Meteo, allerta gialla il 6 dicembre 2025 in Italia: ecco dove

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per la giornata di domani, sabato 6 dicembre 2025, un nuovo bollettino di allerta meteo gialla per maltempo e criticità. Scopriamo tutte le regioni e zone coinvolte.

Maltempo in Italia: scatta l'allerta gialla il 6 dicembre 2025

Il primo weekend di dicembre 2025 è nel segno del maltempo, visto che anche sabato 6 dicembre 2025 scatta l'allerta gialla per piogge e temporali. Il passaggio di una serie di perturbazioni si è fatto sentire particolarmente nelle regioni del Centro-Sud interessate da giorni da fenomeni temnporaleschi intensi ed abbondanti tali da far scattare più volte lo stato di allerta. Anche sabato 6 dicembre 2025 la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio temporali nelle seguenti regioni:

Calabria : Versante Tirrenico Meridionale;

: Versante Tirrenico Meridionale; Puglia : Gargano e Tremiti, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento;

: Gargano e Tremiti, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento; Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica.

Meteo, allerta gialla per criticità il 6 dicembre 2025: le regioni a rischio

Non solo, sempre per sabato 6 dicembre 2025 scatta anche lo stato di allerta meteo gialla per rischio idraulico che corrisponde alla possibilità di danni a persone e cose causati da alluvioni ed esondazioni lungo i corsi d'acqua principali, come fiumi, derivanti dal superamento dei livelli critici delle acque. È una componente del rischio idrogeologico più ampio e si manifesta attraverso allagamenti, erosioni e danni a infrastrutture, con un certo grado di prevedibilità data la lentezza di questi eventi rispetto ad altri fenomeni meteo.

Nel dettaglio lo stato di allerta gialla per rischio idraulico il 6 dicembre 2025 scatta in Calabria e nelle zone del Versante Tirrenico Meridionale.

Infine da non sottovalutare è anche lo stato di allerta meteo gialla emesso per rischio idrogeologico il 6 dicembre 2025 in: