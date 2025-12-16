FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo, nuvole e piogge in Italia nella settimana che precede il Natale: le previsioni

Torna il maltempo in Italia complice il passaggio di una nuova perturbazione con fenomeni temporaleschi intensi. Neve sulle Alpi.
Clima16 Dicembre 2025 - ore 14:08 - Redatto da Meteo.it
L'Italia è alle prese con una nuova perturbazione che ha riportato piogge e temporali in diverse regioni dopo una lunga fase climatica dominata dall'alta pressione. Scopriamo le previsioni della settimana che precede il Natale.

Meteo, torna il maltempo in Italia con allerta piogge

La perturbazione n.4 di dicembre 2025 è arrivata in Italia spazzando via la fase dominata dall'alta pressione che ha garantito clima mite e soleggiato per diversi giorni. Torna il maltempo in gran parte del Paese con il ritorno delle piogge e di fenomeni intensi ed abbondanti tali da far scattare anche lo stato di allerta meteo gialla in alcune regioni. Oltre alla pioggia torna anche le neve sulle Alpi.

Da mercoledì 17 dicembre 2025 la perturbazione tenderà a indebolirsi spostandosi verso Est con un miglioramento più evidente nelle regioni del Sud e lungo il medio versante adriatico. Al Nord e sulle regioni centrali tirreniche, invece, il clima resterà instabile e variabile. Dal punto di vista termico è previsto un calo delle temperature, anche se i valori saranno superiori alla norma nelle regioni del Centro-Sud.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di martedì 16 dicembre 2025: nuvole in gran parte del Paese con piogge e temporali diffusi sulle regioni di Nord-Ovest, Emilia occidentale e Sicilia. Il maltempo raggiungerà nel corso della giornata anche le regioni tirreniche peninsulari, il resto dell’Emilia e del Centro-Sud, a fine giornata anche al Triveneto. In serata piogge e temporali pure su Lazio e Campania. La neve, invece, torna ad imbiancare le Alpi centro-occidentali oltre 1000-1500 metri. In calo le temperature massime al Nord.

Mercoledì 17 dicembre 2025 nuvolosità variabile da Nord a Sud. Non si escludono fenomeni temporaleschi su Liguria di levante, Lombardia e Nord-Est, mentre neve sulle Alpi oltre 1500-1600 metri. Piogge anche in Toscana, Lazio, Campania e Puglia meridionale. Nel resto del Centro-Sud ed Isole, invece, spazio alle prime schiarite. Le temperature minime sopra lo zero anche al Nord, mentre stabili le massime che restano molto miti per il periodo.

Meteo, che tempo farà in vista del weekend?

La tendenza meteo in vista di giovedì 18 e venerdì 19 dicembre 2025 delinea un miglioramento generale del clima complice l'allontanamento della perturbazione verso Est. Nella giornata di giovedì 18 dicembre 2025 nuvole diffuse tra Liguria, Toscana ed Emilia Romagna, mentre nel resto del Paese alternanza di nuvole e schiarite. Anche venerdì 19 dicembre 2025 non si escludono deboli piogge su Sicilia e Calabria, mentre bel tempo nel resto d'Italia.

Sabato 20 dicembre con il movimento del vortice depressionario verso Est non si escludono fenomeni temporaleschi su Sicilia e Calabria con piogge diffuse e localmente intense. L’alta pressione, invece, tenderà a proteggere il resto d’Italia. Nelle regioni del Nord attenzione solo ai banchi di nebbia.

Domenica 21 dicembre 2025, con l’allontanamento del vortice depressionario verso la Grecia, il tempo migliorerà nelle regioni del Sud e Isole, ma non si esclude il passaggio di una nuova perturbazione il cui arrivo è previsto tra lunedì 22 e martedì 23 dicembre 2025 con piogge intense e abbondanti nevicate sulle Alpi per lo più oltre i 1000-1200 metri. Come sempre per maggiori dettagli e conferme vi invitiamo a seguire i prossimi bollettini meteo.

  • Allerta meteo gialla per piogge il 17 dicembre 2025 in Italia: le regioni a rischio
    Clima16 Dicembre 2025

    Allerta meteo gialla per piogge il 17 dicembre 2025 in Italia: le regioni a rischio

    Scatta una nuova allerta meteo gialla per rischio piogge e criticità il 17 dicembre 2025 in Italia: ecco dove.
  • Meteo weekend 20-21 dicembre: tutte le novità su pioggia, freddo e neve
    Clima16 Dicembre 2025

    Meteo weekend 20-21 dicembre: tutte le novità su pioggia, freddo e neve

    Il weekend del 20 e 21 dicembre si prospetta molto movimentato in Italia: da domenica atteso nuovo peggioramento.
  • Meteo, neve in arrivo fino a bassa quota: ecco dove cadrà
    Clima16 Dicembre 2025

    Meteo, neve in arrivo fino a bassa quota: ecco dove cadrà

    Tra martedì 16 e mercoledì 17 dicembre il tempo sarà dominato da piogge diffuse, con nevicate fino a quote molto basse sulle Alpi.
  • Meteo, allerta gialla il 16 dicembre 2025 in Italia: ecco dove
    Clima15 Dicembre 2025

    Meteo, allerta gialla il 16 dicembre 2025 in Italia: ecco dove

    Torna il maltempo in Italia e scatta una nuova allerta meteo gialla per criticità. Scopriamo tutte le regioni e zone a rischio.
Meteo, tempo instabile anche tra venerdì 19 e il weekend: le zone a rischio pioggia
Tendenza16 Dicembre 2025
Meteo, tempo instabile anche tra venerdì 19 e il weekend: le zone a rischio pioggia
Qualche pioggia in vista tra venerdì e il weekend prima di Natale, ma senza freddo invernale: la tendenza meteo nei dettagli
Meteo, tra fasi stabili e nuove perturbazioni: la tendenza meteo fino a Natale
Tendenza15 Dicembre 2025
Meteo, tra fasi stabili e nuove perturbazioni: la tendenza meteo fino a Natale
Nei prossimi giorni sull'Italia si alterneranno giornate tranquille a fasi più movimentate per l'arrivo di alcune perturbazioni. La tendenza meteo fino a Natale
Meteo, perturbazioni in arrivo nella settimana che precede il Natale. La tendenza da mercoledì 17 dicembre
Tendenza14 Dicembre 2025
Meteo, perturbazioni in arrivo nella settimana che precede il Natale. La tendenza da mercoledì 17 dicembre
Fase meteo instabile nei prossimi giorni, e probabilmente anche verso Natale: nuove perturbazioni in arrivo, con molte piogge e neve in montagna.
