norma! Le previsioni
    Previsione17 Dicembre 2025

    Meteo: giovedì 18 tempo stabile e temperature oltre la norma! Le previsioni

    Domani (18 dicembre) l'Italia vivrà una breve tregua dal maltempo con tempo stabile e clima mite, specie al Centro-Sud. Venerdì 19 peggiora.
  • Meteo: parziale tregua dalle piogge giovedì 18! Oggi (17 dicembre) ancora neve sulle Alpi
    Previsione17 Dicembre 2025

    Meteo: parziale tregua dalle piogge giovedì 18! Oggi (17 dicembre) ancora neve sulle Alpi

    Si attenuano parzialmente le piogge e le nevicate sull'Italia tra oggi (mercoledì 17) e domani (giovedì 18). Clima ancora mite al Centro-Sud.
  • Meteo, perturbazione sull'Italia: porterà piogge fino a domani. Le previsioni da mercoledì 17 dicembre
    Previsione16 Dicembre 2025

    Meteo, perturbazione sull'Italia: porterà piogge fino a domani. Le previsioni da mercoledì 17 dicembre

    Un'intensa perturbazione ha dato il via a una fase meteo instabile che probabilmente insisterà almeno fino al weekend pre-natalizio.
  • Meteo, tornano maltempo e neve: le previsioni da martedì 16 dicembre
    Previsione16 Dicembre 2025

    Meteo, tornano maltempo e neve: le previsioni da martedì 16 dicembre

    Intensa perturbazione sull'Italia: torna il maltempo con molte piogge e neve anche abbondante in montagna. Le previsioni meteo
Ultime newsVedi tutte
Meteo: nel weekend rischio di forte maltempo all'estremo Sud. La tendenza
Tendenza17 Dicembre 2025
Meteo: nel weekend rischio di forte maltempo all'estremo Sud. La tendenza
La tendenza per i prossimi giorni e per il weekend indica l'arrivo di due perturbazioni con forti precipitazioni tra Calabria e Sicilia.
Meteo, tempo instabile anche tra venerdì 19 e il weekend: le zone a rischio pioggia
Tendenza16 Dicembre 2025
Meteo, tempo instabile anche tra venerdì 19 e il weekend: le zone a rischio pioggia
Qualche pioggia in vista tra venerdì e il weekend prima di Natale, ma senza freddo invernale: la tendenza meteo nei dettagli
Meteo, tra fasi stabili e nuove perturbazioni: la tendenza meteo fino a Natale
Tendenza15 Dicembre 2025
Meteo, tra fasi stabili e nuove perturbazioni: la tendenza meteo fino a Natale
Nei prossimi giorni sull'Italia si alterneranno giornate tranquille a fasi più movimentate per l'arrivo di alcune perturbazioni. La tendenza meteo fino a Natale
Mediaset

Ultimo aggiornamento Mercoledì 17 Dicembre ore 16:54

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154