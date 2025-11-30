FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, via vai di perturbazioni nella prima settimana di dicembre...

Meteo, via vai di perturbazioni nella prima settimana di dicembre: la tendenza da mercoledì 3

Una perturbazione dopo l'altra: ne arriveranno quattro entro il ponte dell'Immacolata! La tendenza meteo per la prima settimana di dicembre
Tendenza30 Novembre 2025 - ore 11:45 - Redatto da Meteo.it
Tendenza30 Novembre 2025 - ore 11:45 - Redatto da Meteo.it

Gli ultimi aggiornamenti meteo confermano uno scenario piuttosto dinamico per tutta la prima settimana di dicembre, almeno fino al ponte dell'Immacolata, a causa del continuo transito di perturbazioni.
Tuttavia, la particolare circolazione atmosferica prospettata dai modelli vede contrapporsi da un lato le intense correnti atlantiche a ovest e dall’altro lato una robusta area di alta pressione coi massimi valori sulla Russia. I numerosi impulsi perturbati, spinti verso l’Europa dalle correnti atlantiche, sembrano destinati ad essere molto attivi e intensi nei settori occidentali del continente. Procedendo verso est, in vista della barriera anticiclonica, tenderanno a rallentare e a deviare verso la Scandinavia o verso il Mediterraneo perdendo nel contempo energia e quindi producendo, in particolare sull’Italia, effetti non molto marcati e neppure diffusi.

La tendenza meteo da mercoledì 3 dicembre

Mercoledì la perturbazione attualmente in transito tenderà ad allontanarsi dall’Italia, lasciandosi alle spalle qualche residua e sporadica precipitazione nel settore adriatico e ionico, concedendo, poi, delle temporanee schiarite. Nel frattempo una nuova perturbazione si affaccerà da ovest, portando molte nubi e nuove piogge all’estremo Nord-Ovest - con neve oltre 1.300 metri sulle Alpi occidentali - e in Sardegna. Giovedì questo sistema nuvoloso si indebolirà determinando una copertura nuvolosa a tratti compatta, ma accompagnata da poche precipitazioni al Centro-Nord. Contemporaneamente, un’altra perturbazione, in arrivo dal Nord Africa, darà luogo a un peggioramento all’estremo Sud con piogge e rovesci che interesseranno in maniera più insistente il settore fra lo Ionio e il basso Adriatico.

Venerdì 5 dicembre la perturbazione africana tenderà a risalire verso il settore del medio Adriatico, mentre la Sardegna verrà raggiunta da un altro impulso perturbato atlantico; buona parte delle regioni settentrionali e centrali tirreniche, invece, dovrebbero godere di una fase più stabile con anche delle schiarite.

La tendenza meteo per il ponte dell'Immacolata

L’evoluzione meteo per il weekend e il ponte dell’Immacolata presenta ancora margini di incertezza. Secondo lo scenario che attualmente si profila come il più probabile, dopo una mattina abbastanza stabile una nuova perturbazione si farà strada verso l’Italia nella seconda parte di sabato andando a interessare le Alpi occidentali, la Liguria, la Toscana e la Sardegna, e il Centro-Sud e il settore dell’alto Adriatico nella giornata di domenica 7 dicembre. Lunedì 8, giorno dell’Immacolata, il sistema perturbato dovrebbe provocare gli ultimi fenomeni sul medio Adriatico e al Sud.
Durante tutta questa fase le temperature resteranno probabilmente nella media o al di sopra, a causa delle masse d’aria temperata che accompagneranno i sistemi nuvolosi, con valori notturni tendenzialmente sopra lo zero alle basse quote anche al Nord.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, inizio dicembre tra schiarite, rovesci e incertezza: la tendenza da martedì 2
    Tendenza29 Novembre 2025

    Meteo, inizio dicembre tra schiarite, rovesci e incertezza: la tendenza da martedì 2

    Italia in una fase di transizione a inizio dicembre, tra alta pressione e circolazione ciclonica, con instabilità soprattutto al Centro-Sud
  • Meteo: dicembre al via con poca instabiltà! Clima gradualmente meno freddo
    Tendenza28 Novembre 2025

    Meteo: dicembre al via con poca instabiltà! Clima gradualmente meno freddo

    La tendenza meteo per l'avvio di dicembre indica ancora qualche episodio instabile perlopiù al Nord. Le temperature tenderanno ad aumentare.
  • Meteo: domenica 30 ancora pioggia! Migliora a inizio dicembre?
    Tendenza27 Novembre 2025

    Meteo: domenica 30 ancora pioggia! Migliora a inizio dicembre?

    Ultimo giorno di novembre con peggioramento e nevicate sulle Alpi. Nei primi giorni di dicembre possibile fase meteo più tranquilla: previsioni.
  • Meteo, sabato 29 stabile poi nuovo peggioramento: domenica tornano pioggia e neve
    Tendenza26 Novembre 2025

    Meteo, sabato 29 stabile poi nuovo peggioramento: domenica tornano pioggia e neve

    Nuova perturbazione in arrivo: investirà l'Italia da domenica portando maltempo in molte regioni e neve fino a quote collinari. La tendenza meteo
Ultime newsVedi tutte
Meteo, inizio dicembre tra schiarite, rovesci e incertezza: la tendenza da martedì 2
Tendenza29 Novembre 2025
Meteo, inizio dicembre tra schiarite, rovesci e incertezza: la tendenza da martedì 2
Italia in una fase di transizione a inizio dicembre, tra alta pressione e circolazione ciclonica, con instabilità soprattutto al Centro-Sud
Meteo: dicembre al via con poca instabiltà! Clima gradualmente meno freddo
Tendenza28 Novembre 2025
Meteo: dicembre al via con poca instabiltà! Clima gradualmente meno freddo
La tendenza meteo per l'avvio di dicembre indica ancora qualche episodio instabile perlopiù al Nord. Le temperature tenderanno ad aumentare.
Meteo: domenica 30 ancora pioggia! Migliora a inizio dicembre?
Tendenza27 Novembre 2025
Meteo: domenica 30 ancora pioggia! Migliora a inizio dicembre?
Ultimo giorno di novembre con peggioramento e nevicate sulle Alpi. Nei primi giorni di dicembre possibile fase meteo più tranquilla: previsioni.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Domenica 30 Novembre ore 16:48

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154