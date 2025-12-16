Meteo, nuvole e piogge in Italia nella settimana che precede il Natale: le previsioni

L'Italia è alle prese con una nuova perturbazione che ha riportato piogge e temporali in diverse regioni dopo una lunga fase climatica dominata dall'alta pressione. Scopriamo le previsioni della settimana che precede il Natale.

Meteo, torna il maltempo in Italia con allerta piogge

La perturbazione n.4 di dicembre 2025 è arrivata in Italia spazzando via la fase dominata dall'alta pressione che ha garantito clima mite e soleggiato per diversi giorni. Torna il maltempo in gran parte del Paese con il ritorno delle piogge e di fenomeni intensi ed abbondanti tali da far scattare anche lo stato di allerta meteo gialla in alcune regioni. Oltre alla pioggia torna anche le neve sulle Alpi.

Da mercoledì 17 dicembre 2025 la perturbazione tenderà a indebolirsi spostandosi verso Est con un miglioramento più evidente nelle regioni del Sud e lungo il medio versante adriatico. Al Nord e sulle regioni centrali tirreniche, invece, il clima resterà instabile e variabile. Dal punto di vista termico è previsto un calo delle temperature, anche se i valori saranno superiori alla norma nelle regioni del Centro-Sud.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di martedì 16 dicembre 2025: nuvole in gran parte del Paese con piogge e temporali diffusi sulle regioni di Nord-Ovest, Emilia occidentale e Sicilia. Il maltempo raggiungerà nel corso della giornata anche le regioni tirreniche peninsulari, il resto dell’Emilia e del Centro-Sud, a fine giornata anche al Triveneto. In serata piogge e temporali pure su Lazio e Campania. La neve, invece, torna ad imbiancare le Alpi centro-occidentali oltre 1000-1500 metri. In calo le temperature massime al Nord.

Mercoledì 17 dicembre 2025 nuvolosità variabile da Nord a Sud. Non si escludono fenomeni temporaleschi su Liguria di levante, Lombardia e Nord-Est, mentre neve sulle Alpi oltre 1500-1600 metri. Piogge anche in Toscana, Lazio, Campania e Puglia meridionale. Nel resto del Centro-Sud ed Isole, invece, spazio alle prime schiarite. Le temperature minime sopra lo zero anche al Nord, mentre stabili le massime che restano molto miti per il periodo.

Meteo, che tempo farà in vista del weekend?

La tendenza meteo in vista di giovedì 18 e venerdì 19 dicembre 2025 delinea un miglioramento generale del clima complice l'allontanamento della perturbazione verso Est. Nella giornata di giovedì 18 dicembre 2025 nuvole diffuse tra Liguria, Toscana ed Emilia Romagna, mentre nel resto del Paese alternanza di nuvole e schiarite. Anche venerdì 19 dicembre 2025 non si escludono deboli piogge su Sicilia e Calabria, mentre bel tempo nel resto d'Italia.

Sabato 20 dicembre con il movimento del vortice depressionario verso Est non si escludono fenomeni temporaleschi su Sicilia e Calabria con piogge diffuse e localmente intense. L’alta pressione, invece, tenderà a proteggere il resto d’Italia. Nelle regioni del Nord attenzione solo ai banchi di nebbia.

Domenica 21 dicembre 2025, con l’allontanamento del vortice depressionario verso la Grecia, il tempo migliorerà nelle regioni del Sud e Isole, ma non si esclude il passaggio di una nuova perturbazione il cui arrivo è previsto tra lunedì 22 e martedì 23 dicembre 2025 con piogge intense e abbondanti nevicate sulle Alpi per lo più oltre i 1000-1200 metri. Come sempre per maggiori dettagli e conferme vi invitiamo a seguire i prossimi bollettini meteo.