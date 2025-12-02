FacebookInstagramXWhatsApp

Italia tra piogge intense e brevi schiarite: le previsioni meteo da martedì 2 dicembre

Prosegue il via vai di perturbazioni sull'Italia: rischio di piogge e temporali localmente intensi nelle prossime ore.
Previsione2 Dicembre 2025 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it
Stiamo vivendo una fase piuttosto movimentata dal punto di vista meteo, a causa del transito di diverse perturbazioni in rapida sequenza che, almeno fino a venerdì, non lasceranno spazio a tregue durature in molte regioni. Nelle prossime ore saremo alle prese con l’ultima perturbazione di novembre, che continuerà a muoversi molto lentamente lungo la penisola interessando il Centro-Sud, fino ad esaurire i suoi effetti entro la prossima notte.

Mercoledì un nuovo impulso atlantico (perturbazione n.1 di dicembre) raggiungerà i settori occidentali interessando il Nord-Ovest e la Sardegna, mentre nella seconda parte della giornata un’altra perturbazione (la n.2) in arrivo dal Nord Africa punterà verso il settore ionico, accompagnata da precipitazioni intense. Giovedì quest’ultimo sistema nuvoloso tenderà a risalire verso l’Adriatico, mentre l’altra perturbazione perderà energia determinando ancora qualche effetto fra il Nord-Ovest, il Centro e il basso Tirreno, in esaurimento venerdì. Nel frattempo, venerdì, un nuovo veloce fronte atlantico potrebbe farsi strada verso le isole maggiori, ma la sua traiettoria al momento risulta alquanto incerta.

Le previsioni meteo per martedì 2 dicembre

Prevalenza di nuvole sull’Italia, anche se alternate a temporanee schiarite, più ampie fra Sicilia e Calabria. Piogge e temporali su Lazio e Campania. Qualche pioggia anche su Abruzzo, Molise, Puglia, Valpadana occidentale e Sardegna. Alla sera deboli e isolate precipitazioni anche su alto Adriatico e Basilicata e neve oltre 1.200 metri sulle Alpi occidentali. Temperature massime in rialzo al Nord, Toscana e Sicilia, stazionarie o in leggero calo nelle altre regioni. Ventoso per venti meridionali al Sud.

Le previsioni meteo per mercoledì 3 dicembre

Altra giornata nuvolosa, ma con anche delle schiarite maggiormente probabili al Meridione. Possibili piogge all’estremo Nord-Ovest, nell’alto Adriatico, nei settori ionici e in Sardegna, anche sotto forma di rovesci o temporali sull’isola. Quota delle nevicate intorno ai 1300 metri sulle Alpi occidentali. Alla sera fenomeni in estensione alle coste toscane e tendenti a divenire più intensi sulle regioni ioniche.
Temperature senza notevoli variazioni, con valori nella media o leggermente sopra; scarso rischio di gelate notturne alle basse quote. Un po’ ventoso con mari mossi o molto mossi su Ionio, basso Adriatico e intorno alla Sardegna.

