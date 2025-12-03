FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, piogge in molte regioni tra giovedì e venerdì. Le previsio...

Meteo, piogge in molte regioni tra giovedì e venerdì. Le previsioni dal 4 dicembre

Due perturbazioni in azione sull'Italia: porteranno maltempo in molte regioni soprattutto nella giornata di domani. Le previsioni nei dettagli
Previsione3 Dicembre 2025 - ore 12:15 - Redatto da Meteo.it
Previsione3 Dicembre 2025 - ore 12:15 - Redatto da Meteo.it

Due perturbazioni avanzano sull’Italia: una di origine atlantica in arrivo da ovest (perturbazione numero 1 di dicembre) e un’altra di matrice africana proveniente da sud (la numero 2 del mese). Il maltempo si farà sentire soprattutto nella giornata di domani, giovedì 4 dicembre, con piogge che si concentreranno soprattutto al Nord-Ovest, sulle regioni adriatiche, al Sud e sulle Isole maggiori. Attesa anche la neve sulle Alpi, ma solo a quote medio-alte, perché le temperature rimarranno leggermente al di sopra della norma in gran parte del Paese.
Un’altra perturbazione (la numero 3 di dicembre) lambirà l’Italia venerdì, accompagnata da moderato maltempo al Centro-Sud, con una residua instabilità che insisterà all’estremo Sud e in Sicilia anche tra sabato e domenica.

Le previsioni meteo per giovedì 4 dicembre

Domani nuvole in tutta Italia. Nel corso del giorno piogge sparse, per lo più deboli, al Nord-Ovest e su Emilia, coste toscane, regioni centrali adriatiche, Sud e Isole Maggiori; qualche nevicata sulle zone alpine al di sopra di 1200 metri. Temperature massime in leggera crescita al Nord, in lieve calo in Sardegna, in generale nella norma o leggermente al di sopra. Intensi venti di Maestrale su Sicilia e Sardegna.

Le previsioni meteo per venerdì 5 dicembre

Venerdì cielo nuvoloso o molto nuvoloso praticamente in tutta Italia. Nel corso del giorno piogge, per lo più a carattere isolato, potranno coinvolgere alto Piemonte, alta Lombardia, bassa Toscana, regioni centrali adriatiche, Sud e Isole maggiori. Temperature massime stazionarie o in leggero calo, comunque in generale nella norma o di poco al di sopra.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, mercoledì 3 dicembre con piogge in molte regioni: due perturbazioni in azione sull'Italia
    Previsione3 Dicembre 2025

    Meteo, mercoledì 3 dicembre con piogge in molte regioni: due perturbazioni in azione sull'Italia

    Due perturbazioni sull'Italia, con piogge in arrivo soprattutto su Nord-Ovest, Isole maggiori e regioni meridionali. Le previsioni meteo
  • Meteo, rischio di piogge intense nelle prossime ore: le previsioni da mercoledì 3 dicembre
    Previsione3 Dicembre 2025

    Meteo, rischio di piogge intense nelle prossime ore: le previsioni da mercoledì 3 dicembre

    Prosegue il via vai di perturbazioni sull'Italia: oggi due in azione sul Paese, con rischio di forte maltempo soprattutto al Sud. Le previsioni
  • 2 perturbazioni in arrivo domani, rischio di forte maltempo: le previsioni da mercoledì 3 dicembre
    Previsione2 Dicembre 2025

    2 perturbazioni in arrivo domani, rischio di forte maltempo: le previsioni da mercoledì 3 dicembre

    Via vai di perturbazioni sull'Italia: mercoledì ne arriveranno due, con rischio di forti piogge. Le previsioni meteo
  • Italia tra piogge intense e brevi schiarite: le previsioni meteo da martedì 2 dicembre
    Previsione2 Dicembre 2025

    Italia tra piogge intense e brevi schiarite: le previsioni meteo da martedì 2 dicembre

    Prosegue il via vai di perturbazioni sull'Italia: rischio di piogge e temporali localmente intensi nelle prossime ore.
Ultime newsVedi tutte
Weekend lungo dell'Immacolata tra anticiclone e qualche insidia. La tendenza
Tendenza3 Dicembre 2025
Weekend lungo dell'Immacolata tra anticiclone e qualche insidia. La tendenza
Alta pressione in rinforzo nel ponte dell'Immacolata: condizioni meteo via via più stabili, con temperature in aumento fino a valori autunnali!
Meteo: venerdì a rischio pioggia, poi svolta per l'Immacolata
Tendenza2 Dicembre 2025
Meteo: venerdì a rischio pioggia, poi svolta per l'Immacolata
Nuova perturbazione in arrivo venerdì, scenario meteo più tranquillo per il ponte dell'Immacolata. La tendenza nei dettagli
Meteo: verso il Ponte dell'Immacolata con diverse fasi di maltempo. La tendenza
Tendenza1 Dicembre 2025
Meteo: verso il Ponte dell'Immacolata con diverse fasi di maltempo. La tendenza
La seconda parte della settimana sarà segnata ancora da molte fasi instabili con piogge e temporali diffusi. La tendenza meteo verso l'Immacolata
Mediaset

Ultimo aggiornamento Mercoledì 03 Dicembre ore 18:36

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154