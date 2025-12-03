Meteo, mercoledì 3 dicembre con piogge in molte regioni: due perturbazioni in azione sull'Italia
La perturbazione che ha portato maltempo nei primi giorni della settimana si sta oramai allontanando, ma già si affacciano sulla nostra Penisola due nuovi sistemi perturbati: da una parte si sta infatti facendo strada da ovest una perturbazione atlantica (la numero 1 di dicembre) e dall’altra, ai margini meridionali della Penisola, sta avanzando una depressione di origine nord-africana.
Nelle prossime ore quindi nuovo maltempo coinvolgerà il Nord-Ovest, le estreme regioni meridionali e le Isole Maggiori, mentre domani – giovedì 4 dicembre - la pioggia bagnerà soprattutto il Nord-Ovest, le regioni centrali adriatiche e il Sud. Maltempo residuo è atteso anche nella giornata di venerdì, soprattutto al Sud e nel medio versante adriatico, prima di un generale miglioramento atteso per sabato. Nonostante il maltempo, nei prossimi giorni le temperature non subiranno grandi variazioni e oscilleranno ancora attorno a valori nella norma o leggermente al di sopra, per cui le nevicate rimarranno confinate a quote medio-alte sull’Arco Alpino.
Le previsioni meteo per mercoledì 3 dicembre
Cielo nuvoloso o molto nuvoloso al Nord, estreme regioni meridionali e Isole Maggiori, con piogge, per lo più deboli e a carattere isolato, su Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, Puglia Meridionale, versante ionico della Calabria, Sicilia Orientale e Sardegna, in estensione a fine giornata anche a Lombardia, Toscana, Puglia Settentrionale, Basilicata e versante tirrenico della Calabria, con rischio di rovesci e temporali localmente intensi tra sera e notte; deboli nevicate sulle Alpi Occidentali al di sopra di 1200-1300 metri.
Temperature massime con poche variazioni, leggermente al di sopra della norma in molte regioni, specie al Nord. Moderati venti meridionali al Sud e Isole.
Le previsioni meteo per giovedì 4 dicembre
Cieli nuvolosi in tutta Italia, con condizioni di forte maltempo al Sud, specie fra Calabria, Basilicata e Puglia, con rovesci intensi che tenderanno poi ad attenuarsi gradualmente al mattino per poi estinguersi a metà giornata. Temporanea fase piovosa anche nel medio Adriatico in mattinata. Deboli piogge al Nord-Ovest, sui settori occidentali di Emilia, Toscana e Sardegna e nella Sicilia tirrenica.
Quota neve intorno a 1200-1400 metri nel settore alpino. Alla sera precipitazioni in estensione anche al resto della Toscana e alle coste del medio Tirreno.
Temperature quasi stazionarie con valori minimi in generale sopra lo zero alle basse quote e massime sempre nella media o leggermente sopra. Ventoso al Sud e in Sardegna; forti raffiche soprattutto intorno alla Puglia. Molto mossi o agitati Mare e Canale di Sardegna, Canale di Sicilia, Ionio e medio-basso Adriatico.