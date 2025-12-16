Meteo weekend 20-21 dicembre: tutte le novità su pioggia, freddo e neve

Il weekend del 20 e 21 dicembre si annuncia particolarmente movimentato dal punto di vista meteorologico. Dopo alcuni giorni di tempo instabile, sull’Italia sono attesi nuovi cambiamenti legati all’arrivo e allo scontro di masse d’aria molto diverse tra loro, una situazione tipica di questo periodo dell’anno.

Questo continuo confronto tra correnti più fredde e flussi miti e umidi favorirà un rapido alternarsi delle condizioni atmosferiche, con fasi di maltempo che potranno lasciare spazio a brevi miglioramenti.

Meteo weekend 20-21 dicembre, atteso nuovo peggioramento

La giornata di sabato 20 dicembre sarà influenzata da una circolazione depressionaria attiva sulle regioni meridionali. In questo contesto, Sicilia e Calabria ionica potranno essere interessate da piogge diffuse e temporali localmente intensi.

Sul resto del Paese il tempo si manterrà generalmente più asciutto, anche se i cieli risulteranno spesso coperti o molto nuvolosi. Una nuvolosità estesa interesserà anche le regioni settentrionali, con la possibilità di deboli piovaschi sul Nord-Ovest. La Liguria sarà l’area più esposta a queste precipitazioni di scarsa entità.

Dalla giornata di domenica 21 dicembre lo scenario meteorologico andrà incontro a un’evoluzione piuttosto rapida. Il vortice responsabile del maltempo si sposterà verso est, favorendo un netto miglioramento al Sud. Qui il tempo diventerà più stabile, con ampie schiarite nel corso della giornata.

Nel frattempo l’attenzione si concentrerà nuovamente sulle regioni settentrionali, dove una perturbazione atlantica in arrivo da ovest inizierà a farsi sentire. Tra pomeriggio e sera sono attese piogge via via più diffuse sul Nord-Ovest, con nevicate abbondanti sulle Alpi occidentali a partire dai 1000–1500 metri di quota.

Tra il 22 e il 23 dicembre le condizioni meteo sono destinate a peggiorare ulteriormente su gran parte del Paese. Sono attese precipitazioni diffuse, accompagnate da rovesci temporaleschi anche intensi. Il quadro sarà completato da venti sostenuti di tipo ciclonico, in grado di rendere il tempo particolarmente agitato.

Meteo Natale, che tempo farà?

Le proiezioni meteo indicano un nuovo possibile peggioramento all’inizio della settimana che condurrà alle festività natalizie. Tra lunedì e martedì il maltempo potrebbe estendersi a gran parte dell’Italia, con precipitazioni anche intense e nevicate sulle zone alpine a quote medio-alte. La giornata della Vigilia non sembra ancora del tutto stabile. Sono infatti possibili residui fenomeni tra il Centro-Sud e le aree più orientali del Nord.

La seconda parte della settimana natalizia potrebbe quindi risultare ancora a tratti instabile e progressivamente più fredda. Le temperature potrebbero scendere sotto le medie stagionali, soprattutto al Nord, dove la neve potrebbe arrivare fino alle colline o localmente anche a quote inferiori.