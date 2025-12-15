Maltempo negli Usa: prima neve stagionale a New York, la Grande Mela si tinge di bianco

Un coltre di neve ha imbiancato la città di New York nelle ultime ore. L'inverno è ufficialmente arrivato nella Grande Mela con la prima nevicata della stagione a New York.

New York sotto la neve: accumuli fino a 20 cm

È arrivata la prima neve della stagione a New York durante la notte per poi aumentare durante le prime ore del mattino. Una coltre di neve ha imbiancato Central Park regalando a bambini, cani e appassionati di runner uno scenario davvero magico visto che alberi, prati e sentieri si sono ricoperti. Dati alla mano Central Park a New York City è stato sommerso di 7,4 cm di neve, mentre l'aeroporto internazionale JFK ha registrato 11,6 cm.

Tanta neve è caduta anche nelle zone di Long Island e del New Jersey fino a 20 cm di neve. Gli uffici del National Weather Service di New York e del New Jersey hanno tempestivamente emesso avvisi di maltempo invernale. Intanto allerte di tempesta invernale sono entrate in vigore in gran parte del New Jersey e della Pennsylvania sudorientale dove erano previsti accumuli di neve fino a 15 cm.

Nevicate anche a Philadelphia

La neve ha imbiancato anche la città di Philadelphia dove si sono registrati accumuli di 10,6 cm all'aeroporto internazionale di Philadelphia. Nei sobborghi sia sul lato del New Jersey che della Pennsylvania hanno fatto registrare accumuli di neve dai 15 ai 20 cm.

Le forti nevicate hanno causato anche danni e disagi con diversi alberi caduti che hanno causato problemi alle linee elettriche del New Jersey con 21.000 utenti rimasti senza elettricità. Accumuli di neve anche a Baltimora dai 2,5 ai 5 cm, mentre a Washington D.C si sono registrati circa 2,5.