FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo: weekend e settimana di Natale con drastico cambio di scena...

Meteo: weekend e settimana di Natale con drastico cambio di scenario, tornano piogge e neve?

Due perturbazioni diverse insisteranno sull'Italia in questo weekend portando piogge in varie regioni. La settimana di Natale il tempo sarà piuttosto variabile con precipitazioni anche intense soprattutto al NordOvest e al CentroSud
Clima17 Dicembre 2025 - ore 15:58 - Redatto da Meteo.it
Clima17 Dicembre 2025 - ore 15:58 - Redatto da Meteo.it

Cosa dicono le previsioni meteo per il weekend e per la settimana di Natale? Avremo un drastico cambi di scenario? Ebbene tra oggi e domani le piogge e le piogge e le nevicate si attenueranno parzialmente. Il nostro Paese vivrà una tregua brevissima e nel fine settimana dovrà fare i conti con l'arrivo di altre due perturbazioni. Ecco i dettagli.

Meteo weekend: le previsioni per il fine settimana

Cosa dicono le previsioni meteo per il weekend? La perturbazione atlantica che sta attraversando l’Italia, riportando la pioggia in molte regioni e nevicate sulle Alpi, oggi tenderà ad indebolirsi spostandosi verso est: il miglioramento sarà più evidente al Sud e sul medio versante adriatico, mentre al Nord e sulle regioni centrali tirreniche la nuvolosità insisterà di più, associata anche a residue precipitazioni.

L’evoluzione per la seconda parte della settimana resta ancora molto incerta. Dopo un parziale miglioramento nella giornata di giovedì 18 sarà probabile l’arrivo di altre due perturbazioni: una nord africana, in transito al Sud tra venerdì 19 e sabato 20, con rischio di forti piogge tra Calabria e Sicilia; l’altra nord atlantica, potrebbe raggiungere le regioni di Nord-Ovest e la Sardegna entro la fine di domenica 21.

Pertanto giovedì 18 dicembre avremo condizioni di generale variabilità. Gli spazi soleggiati saranno più ampi e duraturi su Valle d’Aosta, Alpi occidentali, Liguria di ponente, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, regioni del Sud peninsulare, Sicilia tirrenica e Sardegna settentrionale. Altrove cielo spesso nuvoloso, ma con tempo asciutto, salvo per sporadiche e deboli piogge dal pomeriggio su coste toscane e Liguria di levante. Al mattino nebbie a tratti anche dense e fitte sulla valle padana e lungo le coste dell’alto Adriatico, in temporaneo diradamento a metà giornata e di nuovo in formazione dalla sera.

Venerdì 19 dicembre sarà una giornata per lo più stabile e asciutta, in particolare sulle regioni centro-settentrionali. Saranno probabili schiarite soprattutto sulle regioni del Centro e sui settori centrali e orientali dell’arco alpino; al Nord-Ovest e nelle pianure del Nord saranno presenti estesi banchi nuvolosi, ma senza piogge, e anche al Sud e nelle Isole maggiori assisteremo a un aumento della nuvolosità. Nella seconda parte della giornata, specie dal tardo pomeriggio o dalla sera, aumenterà anche la probabilità di pioggia in Sicilia e sulla Calabria ionica.

Nel fine settimana? Stando alle attuali proiezioni, sabato 20 dicembre i venti di Scirocco attivi sullo Ionio – associati a una massa d’aria più instabile – favoriranno lo sviluppo di rovesci in particolare sulla Sicilia orientale e sulla Calabria ionica. Nel resto del Paese il tempo sarà più stabile.

Per domenica 21 le tendenze meteo sono ancora piuttosto incerta, ma lo scenario che si profila come più probabile delinea una giornata per lo più nuvolosa con tendenza a un peggioramento sull’estremo Nord-Ovest e nelle Isole maggiori.

Che tempo farà la settimana di Natale?

