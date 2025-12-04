Meteo, maltempo in molte zone giovedì 4 dicembre: le previsioni nei dettagli

Due perturbazioni hanno raggiunto l’Italia: una di origine atlantica in arrivo da ovest (perturbazione numero 1 di dicembre) e un’altra di matrice africana proveniente da sud (perturbazione numero 2 del mese). Ci attende perciò un giovedì in generale nuvoloso, con piogge che si concentreranno soprattutto al Sud, al Nord-Ovest, sulle regioni adriatiche e sulle Isole Maggiori; sulle Alpi cadrà anche la neve, ma solo a quote medio-alte, perché le temperature rimarranno leggermente al di sopra della norma in gran parte del Paese.

Un’altra perturbazione, la numero 3 di dicembre, lambirà l’Italia venerdì portando condizioni di moderato maltempo, mentre sabato le ultime piogge residue si attarderanno sulle estreme regioni meridionali. Arrivano intanto ulteriori conferme: tra il fine settimana e il giorno dell’Immacolata le condizioni meteo in Italia risulteranno nel complesso stabili, asciutte e con un clima relativamente mite, grazie a temperature in aumento praticamente ovunque.

Le previsioni meteo per giovedì 4 dicembre

Nuvole in tutta Italia. Nel corso del giorno piogge sparse, per lo più deboli, al Nordovest, Emilia, coste toscane, regioni centrali adriatiche, Sud e Isole Maggiori, più intense al mattino tra Basilicata, Puglia e Molise; qualche nevicata sulle zone alpine al di sopra di 1200 metri.

Temperature massime in leggera crescita al Nord, in lieve calo in Sardegna, in generale nella norma o leggermente al di sopra. Intensi venti di Maestrale su Sicilia e Sardegna; intense correnti dapprima meridionali sul basso Adriatico e Ionio; mari localmente agitati.

Le previsioni meteo per venerdì 5 dicembre

Cielo nuvoloso o molto nuvoloso praticamente in tutta Italia. Nel corso del giorno piogge, per lo più a carattere isolato, coinvolgeranno alto Piemonte, alta Lombardia, bassa Toscana, regioni centrali adriatiche, Sud e Isole maggiori. Temperature massime stazionarie o in leggero calo, comunque in generale nella norma o di poco al di sopra.