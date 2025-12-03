Weekend lungo dell'Immacolata tra anticiclone e qualche insidia. La tendenza

Gli ultimi aggiornamenti meteo per il weekend lungo dell’Immacolata confermano uno scenario in generale stabile e tranquillo per la rimonta dell’alta pressione che proteggerà l’Italia dall’arrivo di nuovi sistemi perturbati. Farà eccezione l’estremo Sud, dove tra sabato e domenica insisterà ancora un po’ di instabilità ma con tendenza a un tempo via via più asciutto e soleggiato.

In questo contesto le temperature saranno in aumento e tenderanno a portarsi oltre la norma, in modo più sensibile a inizio settimana, con un clima di stampo autunnale.

La tendenza meteo per il weekend lungo dell'Immacolata

Per sabato 6 dicembre si conferma un generale miglioramento del tempo nelle regioni centro-settentrionali e in Sardegna. In Sicilia e al Sud, specie su Puglia e Basilicata, insisteranno invece più nuvole, con rovesci sparsi sul settore tirrenico dell’isola e fenomeni più isolati possibili anche in Puglia, soprattutto nella prima parte della giornata. Di sera le nuvole aumenteranno anche in Toscana.

Le temperature saranno in rialzo al Centro-Nord e in Sardegna, mentre non subiranno variazioni significative nel resto del Paese. Soffieranno venti moderati di Maestrale sul medio Adriatico, in Puglia, in Sicilia e sul Tirreno centro-meridionale.

Domenica 7 dicembre il tempo sarà ancora instabile tra il nord-est della Sicilia e la bassa Calabria tirrenica, con rovesci e possibili temporali. Nel resto del Paese prevarranno le schiarite - con l’eccezione solo di annuvolamenti irregolari lungo il versante adriatico e nubi alte in transito sulle regioni settentrionali. Di sera saranno possibili delle precipitazioni in Valle d’Aosta, ma con neve solo a quote alte. Sarà un’altra giornata ventosa per le Isole maggiori e lungo il medio e basso Adriatico. Le temperature non subiranno variazioni significative.

Le attuali proiezioni per l’inizio della prossima settimana mostrano che l’alta pressione dovrebbe consolidarsi con più decisione tra lunedì e martedì. Per l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata, si profilano quindi condizioni meteo diffusamente stabili, con molte schiarite da nord a sud. L’anticiclone sarà accompagnato da una massa d’aria particolarmente mite per la stagione, che favorirà un ulteriore aumento delle temperature in tutto il Paese fino a valori ovunque al di sopra della media di questo periodo, più in linea con la stagione autunnale. I prossimi aggiornamenti permetteranno di conoscere maggiori dettagli su questa evoluzione e sulla durata della fase anticiclonica.