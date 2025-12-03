FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo, mercoledì 3 dicembre con piogge in molte regioni: due perturbazioni in azione sull'Italia

Due perturbazioni sull'Italia, con piogge in arrivo soprattutto su Nord-Ovest, Isole maggiori e regioni meridionali. Le previsioni meteo
Previsione3 Dicembre 2025 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it
La perturbazione che ha portato maltempo nei primi giorni della settimana si sta oramai allontanando, ma già si affacciano sulla nostra Penisola due nuovi sistemi perturbati: da una parte si sta infatti facendo strada da ovest una perturbazione atlantica (la numero 1 di dicembre) e dall’altra, ai margini meridionali della Penisola, sta avanzando una depressione di origine nord-africana.

Nelle prossime ore quindi nuovo maltempo coinvolgerà il Nord-Ovest, le estreme regioni meridionali e le Isole Maggiori, mentre domani – giovedì 4 dicembre - la pioggia bagnerà soprattutto il Nord-Ovest, le regioni centrali adriatiche e il Sud. Maltempo residuo è atteso anche nella giornata di venerdì, soprattutto al Sud e nel medio versante adriatico, prima di un generale miglioramento atteso per sabato. Nonostante il maltempo, nei prossimi giorni le temperature non subiranno grandi variazioni e oscilleranno ancora attorno a valori nella norma o leggermente al di sopra, per cui le nevicate rimarranno confinate a quote medio-alte sull’Arco Alpino.

Le previsioni meteo per mercoledì 3 dicembre

Cielo nuvoloso o molto nuvoloso al Nord, estreme regioni meridionali e Isole Maggiori, con piogge, per lo più deboli e a carattere isolato, su Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, Puglia Meridionale, versante ionico della Calabria, Sicilia Orientale e Sardegna, in estensione a fine giornata anche a Lombardia, Toscana, Puglia Settentrionale, Basilicata e versante tirrenico della Calabria, con rischio di rovesci e temporali localmente intensi tra sera e notte; deboli nevicate sulle Alpi Occidentali al di sopra di 1200-1300 metri.
Temperature massime con poche variazioni, leggermente al di sopra della norma in molte regioni, specie al Nord. Moderati venti meridionali al Sud e Isole.

Le previsioni meteo per giovedì 4 dicembre

Cieli nuvolosi in tutta Italia, con condizioni di forte maltempo al Sud, specie fra Calabria, Basilicata e Puglia, con rovesci intensi che tenderanno poi ad attenuarsi gradualmente al mattino per poi estinguersi a metà giornata. Temporanea fase piovosa anche nel medio Adriatico in mattinata. Deboli piogge al Nord-Ovest, sui settori occidentali di Emilia, Toscana e Sardegna e nella Sicilia tirrenica.
Quota neve intorno a 1200-1400 metri nel settore alpino. Alla sera precipitazioni in estensione anche al resto della Toscana e alle coste del medio Tirreno.
Temperature quasi stazionarie con valori minimi in generale sopra lo zero alle basse quote e massime sempre nella media o leggermente sopra. Ventoso al Sud e in Sardegna; forti raffiche soprattutto intorno alla Puglia. Molto mossi o agitati Mare e Canale di Sardegna, Canale di Sicilia, Ionio e medio-basso Adriatico.

