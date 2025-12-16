FacebookInstagramXWhatsApp

  3. Meteo, neve in arrivo fino a bassa quota: ecco dove cadrà

Tra martedì 16 e mercoledì 17 dicembre il tempo sarà dominato da piogge diffuse e condizioni perturbate, con nevicate che potranno spingersi fino a quote molto basse sulle Alpi.
Clima16 Dicembre 2025 - ore 11:49 - Redatto da Meteo.it
Una nuova ondata di maltempo è pronta a interessare il Nord Ovest a partire dalla serata di lunedì. Il sistema perturbato porterà condizioni favorevoli a nevicate anche consistenti sulle Alpi nella giornata di martedì. Il Piemonte sarà tra le regioni più coinvolte, con neve possibile fino a quote relativamente basse.

Le prime precipitazioni nevose hanno fatto la loro comparsa già in serata sui settori alpini occidentali. L’altitudine iniziale del limite neve si collocherà attorno ai 1100-1200 metri. Con il passare delle ore, il peggioramento entrerà nel pieno già dalle prime ore di martedì.

Meteo, neve anche a bassa quota: ecco dove cadrà

Sono previste precipitazioni nevose di rilievo sulle Alpi Liguri, dove nella giornata di martedì gli accumuli potranno superare i 50–70 cm intorno ai 1500 metri di quota. Località sciistiche come Prato Nevoso e Artesina risulteranno tra le più interessate dall’evento.

Nevicate decisamente più contenute sono attese sul resto dell’arco alpino piemontese e in Valle d’Aosta. Alla medesima altitudine si stimano accumuli medi intorno ai 10 cm, con valori localmente un po’ più elevati tra Canavese e Biellese.

Nel basso Piemonte la neve potrà spingersi fino a quote molto basse nel corso di martedì. Sull’Astigiano e sull’Alessandrino, soprattutto verso il confine ligure, i fiocchi potrebbero comparire già dai 200–300 metri. Interessato anche l’Appennino lungo l’autostrada A6 Torino–Savona.

Sul valico tra Piemonte e Liguria si attendono circa 10 cm di neve, con quota neve in graduale aumento in serata. In serata i fenomeni si estenderanno debolmente a Trentino e Dolomiti meridionali, mentre risulteranno scarsi o assenti su Alto Adige e Alpi Carniche.

Nella giornata di mercoledì il sistema perturbato tenderà a scivolare verso le regioni orientali. Le residue precipitazioni nevose interesseranno ancora per poche ore i settori montuosi dell’alto Piemonte e della Lombardia. I fiocchi cadranno soprattutto oltre i 1500–1600 metri di quota, in rapido esaurimento.

Neve abbondante in Piemonte, Cuneo imbiancata

Il Piemonte apre la giornata con un’atmosfera cupa e condizioni di marcato maltempo. Una nevicata intensa sta interessando ampie zone del Cuneese, spingendosi fino all’alta pianura. Località come Mondovì e Ceva risultano già innevate a partire dai 300 metri di altitudine.

Neve abbondante anche a Limone Piemonte, mentre lungo l’autostrada A6 Torino–Savona i fiocchi visibili nei pressi di Niella Tanaro. Il resto della regione presenta uno scenario diverso, con piogge diffuse e talora intense. Sul basso Piemonte si registrano accumuli di pioggia già superiori ai 30–40 millimetri, soprattutto lungo i rilievi al confine con la Liguria.

La quota delle nevicate oscilla generalmente tra 700 e 1200 metri sulle Alpi piemontesi. In Cuneese e nelle Langhe, tuttavia, la neve riesce a spingersi a livelli inferiori, interessando colline e vallate.

