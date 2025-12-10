Meteo Italia: anticiclone protagonista, clima stabile e inverno ancora lontano. Le previsioni

L'alta pressione si conferma ancora l'indiscussa protagonista dei primi giorni di dicembre 2025 con un clima stabile e soleggiato in Italia. Caldo anomalo per tutta la settimana con nebbia in pianura e smog in aumento. Scopriamo le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo, caldo dicembre in Italia: sole e temperature sopra la norma

Il mese di dicembre 2025 è iniziato nel segno dell'alta pressione che dovrebbe garantire un clima stabile e soleggiato almeno fino al 15. Non sono previste piogge importanti e temperature superiori alla media con un caldo anomalo considerando il periodo dell'anno. La stabilità atmosferica però è responsabile di condizioni favorevoli al ristagno di umidità ed inquinanti in particolare modo nelle aree urbane della pianura padana.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di giovedì 11 dicembre 2025: nuvole sparse nelle prime ore del mattino nelle regioni del Nord, Umbria e Toscana con il rischio di nebbie. Nel resto del Paese alternanza di sole e nuvole. In calo le temperature minime in Sardegna, mentre stabili nel resto del Paese. Le massime, invece, stabili con valori superiori alla norma nelle regioni del Centro-Nord.

Venerdì 12 dicembre 2025 nuvole nelle prime ore del mattino in Liguria, Lombardia, Veneto, Reggio Emilia e Toscana. Nebbie nelle valli interne del Centro e sulla Pianura Padana. Dal pomeriggio il sole tornerà ad irradiare tutto il Pase con temperature stabili.

Meteo, la tendenza del weekend: che tempo farà?

Nel fine settimana e fino a lunedì 15 dicembre 2025 è previsto un clima stabile e soleggiato grazie alla presenza dell'alta pressione. Le temperature si manterranno su valori di gran lunga superiori al periodo. Anche sabato 13 dicembre 2025 bel tempo soleggiato con il rischio di banchi di nebbie nelle prime ore del mattino lungo il medio e basso Adriatico, Calabria e Isole.

Tra la notte e il primo mattino possibili nebbie anche nel settore centrale della Val Padana e nelle valli tra Toscana, Umbria e Lazio. Nel resto del Paese prevarrà un cielo sereno o poco nuvoloso. Stabili le temperature con le minime in lieve calo solo in Val Padana e le massime diffusamente sopra le medie stagionali con anomalie più marcate nelle aree più soleggiate e in montagna.

Tra domenica 14 e lunedì 15 dicembre 2025 nebbie più dense sulla Val Padana, mentre nuvole in aumento in Calabria, Sicilia e Sardegna. Stabili le temperature anche se da lunedì 15 dicembre si delinea il rischio di qualche debole pioggia in Sardegna e lungo il Tirreno. Tutto è destinato a cambiare tra martedì 16 e giovedì 18 dicembre, complice lo sfaldamento dell’anticiclone lungo il Mediterraneo centrale.

È previsto, infatti, l'arrivo di un’area depressionaria dal Marocco ed Algeria responsabile del ritorno di correnti umide e di una nuova ondata di maltempo. Piogge e temporali intense ed abbondanti sono attese su Sicilia e Sardegna, ma in gran parte del Paese. Le regioni del Nord, invece, resteranno al margine di questa nuova ondata di maltempo. Naturalmente questa evoluzione per la prossima settimana presenta ancora margini di incertezza e per questo motivo vi invitiamo a seguire per conferme e aggiornamenti i prossimi bollettini meteo.