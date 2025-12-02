2 perturbazioni in arrivo domani, rischio di forte maltempo: le previsioni da mercoledì 3 dicembre

Lo scenario meteo resta movimentato per l’Italia, nel mirino di diverse perturbazioni che transiteranno in rapida sequenza fino a venerdì senza lasciare spazio a tregue durature. Solo nella giornata di domani, mercoledì 3 dicembre, sono ben due i sistemi perturbati attesi sul nostro Paese: un impulso atlantico raggiungerà i settori occidentali, interessando il Nord-Ovest e la Sardegna, mentre nella seconda parte della giornata un’altra perturbazione, in risalita dal Nord Africa, punterà verso il settore ionico accompagnata da un intenso vortice ciclonico e da forti precipitazioni. Giovedì quest’ultimo sistema nuvoloso tenderà a risalire verso l’Adriatico, mentre l’altra perturbazione perderà energia determinando ancora qualche effetto fra il Nord-Ovest, il Centro e il basso Tirreno. Venerdì, infine, un nuovo fronte atlantico attraverserà rapidamente il Sud e le Isole maggiori.

Le previsioni meteo per mercoledì 3 dicembre

Molte nuvole al Nord, all’estremo Sud e sulle Isole, con piogge al Nord-Ovest, in Friuli Venezia Giulia, nei settori ionici e in Sardegna, anche sotto forma di rovesci o temporali sull’isola. Quota delle nevicate intorno ai 1200 metri sulle Alpi occidentali. Maggiori schiarite altrove, ma con tendenza a un aumento della nuvolosità nel corso della giornata. Alla sera fenomeni in estensione alle coste toscane e tendenti a divenire più diffusi e intensi sulle estreme regioni meridionali. Temperature senza notevoli variazioni, con valori nella media o leggermente sopra. Un po’ ventoso con mari mossi o molto mossi sui bacini più occidentali e meridionali.

Le previsioni meteo per giovedì 4 dicembre

Prevalenza di nuvole in tutto il Paese. Iniziali condizioni di forte maltempo al Sud, specie fra Calabria, Basilicata e Puglia, con forti rovesci in graduale attenuazione al mattino e in estinzione a metà giornata. Temporanea fase piovosa anche nel medio Adriatico in mattinata. Deboli piogge al Nord-Ovest, settori occidentali di Emilia, Toscana e Sardegna e nella Sicilia tirrenica. Quota neve intorno a 1200-1400 metri nel settore alpino. Alla sera precipitazioni in estensione anche al resto della Toscana e alle coste del medio Tirreno. Temperature quasi stazionarie, con valori minimi in generale sopra lo zero alle basse quote e massime sempre nella media o leggermente sopra. Ventoso al Sud e in Sardegna; forti raffiche soprattutto intorno alla Puglia. Molto mossi o agitati Mare e Canale di Sardegna, Canale di Sicilia, Ionio e medio-basso Adriatico.