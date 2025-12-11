FacebookInstagramXWhatsApp

Tendenze meteo: nuova fase di maltempo da martedì 16 dicembre?

Con lo sfaldamento dell’anticiclone sul Mediterraneo centrale e l'arrivo di un’area depressionaria dal Marocco e dall'Algeria torneranno le piogge soprattutto al Centro - Sud. Ecco cosa ci attende
11 Dicembre 2025 - ore 12:40 - Redatto da Meteo.it

Le ultime tendenze meteo segnalano l'arrivo di una nuova fase di maltempo da martedì 16 dicembre. Dopo giorni e giorni in cui è stato e sarà ancora protagonista l'anticiclone, con nessuna pioggia in vista e temperature oltre la media, faremo i conti con un’area depressionaria in arrivo dal Marocco ed Algeria che porterà piogge sull'Italia. Ecco i primi dettagli su cosa ci attende la prossima settimana.

Tendenze meteo prossima settimana: nuove piogge sull'Italia

Secondo le ultime tendenze meteo fino a tutto lunedì 15 dicembre avremo condizioni di alta pressione solide ed inalterate. Protagonista rimarrà pertanto una certa stabilità atmosferica associata a una massa d’aria mite per la stagione. Gli ingredienti del tempo rimarranno quindi quelli degli ultimi giorni con assenza di piogge, temperature spesso oltre la norma e condizioni favorevoli al ristagno di umidità ed inquinanti nei bassi strati. Soprattutto al Nord saranno protagoniste le nebbie o le nubi basse e la qualità dell'aria risentirà della mancanza del ricircolo. Proprio tra domenica e lunedì le nebbie potrebbero risultare più dense e persistenti sulla Val Padana centro-orientale oltre che insistere nelle valli interne del Centro. I banchi di nubi basse potrebbero essere meno diffusi sull’Adriatico mentre in generale le nuvole potrebbero aumentare in Calabria e nelle Isole dove alle nubi basse si aggiungerà lo scorrimento di nuvole a quote più elevate con velature anche estese.

Tra martedì 16 e giovedì 18 dicembre, però, le cose cambieranno grazie allo sfaldamento dell’anticiclone sul Mediterraneo centrale, progressivamente sostituito da un’area depressionaria in arrivo dal Marocco e Algeria. Arriveranno correnti umide sciroccali che avanzeranno insieme a molte nuvole attive verso le nostre regioni centro-meridionali. Di conseguenza avremo: piogge sparse anche a carattere di rovescio dapprima su Isole, Tirreno e Ligure per poi estendersi verso settori ionici e gran parte della penisola. Il resto del Nord dovrebbe invece rimanere ai margini del peggioramento e parzialmente ancora protetto da un corridoio anticiclonico.

Le temperature? Le fasi di maltempo potranno essere accompagnate da massime più contenute ma sempre in un contesto di massa d’aria più calda della norma per la stagione. Questa evoluzione per la prossima settimana è comunque affetta ancora da ampi margini di incertezza che si acuiranno ulteriormente verso il weekend.

Previsioni per il fine settimana: alta pressione e smog

Che tempo farà nei prossimi giorni ovvero nel fine settimana antecedente all'arrivo della nuova fase perturbata soprattutto al Centro - Sud? Ebbene sabato 13 dicembre vi saranno banchi di nubi basse che potranno interessare soprattutto nelle prime ore del giorno il medio e basso Adriatico, la Calabria e le Isole. Tra la notte e il primo mattino possibili nebbie nel settore centrale della Val Padana e nelle valli tra Toscana, Umbria e Lazio. Per il resto prevarrà un cielo sereno o poco nuvoloso. Tra domenica 14 e lunedì 15, invece, le nebbie potranno risultare più dense e persistenti sulla Val Padana centro-orientale oltre che insistere nelle valli interne del Centro. I banchi di nubi basse potrebbero essere meno diffusi sull’Adriatico mentre in generale le nuvole potrebbero aumentare in Calabria e nelle Isole dove alle nubi basse si aggiungerà lo scorrimento di nuvole a quote più elevate con velature anche estese. Nelle temperature prevarranno i valori stabili o al più in lieve calo.