All’inizio della settimana di Natale l’area depressionaria perturbata dal Mediterraneo occidentale avanzerà verso l’Italia. Tra il 22 e il 23 verrà interessato tutto il Paese anche se con effetti ancora piuttosto incerti. Secondo le attuali proiezioni, che andranno verificate meglio nei prossimi giorni, per il Nordest si tratterà solo di un passaggio di nuvole mentre Nordovest, marginalmente l’Emilia e tutto il Centrosud verranno interessati da numerose precipitazioni e fasi di instabilità.

Fenomeni localmente abbondanti sarebbero attesi su Piemonte, Liguria, settore tirrenico e regioni meridionali. La neve potrà cadere fino a quote attorno ai 700-1000 metri nelle Alpi occidentali e sull’Appenino ligure mentre per il Centrosud qualcosa è atteso solo sulle cime più alte dell’Appennino centrale.

Mercoledì 24, giorno di Vigilia di Natale, la perturbazione sarà in fase di allontanamento con le ultime piogge ancora possibili in forma isolata su Puglia, basso Tirreno e Sardegna.

Per l’Italia intorno al Natale sembrano possibili altri passaggi nuvolosi e la possibilità di qualche fase di precipitazioni, più probabili al Nord e nel settore tirrenico.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo Italia, le previsioni di oggi: tempo incerto ma con schiarite
    Clima17 Dicembre 2025

    Meteo Italia, le previsioni di oggi: tempo incerto ma con schiarite

    Meteo Italia: breve tregua tra oggi e domani dal maltempo, ma poi nuove perturbazioni in arrivo.
  • Allerta neve, primi disagi: autostrade, treni e valli sotto osservazione
    Clima17 Dicembre 2025

    Allerta neve, primi disagi: autostrade, treni e valli sotto osservazione

    La neve caduta durante la notte sta causando difficoltà con criticità alla viabilità nelle vallate e rallentamenti lungo la Torino–Savona.
  • Allerta meteo gialla per piogge il 17 dicembre 2025 in Italia: le regioni a rischio
    Clima16 Dicembre 2025

    Allerta meteo gialla per piogge il 17 dicembre 2025 in Italia: le regioni a rischio

    Scatta una nuova allerta meteo gialla per rischio piogge e criticità il 17 dicembre 2025 in Italia: ecco dove.
  • Meteo, nuvole e piogge in Italia nella settimana che precede il Natale: le previsioni
    Clima16 Dicembre 2025

    Meteo, nuvole e piogge in Italia nella settimana che precede il Natale: le previsioni

    Torna il maltempo in Italia complice il passaggio di una nuova perturbazione con fenomeni temporaleschi intensi. Neve sulle Alpi.
Ultime newsVedi tutte
Meteo: nel weekend rischio di forte maltempo all'estremo Sud. La tendenza
Tendenza17 Dicembre 2025
Meteo: nel weekend rischio di forte maltempo all'estremo Sud. La tendenza
La tendenza per i prossimi giorni e per il weekend indica l'arrivo di due perturbazioni con forti precipitazioni tra Calabria e Sicilia.
Meteo, tempo instabile anche tra venerdì 19 e il weekend: le zone a rischio pioggia
Tendenza16 Dicembre 2025
Meteo, tempo instabile anche tra venerdì 19 e il weekend: le zone a rischio pioggia
Qualche pioggia in vista tra venerdì e il weekend prima di Natale, ma senza freddo invernale: la tendenza meteo nei dettagli
Meteo, tra fasi stabili e nuove perturbazioni: la tendenza meteo fino a Natale
Tendenza15 Dicembre 2025
Meteo, tra fasi stabili e nuove perturbazioni: la tendenza meteo fino a Natale
Nei prossimi giorni sull'Italia si alterneranno giornate tranquille a fasi più movimentate per l'arrivo di alcune perturbazioni. La tendenza meteo fino a Natale
Mediaset

Ultimo aggiornamento Mercoledì 17 Dicembre ore 16:33

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154