FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo Italia: anticiclone protagonista, clima stabile e inverno a...

Meteo Italia: anticiclone protagonista, clima stabile e inverno ancora lontano. Le previsioni

L'Italia è ancora nella morsa dell'anticiclone con clima stabile e mite da Nord a Sud. Nebbie in pianura e rischio inquinamento.
Clima10 Dicembre 2025 - ore 19:06 - Redatto da Meteo.it
Clima10 Dicembre 2025 - ore 19:06 - Redatto da Meteo.it

L'alta pressione si conferma ancora l'indiscussa protagonista dei primi giorni di dicembre 2025 con un clima stabile e soleggiato in Italia. Caldo anomalo per tutta la settimana con nebbia in pianura e smog in aumento. Scopriamo le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo, caldo dicembre in Italia: sole e temperature sopra la norma

Il mese di dicembre 2025 è iniziato nel segno dell'alta pressione che dovrebbe garantire un clima stabile e soleggiato almeno fino al 15. Non sono previste piogge importanti e temperature superiori alla media con un caldo anomalo considerando il periodo dell'anno. La stabilità atmosferica però è responsabile di condizioni favorevoli al ristagno di umidità ed inquinanti in particolare modo nelle aree urbane della pianura padana.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di giovedì 11 dicembre 2025: nuvole sparse nelle prime ore del mattino nelle regioni del Nord, Umbria e Toscana con il rischio di nebbie. Nel resto del Paese alternanza di sole e nuvole. In calo le temperature minime in Sardegna, mentre stabili nel resto del Paese. Le massime, invece, stabili con valori superiori alla norma nelle regioni del Centro-Nord.

Venerdì 12 dicembre 2025 nuvole nelle prime ore del mattino in Liguria, Lombardia, Veneto, Reggio Emilia e Toscana. Nebbie nelle valli interne del Centro e sulla Pianura Padana. Dal pomeriggio il sole tornerà ad irradiare tutto il Pase con temperature stabili.

Meteo, la tendenza del weekend: che tempo farà?

Nel fine settimana e fino a lunedì 15 dicembre 2025 è previsto un clima stabile e soleggiato grazie alla presenza dell'alta pressione. Le temperature si manterranno su valori di gran lunga superiori al periodo. Anche sabato 13 dicembre 2025 bel tempo soleggiato con il rischio di banchi di nebbie nelle prime ore del mattino lungo il medio e basso Adriatico, Calabria e Isole.

Tra la notte e il primo mattino possibili nebbie anche nel settore centrale della Val Padana e nelle valli tra Toscana, Umbria e Lazio. Nel resto del Paese prevarrà un cielo sereno o poco nuvoloso. Stabili le temperature con le minime in lieve calo solo in Val Padana e le massime diffusamente sopra le medie stagionali con anomalie più marcate nelle aree più soleggiate e in montagna.

Tra domenica 14 e lunedì 15 dicembre 2025 nebbie più dense sulla Val Padana, mentre nuvole in aumento in Calabria, Sicilia e Sardegna. Stabili le temperature anche se da lunedì 15 dicembre si delinea il rischio di qualche debole pioggia in Sardegna e lungo il Tirreno. Tutto è destinato a cambiare tra martedì 16 e giovedì 18 dicembre, complice lo sfaldamento dell’anticiclone lungo il Mediterraneo centrale.

È previsto, infatti, l'arrivo di un’area depressionaria dal Marocco ed Algeria responsabile del ritorno di correnti umide e di una nuova ondata di maltempo. Piogge e temporali intense ed abbondanti sono attese su Sicilia e Sardegna, ma in gran parte del Paese. Le regioni del Nord, invece, resteranno al margine di questa nuova ondata di maltempo. Naturalmente questa evoluzione per la prossima settimana presenta ancora margini di incertezza e per questo motivo vi invitiamo a seguire per conferme e aggiornamenti i prossimi bollettini meteo.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo Natale 2025: clima variabile, ma freddo e neve restano lontani
    Clima10 Dicembre 2025

    Meteo Natale 2025: clima variabile, ma freddo e neve restano lontani

    Natale con la neve? Le proiezioni meteo indicano possibili cambiamenti nella terza decade del mese.
  • Meteo: alta pressione in arrivo, settimana di sole con rischio nebbie e smog
    Clima9 Dicembre 2025

    Meteo: alta pressione in arrivo, settimana di sole con rischio nebbie e smog

    Le previsioni meteo per questa settimana segnalano la prevalenza dell'alta pressione e una certa anomalia termica per il periodo. I dettagli.
  • Meteo Immacolata 2025, clima stabile e mite per l'alta pressione. Le previsioni
    Clima8 Dicembre 2025

    Meteo Immacolata 2025, clima stabile e mite per l'alta pressione. Le previsioni

    Il ponte dell'Immacolata 2025 è nel segno del bel tempo complice il consolidarsi dell'alta pressione sul Mediterraneo e sull’Italia.
  • Meteo, allerta gialla il 6 dicembre 2025 in Italia: ecco dove
    Clima5 Dicembre 2025

    Meteo, allerta gialla il 6 dicembre 2025 in Italia: ecco dove

    Scatta l'allerta gialla il 6 dicembre 2025 in Italia per maltempo e criticità: ecco le regioni e zone coinvolte.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, anticiclone protagonista anche nel weekend del 13 e 14 dicembre
Tendenza10 Dicembre 2025
Meteo, anticiclone protagonista anche nel weekend del 13 e 14 dicembre
L'alta pressione non molla la presa: tempo stabile anche nel weekend, con caldo anomalo e rischio nebbie. Qualche cambiamento in vista da lunedì.
Meteo, inverno in pausa per diversi giorni: la tendenza
Tendenza9 Dicembre 2025
Meteo, inverno in pausa per diversi giorni: la tendenza
Alta pressione e assenza di precipitazioni: non si profila l'arrivo di perturbazioni per molti giorni. La tendenza meteo dal 12 dicembre
Meteo, alta pressione protagonista anche nell'ultima parte della settimana
Tendenza8 Dicembre 2025
Meteo, alta pressione protagonista anche nell'ultima parte della settimana
Una massa d’aria molto mite contribuirà a mantenere le temperature al di sopra della media: zero termico oltre 3000 metri. Formazione di nebbie in pianura e smog in città
Mediaset

Ultimo aggiornamento Mercoledì 10 Dicembre ore 19:53

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154