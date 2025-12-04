FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo: ponte dell'Immacolata con alta pressione, ma domenica arriva ancora qualche pioggia

Anticiclone in rinforzo nel ponte dell'Immacolata: nel weekend ultimi episodi di instabilità al Sud, poi stabile ovunque e temperature oltre la media
Tendenza4 Dicembre 2025 - ore 11:38 - Redatto da Meteo.it
Anche gli ultimi aggiornamenti meteo per il ponte dell’Immacolata confermano uno scenario in generale stabile e tranquillo per la rimonta dell’alta pressione che proteggerà l’Italia dall’arrivo di nuovi sistemi perturbati. Nel fine settimana, tuttavia, potrà farsi sentire ancora un po' di instabilità all'estremo Sud, specie tra Sicilia e Calabria, dove potrà arrivare ancora qualche pioggia.

La tendenza meteo dal 7 dicembre

Domenica 7 dicembre, giorno di Sant'Ambrogio, il tempo sarà ancora instabile tra il nord della Sicilia (specie nel Messinese) e la bassa Calabria tirrenica con locali rovesci di pioggia. Nel resto del Paese il tempo sarà più soleggiato ma comunque in un contesto di variabilità in cui un po’ di nuvolosità in transito renderà il cielo fino a parzialmente nuvoloso o a tratti anche nuvoloso, specie nelle regioni del Centro-Nord. Il passaggio sull’Europa centrale di una perturbazione potrebbe dar luogo a deboli precipitazioni tra Valle d’Aosta e alto Piemonte che però saranno nevose solo ad alta quota, dai 2000 metri in su. Attenzione al mattino alla visibilità ridotta per la presenza di nebbie sulla Valle Padana centro-orientale fino alle coste di Emilia Romagna e del Veneto e poi anche nelle valli del centro; nebbie in diradamento nel corso della mattinata.

Sarà una giornata ancora un po’ ventosa per venti di Maestrale sui mari del Centro-Sud, in Puglia, Sicilia e Sardegna. per le Isole maggiori e lungo il medio e basso Adriatico; i mari centro-meridionali risulteranno pertanto ancora mossi o molto mossi, Al mattino un po’ di freddo al Nord e al Centro con minime all’alba anche prossime allo zero ma con basso rischio di gelate. Le temperature massime oscilleranno intorno ai 10-12 gradi al Nord, fino a 14-16 al Centro-Sud ma con punte di 17-19 gradi in Calabria, Sicilia e Sardegna.

Dall'Immacolata l'anticiclone si consolida con più decisione sull'Italia: la tendenza meteo

Le attuali proiezioni per la prima parte della prossima settimana mostrano che l’alta pressione dovrebbe consolidarsi ulteriormente nel Mediterraneo e sull’Italia. Per l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata, si profila quindi una giornata stabile e prevalentemente soleggiata da nord a sud. Al mattino dovremo ancora una volta fare i conti con un po’ di nebbie tra Emilia Romagna e Veneto e in alcune valli di Toscana, Umbria e Lazio. I venti saranno prevalentemente deboli o molto deboli, a parte una residua ventilazione da nord tra medio-basso Adriatico, Puglia e Ionio. I mari del Sud Italia, il Mare e Canale di Sardegna risulteranno ancora un po’ mossi.

Nei giorni successivi il tempo resterà in prevalenza soleggiato, soprattutto nelle regioni del Centro-Sud. Al Nord (su pianure, Liguria e Venezie), in Toscana, Umbria e alto Lazio potrebbe invece aumentare il grigiore per la formazione di estesi strati di nubi basse o nebbie; non si escludono isolate pioviggini tra Liguria di levante e nordovest della Toscana. L’anticiclone sarà accompagnato da una massa d’aria particolarmente mite per la stagione, che favorirà un ulteriore aumento delle temperature in tutto il Paese fino a valori ovunque al di sopra della media di questo periodo, più in linea con la stagione autunnale. Sulle Alpi, lo zero termico si porterà oltre i 3000 metri fino anche a 3500-3600 metri. Le attuali proiezioni suggeriscono che l’alta pressione potrebbe insistere a ridosso dell’Italia per tutta, o quasi, la prossima settimana, impedendo l’arrivo di nuove perturbazioni. I prossimi aggiornamenti permetteranno di conoscere maggiori dettagli su questa evoluzione e sull’effettiva durata della fase anticiclonica.

