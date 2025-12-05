Meteo, maltempo in attenuazione: qualche pioggia venerdì 5 dicembre, ecco dove

Nelle prossime ore ancora un po’ di maltempo, con piogge comunque per lo più di debole intensità, soprattutto al Centro-Sud e Isole. Al Nord, nonostante la nuvolosità, il tempo risulterà in generale asciutto. Nei prossimi giorni comunque il tempo andrà migliorando, perché sull’Italia non sono attese nuove perturbazioni: durante il Ponte dell’Immacolata quindi le piogge saranno poche, per lo più concentrate sabato all’estremo Sud, sebbene con nuvole che insisteranno su gran parte del Paese. In questo contesto le temperature saliranno gradualmente, giorno dopo giorno, verso valori che agli inizi della prossima settimana risulteranno quasi dappertutto di qualche grado al di sopra delle medie stagionali.

Le previsioni meteo per venerdì 5 dicembre

Venerdì cielo in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso. Al mattino piogge deboli e isolate su Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, nord della Puglia, Calabria Tirrenica, Sicilia e Sardegna; nel pomeriggio piogge sparse, per lo più di debole intensità, su regioni centrali adriatiche, Puglia, Sicilia e Sardegna Meridionale, con qualche nevicata sul versante adriatico dell’Appennino Centrale oltre 1400-1500 metri. Temperature massime in leggero calo all’estremo Sud, con poche variazioni altrove.

Le previsioni meteo per sabato 6 dicembre

Sabato diffuso miglioramento del tempo al Centro-Nord e in Sardegna. Al Sud, e in particolare su Puglia e Basilicata, insisteranno invece più nuvole, con rovesci sparsi sul settore tirrenico dell’isola e fenomeni più isolati possibili anche in Puglia, soprattutto nella prima parte della giornata. Di sera le nuvole aumenteranno anche in Toscana. Temperature minime in calo in gran parte del Centro-Nord; massime quasi dappertutto in leggero aumento. Venti settentrionali moderati di Maestrale sul medio Adriatico, in Puglia, in Sicilia e sul Tirreno centro-meridionale.