Meteo, due perturbazioni sull'Italia: giovedì 4 dicembre maltempo in molte regioni

Due perturbazioni hanno raggiunto l’Italia: una di origine atlantica in arrivo da ovest (perturbazione numero 1 di dicembre) e un’altra di matrice africana proveniente da sud (la numero 2 del mese). Il maltempo si farà sentire soprattutto nella giornata di oggi, giovedì 4 dicembre, con piogge che si concentreranno soprattutto al Nord-Ovest, sulle regioni adriatiche, al Sud e sulle Isole maggiori. Attesa anche la neve sulle Alpi, ma solo a quote medio-alte, perché le temperature rimarranno leggermente al di sopra della norma in gran parte del Paese.

Un’altra perturbazione (la numero 3 di dicembre) lambirà l’Italia domani, venerdì 5 dicembre, accompagnata da moderato maltempo al Centro-Sud, con una residua instabilità che insisterà all’estremo Sud e in Sicilia anche tra sabato e domenica.

Le previsioni meteo per giovedì 4 dicembre

Oggi nuvole in tutta Italia. Nel corso del giorno piogge sparse, per lo più deboli, al Nord-Ovest e su Emilia, coste toscane, regioni centrali adriatiche, Sud e Isole Maggiori; qualche nevicata sulle zone alpine al di sopra di 1200 metri. Temperature massime in leggera crescita al Nord, in lieve calo in Sardegna, in generale nella norma o leggermente al di sopra. Intensi venti di Maestrale su Sicilia e Sardegna.

Le previsioni meteo per venerdì 5 dicembre

Domani cielo nuvoloso o molto nuvoloso praticamente in tutta Italia. Nel corso del giorno piogge, per lo più a carattere isolato, potranno coinvolgere alto Piemonte, alta Lombardia, bassa Toscana, regioni centrali adriatiche, Sud e Isole maggiori. Temperature massime stazionarie o in leggero calo, comunque in generale nella norma o di poco al di sopra.