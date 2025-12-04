FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, maltempo in molte zone giovedì 4 dicembre: le previsioni n...

Meteo, maltempo in molte zone giovedì 4 dicembre: le previsioni nei dettagli

Due perturbazioni in azione sull'Italia: giovedì nuvole in gran parte del Paese, con piogge in molte regioni. Le previsioni meteo
Previsione4 Dicembre 2025 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it
Previsione4 Dicembre 2025 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it

Due perturbazioni hanno raggiunto l’Italia: una di origine atlantica in arrivo da ovest (perturbazione numero 1 di dicembre) e un’altra di matrice africana proveniente da sud (perturbazione numero 2 del mese). Ci attende perciò un giovedì in generale nuvoloso, con piogge che si concentreranno soprattutto al Sud, al Nord-Ovest, sulle regioni adriatiche e sulle Isole Maggiori; sulle Alpi cadrà anche la neve, ma solo a quote medio-alte, perché le temperature rimarranno leggermente al di sopra della norma in gran parte del Paese.

Un’altra perturbazione, la numero 3 di dicembre, lambirà l’Italia venerdì portando condizioni di moderato maltempo, mentre sabato le ultime piogge residue si attarderanno sulle estreme regioni meridionali. Arrivano intanto ulteriori conferme: tra il fine settimana e il giorno dell’Immacolata le condizioni meteo in Italia risulteranno nel complesso stabili, asciutte e con un clima relativamente mite, grazie a temperature in aumento praticamente ovunque.

Le previsioni meteo per giovedì 4 dicembre

Nuvole in tutta Italia. Nel corso del giorno piogge sparse, per lo più deboli, al Nordovest, Emilia, coste toscane, regioni centrali adriatiche, Sud e Isole Maggiori, più intense al mattino tra Basilicata, Puglia e Molise; qualche nevicata sulle zone alpine al di sopra di 1200 metri.
Temperature massime in leggera crescita al Nord, in lieve calo in Sardegna, in generale nella norma o leggermente al di sopra. Intensi venti di Maestrale su Sicilia e Sardegna; intense correnti dapprima meridionali sul basso Adriatico e Ionio; mari localmente agitati.

Le previsioni meteo per venerdì 5 dicembre

Cielo nuvoloso o molto nuvoloso praticamente in tutta Italia. Nel corso del giorno piogge, per lo più a carattere isolato, coinvolgeranno alto Piemonte, alta Lombardia, bassa Toscana, regioni centrali adriatiche, Sud e Isole maggiori. Temperature massime stazionarie o in leggero calo, comunque in generale nella norma o di poco al di sopra.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, venerdì 5 dicembre con tempo instabile: le zone a rischio pioggia
    Previsione4 Dicembre 2025

    Meteo, venerdì 5 dicembre con tempo instabile: le zone a rischio pioggia

    Dopo un giovedì con molte piogge, le condizioni meteo restano instabili anche domani. Le previsioni meteo nei dettagli
  • Meteo, due perturbazioni sull'Italia: giovedì 4 dicembre maltempo in molte regioni
    Previsione4 Dicembre 2025

    Meteo, due perturbazioni sull'Italia: giovedì 4 dicembre maltempo in molte regioni

    Piogge in vista per buona parte del Paese: due perturbazioni in azione in queste ore, e domani arriva la terza. Le previsioni meteo nei dettagli
  • Meteo, piogge in molte regioni tra giovedì e venerdì. Le previsioni dal 4 dicembre
    Previsione3 Dicembre 2025

    Meteo, piogge in molte regioni tra giovedì e venerdì. Le previsioni dal 4 dicembre

    Due perturbazioni in azione sull'Italia: porteranno maltempo in molte regioni soprattutto nella giornata di domani. Le previsioni nei dettagli
  • Meteo, mercoledì 3 dicembre con piogge in molte regioni: due perturbazioni in azione sull'Italia
    Previsione3 Dicembre 2025

    Meteo, mercoledì 3 dicembre con piogge in molte regioni: due perturbazioni in azione sull'Italia

    Due perturbazioni sull'Italia, con piogge in arrivo soprattutto su Nord-Ovest, Isole maggiori e regioni meridionali. Le previsioni meteo
Ultime newsVedi tutte
Meteo: ponte dell'Immacolata con alta pressione, ma domenica arriva ancora qualche pioggia
Tendenza4 Dicembre 2025
Meteo: ponte dell'Immacolata con alta pressione, ma domenica arriva ancora qualche pioggia
Anticiclone in rinforzo nel ponte dell'Immacolata: nel weekend ultimi episodi di instabilità al Sud, poi più stabile e temperature oltre la media
Weekend lungo dell'Immacolata tra anticiclone e qualche insidia. La tendenza
Tendenza3 Dicembre 2025
Weekend lungo dell'Immacolata tra anticiclone e qualche insidia. La tendenza
Alta pressione in rinforzo nel ponte dell'Immacolata: condizioni meteo via via più stabili, con temperature in aumento fino a valori autunnali!
Meteo: venerdì a rischio pioggia, poi svolta per l'Immacolata
Tendenza2 Dicembre 2025
Meteo: venerdì a rischio pioggia, poi svolta per l'Immacolata
Nuova perturbazione in arrivo venerdì, scenario meteo più tranquillo per il ponte dell'Immacolata. La tendenza nei dettagli
Mediaset

Ultimo aggiornamento Giovedì 04 Dicembre ore 16:58

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154