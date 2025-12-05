FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, allerta gialla il 6 dicembre 2025 in Italia: ecco dove

Meteo, allerta gialla il 6 dicembre 2025 in Italia: ecco dove

Scatta l'allerta gialla il 6 dicembre 2025 in Italia per maltempo e criticità: ecco le regioni e zone coinvolte.
Clima5 Dicembre 2025 - ore 19:38 - Redatto da Meteo.it
Clima5 Dicembre 2025 - ore 19:38 - Redatto da Meteo.it

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per la giornata di domani, sabato 6 dicembre 2025, un nuovo bollettino di allerta meteo gialla per maltempo e criticità. Scopriamo tutte le regioni e zone coinvolte.

Maltempo in Italia: scatta l'allerta gialla il 6 dicembre 2025

Il primo weekend di dicembre 2025 è nel segno del maltempo, visto che anche sabato 6 dicembre 2025 scatta l'allerta gialla per piogge e temporali. Il passaggio di una serie di perturbazioni si è fatto sentire particolarmente nelle regioni del Centro-Sud interessate da giorni da fenomeni temnporaleschi intensi ed abbondanti tali da far scattare più volte lo stato di allerta. Anche sabato 6 dicembre 2025 la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio temporali nelle seguenti regioni:

  • Calabria: Versante Tirrenico Meridionale;
  • Puglia: Gargano e Tremiti, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento;
  • Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica.

Meteo, allerta gialla per criticità il 6 dicembre 2025: le regioni a rischio

Non solo, sempre per sabato 6 dicembre 2025 scatta anche lo stato di allerta meteo gialla per rischio idraulico che corrisponde alla possibilità di danni a persone e cose causati da alluvioni ed esondazioni lungo i corsi d'acqua principali, come fiumi, derivanti dal superamento dei livelli critici delle acque. È una componente del rischio idrogeologico più ampio e si manifesta attraverso allagamenti, erosioni e danni a infrastrutture, con un certo grado di prevedibilità data la lentezza di questi eventi rispetto ad altri fenomeni meteo.

Nel dettaglio lo stato di allerta gialla per rischio idraulico il 6 dicembre 2025 scatta in Calabria e nelle zone del Versante Tirrenico Meridionale.

Infine da non sottovalutare è anche lo stato di allerta meteo gialla emesso per rischio idrogeologico il 6 dicembre 2025 in:

  • Calabria: Versante Tirrenico MeridionalePuglia: Gargano e Tremiti, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento;
  • Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica.
Articoli correlatiVedi tutti
  • Neve sotto l'albero? Cosa dicono le proiezioni meteo di Natale
    Clima5 Dicembre 2025

    Neve sotto l'albero? Cosa dicono le proiezioni meteo di Natale

    Bisognerà attendere tra il 15 e il 21 dicembre quando le proiezioni indicano la possibilità di nevicate.
  • Meteo, clima instabile in Italia ma migliora nel weekend dell'Immacolata. Le previsioni
    Clima5 Dicembre 2025

    Meteo, clima instabile in Italia ma migliora nel weekend dell'Immacolata. Le previsioni

    Clima ancora instabile e segnato dal maltempo, ma torna il sole per l'Immacolata. Le previsioni meteo.
  • Meteo, allerta arancione e gialla in Italia il 5 dicembre 2025: tutte le regioni a rischio
    Clima4 Dicembre 2025

    Meteo, allerta arancione e gialla in Italia il 5 dicembre 2025: tutte le regioni a rischio

    Prosegue lo stato di allerta meteo in Italia anche per il 5 dicembre 2025 con l'allerta arancione e gialla al Centro-Sud.
  • Primo weekend di dicembre: le previsioni meteo per tutta la penisola
    Clima4 Dicembre 2025

    Primo weekend di dicembre: le previsioni meteo per tutta la penisola

    Che tempo farà nel primo weekend di dicembre 2025? Piogge e vento da Nord a Sud, ma tutto cambia per l'Immacolata.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, Immacolata mite e senza pioggia: la tendenza da lunedì 8 dicembre
Tendenza5 Dicembre 2025
Meteo, Immacolata mite e senza pioggia: la tendenza da lunedì 8 dicembre
Anticiclone protagonista da lunedì 8 dicembre: il giorno dell'Immacolata trascorrerà con condizioni meteo stabili e un clima mite per la stagione
Meteo: ponte dell'Immacolata con alta pressione, ma domenica arriva ancora qualche pioggia
Tendenza4 Dicembre 2025
Meteo: ponte dell'Immacolata con alta pressione, ma domenica arriva ancora qualche pioggia
Anticiclone in rinforzo nel ponte dell'Immacolata: nel weekend ultimi episodi di instabilità al Sud, poi più stabile e temperature oltre la media
Weekend lungo dell'Immacolata tra anticiclone e qualche insidia. La tendenza
Tendenza3 Dicembre 2025
Weekend lungo dell'Immacolata tra anticiclone e qualche insidia. La tendenza
Alta pressione in rinforzo nel ponte dell'Immacolata: condizioni meteo via via più stabili, con temperature in aumento fino a valori autunnali!
Mediaset

Ultimo aggiornamento Venerdì 05 Dicembre ore 23:01

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154