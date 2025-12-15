Meteo Italia: anticiclone in calo, piogge e nuvole in arrivo su diverse regioni. Le previsioni

Dopo una fase prolungata di stabilità atmosferica garantita dalla presenza dell'alta pressione, cambia lo scenario climatico in Italia. A partire da oggi, lunedì 15 dicembre 2025, l’anticiclone inizierà a indebolirsi lasciando spazio all'arrivo di nuova perturbazione atlantica. Scopriamo le previsioni meteo.

Meteo, torna il maltempo in Italia: le previsioni

Dopo giorni all'insegna dell'alta pressione torna il maltempo in Italia sulla scia del passaggio di una nuova perturbazione atlantica. Piogge e temporali dalle prime ore del mattino in Sardegna, ma in serata la situazione andrà via via a peggiorare anche nelle zone di Nord-Ovest.

Da martedì 16 dicembre 2025 la perturbazione attraverserà gran parte della Penisola determinando una giornata climaticamente instabile con cielo nuvoloso e temporali da Nord a Sud con fenomeni particolarmente intensi ed abbondanti nelle zone di Nord-Ovest dove sono previsti nubifragi.

Massima attenzione al Sud: dalla Calabria alla Sicilia, mentre sulle Alpi del Nord-Ovest torna la neve a quote relativamente basse tra i 600 e gli 800 metri. Da mercoledì 16 dicembre 2025 la perturbazione tenderà ad allontanarsi favorendo un miglioramento del clima più evidente al Centro Italia. Dal punto di vista termico è previsto un calo delle temperature anche se i valori resteranno ugualmente superiori alle medie del periodo.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, lunedì 15 dicembre 2025: nebbia e nubi dalle prime ore del mattino sulla Pianura Padana, Liguria, Veneto ed Emilia Romagna. In Sardegna arrivano le prime piogge, mentre nel resto d'Italia clima stabile e soleggiato. In serata è previsto un peggioramento non solo in Sardegna, ma anche su Liguria e basso Piemonte. Le temperature massime in lieve calo al Nord.

Martedì 16 dicembre 2025 nuvole e piogge in gran parte del Paese con fenomeni temporaleschi diffusi nelle zone di Nord-Ovest e in Sicilia. Forti nevicate su Piemonte e Valle d’Aosta fino a 600-800 metri e oltre i 1000 metri sulla Lombardia. Il maltempo torna protagonista un po' ovunque con piogge e rovesci su Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Campania settentrionale, Calabria e Sardegna. In serata possibili rovesci o temporali tra il basso Lazio e la Campania. In lieve aumento le temperature minime.

Meteo, che tempo farà in vista del weekend prima di Natale 2025?

La tendenza meteo in vista della seconda parte della settimana delinea un clima instabile e variabile da Nord a Sud. Mercoledì 17 dicembre 2025 gli effetti della perturbazione atlantica continueranno a farsi sentire con piogge e temporali nelle regioni del Nord e lungo la fascia tirrenica. La dama bianca torna ad imbiancare le Alpi oltre i 1100-1300 metri.

Giovedì 18 dicembre 2025 venti caldi di Scirocco si faranno sentire lungo il Paese con nuvole sparse e il rischio di precipitazioni su Liguria, Sardegna orientale e settori ionici meridionali. Il clima, nonostante il periodo dell'anno, si manterrà ancora mite anche se successivamente si delinea un peggioramento nelle regioni del Sud e Isole con una nuova ondata di piogge e maltempo.

Al Nord, invece, il tempo potrebbe mantenersi più asciutto almeno fino al weekend che dovrebbe essere segnato dall'arrivo di una nuova perturbazione con piogge e nevicate. Naturalmente si tratta solo di una tendenza meteo, vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti per conferme.