Meteo, maltempo in attenuazione ma arriva ancora qualche pioggia. Le previsioni da mercoledì 17 dicembre

Dopo una lunga fase dominata dall'anticiclone, con condizioni meteo stabili e caldo anomalo, da ieri l'arrivo di una perturbazione atlantica piuttosto attiva ha dato il via a una svolta meteo, inaugurando una fase più instabile che probabilmente ci accompagnerà per tutto il resto della settimana. In particolare, nella giornata di oggi si faranno sentire gli effetti residui del sistema perturbato, che si sta indebolendo ma riuscirà a determinare ancora qualche ultima pioggia mentre si sposta verso est.

L’evoluzione per la seconda parte della settimana resta ancora piuttosto incerta. Dopo un parziale miglioramento atteso per giovedì, si conferma, ad oggi, l’arrivo di altre 2 perturbazioni: una nord africana (la n.5 del mese), in transito al Sud tra venerdì e sabato, con rischio di nubifragi tra Calabria e Sicilia. L’altra nord atlantica (la n.6), potrebbe raggiungere le regioni di Nord-Ovest e la Sardegna entro la fine di domenica. Nel frattempo l’attuale intensa corrente sciroccale tenderà ad attenuarsi, ma la massa d’aria sopra l’Italia resterà mite per il periodo, con temperature sopra la norma anche di 4-5 gradi.

Le previsioni meteo per mercoledì 17 dicembre

Su tutto il Paese nuvolosità variabile, più densa e compatta, associata a precipitazioni residue, su Lombardia e regioni di Nord-Est, nevose nelle Alpi oltre 1500-1700 metri. Dal tardo pomeriggio rasserena su Valle d’Aosta e Piemonte. Ultime piogge anche in Toscana e, al mattino, lungo la fascia tirrenica di Lazio e Campania e sulla Puglia meridionale. Nel resto del Centro-Sud e sulle Isole si potranno osservare schiarite a tratti anche ampie. Nella notte formazione di nebbie sulla valle padana. Temperature massime in lieve rialzo al Nord, senza grandi variazioni altrove. Valori sempre molto miti per il periodo al Centro-Sud dove si attenueranno i venti di Scirocco. Mari da molto mossi a mossi.

Le previsioni meteo per giovedì 18 dicembre

Condizioni di generale variabilità. Gli spazi soleggiati saranno più ampi e duraturi su Valle d’Aosta, Alpi occidentali, Liguria di ponente, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, regioni del Sud peninsulare, Sicilia tirrenica e Sardegna settentrionale. Altrove cielo spesso nuvoloso, ma con tempo asciutto, salvo per sporadiche e deboli piogge dal pomeriggio su coste toscane e Liguria di levante. Al mattino nebbie a tratti anche dense e fitte sulla valle padana e lungo le coste dell’alto Adriatico, in temporaneo diradamento a metà giornata e di nuovo in formazione dalla sera. Temperature minime in lieve flessione, ma ovunque sopra lo zero; massime stazionarie. Venti di Scirocco di nuovo in intensificazione sull’alto Tirreno, intorno alla Sardegna e nel Canale di Sicilia.