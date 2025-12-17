Meteo: weekend e settimana di Natale con drastico cambio di scenario, tornano piogge e neve?

Cosa dicono le previsioni meteo per il weekend e per la settimana di Natale? Avremo un drastico cambi di scenario? Ebbene tra oggi e domani le piogge e le piogge e le nevicate si attenueranno parzialmente. Il nostro Paese vivrà una tregua brevissima e nel fine settimana dovrà fare i conti con l'arrivo di altre due perturbazioni. Ecco i dettagli.

Meteo weekend: le previsioni per il fine settimana

Cosa dicono le previsioni meteo per il weekend? La perturbazione atlantica che sta attraversando l’Italia, riportando la pioggia in molte regioni e nevicate sulle Alpi, oggi tenderà ad indebolirsi spostandosi verso est: il miglioramento sarà più evidente al Sud e sul medio versante adriatico, mentre al Nord e sulle regioni centrali tirreniche la nuvolosità insisterà di più, associata anche a residue precipitazioni.

L’evoluzione per la seconda parte della settimana resta ancora molto incerta. Dopo un parziale miglioramento nella giornata di giovedì 18 sarà probabile l’arrivo di altre due perturbazioni: una nord africana, in transito al Sud tra venerdì 19 e sabato 20, con rischio di forti piogge tra Calabria e Sicilia; l’altra nord atlantica, potrebbe raggiungere le regioni di Nord-Ovest e la Sardegna entro la fine di domenica 21.

Pertanto giovedì 18 dicembre avremo condizioni di generale variabilità. Gli spazi soleggiati saranno più ampi e duraturi su Valle d’Aosta, Alpi occidentali, Liguria di ponente, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, regioni del Sud peninsulare, Sicilia tirrenica e Sardegna settentrionale. Altrove cielo spesso nuvoloso, ma con tempo asciutto, salvo per sporadiche e deboli piogge dal pomeriggio su coste toscane e Liguria di levante. Al mattino nebbie a tratti anche dense e fitte sulla valle padana e lungo le coste dell’alto Adriatico, in temporaneo diradamento a metà giornata e di nuovo in formazione dalla sera.

Venerdì 19 dicembre sarà una giornata per lo più stabile e asciutta, in particolare sulle regioni centro-settentrionali. Saranno probabili schiarite soprattutto sulle regioni del Centro e sui settori centrali e orientali dell’arco alpino; al Nord-Ovest e nelle pianure del Nord saranno presenti estesi banchi nuvolosi, ma senza piogge, e anche al Sud e nelle Isole maggiori assisteremo a un aumento della nuvolosità. Nella seconda parte della giornata, specie dal tardo pomeriggio o dalla sera, aumenterà anche la probabilità di pioggia in Sicilia e sulla Calabria ionica.

Nel fine settimana? Stando alle attuali proiezioni, sabato 20 dicembre i venti di Scirocco attivi sullo Ionio – associati a una massa d’aria più instabile – favoriranno lo sviluppo di rovesci in particolare sulla Sicilia orientale e sulla Calabria ionica. Nel resto del Paese il tempo sarà più stabile.

Per domenica 21 le tendenze meteo sono ancora piuttosto incerta, ma lo scenario che si profila come più probabile delinea una giornata per lo più nuvolosa con tendenza a un peggioramento sull’estremo Nord-Ovest e nelle Isole maggiori.

Che tempo farà la settimana di Natale?

All’inizio della settimana di Natale l’area depressionaria perturbata dal Mediterraneo occidentale avanzerà verso l’Italia. Tra il 22 e il 23 verrà interessato tutto il Paese anche se con effetti ancora piuttosto incerti. Secondo le attuali proiezioni, che andranno verificate meglio nei prossimi giorni, per il Nordest si tratterà solo di un passaggio di nuvole mentre Nordovest, marginalmente l’Emilia e tutto il Centrosud verranno interessati da numerose precipitazioni e fasi di instabilità.

Fenomeni localmente abbondanti sarebbero attesi su Piemonte, Liguria, settore tirrenico e regioni meridionali. La neve potrà cadere fino a quote attorno ai 700-1000 metri nelle Alpi occidentali e sull’Appenino ligure mentre per il Centrosud qualcosa è atteso solo sulle cime più alte dell’Appennino centrale.

Mercoledì 24, giorno di Vigilia di Natale, la perturbazione sarà in fase di allontanamento con le ultime piogge ancora possibili in forma isolata su Puglia, basso Tirreno e Sardegna.

Per l’Italia intorno al Natale sembrano possibili altri passaggi nuvolosi e la possibilità di qualche fase di precipitazioni, più probabili al Nord e nel settore tirrenico.