Meteo, venerdì 5 dicembre con tempo instabile: le zone a rischio pioggia

Dopo un giovedì con molte piogge, le condizioni meteo restano instabili anche domani. Le previsioni meteo nei dettagli
Previsione4 Dicembre 2025 - ore 11:49 - Redatto da Meteo.it
Dopo un giovedì segnato da due perturbazioni attive sul nostro territorio, anche venerdì 5 dicembre i protagonisti saranno nuvolosità diffusa e piogge. Le precipitazioni saranno a carattere sparso e intermittente: interesseranno debolmente in mattinata parte delle regioni settentrionali, mentre nel corso della giornata qualche rovescio riguarderà il Centro-Sud e le Isole Maggiori. In serata è atteso poi un graduale miglioramento, verso un fine settimana con una progressiva attenuazione dell’instabilità: sabato persisteranno solo ultime piogge residue sulle estreme regioni meridionali, dopodiché il tempo tenderà a stabilizzarsi, con ampie schiarite e, almeno inizialmente, correnti settentrionali che favoriranno cieli più limpidi. Nel fine settimana e nel giorno dell’Immacolata le condizioni meteo in Italia risulteranno quindi stabili, per lo più asciutte e con un clima relativamente mite per la stagione, con temperature in aumento praticamente ovunque.

Le previsioni meteo per venerdì 5 dicembre

Cielo molto nuvoloso, a tratti coperto, soprattutto al Centro-Nord. Piogge sparse sulle regioni settentrionali, in particolare tra Piemonte e Lombardia. Al Centro, al mattino, qualche pioggia isolata sui settori tirrenici. Nel pomeriggio qualche precipitazione si sposterà verso le regioni adriatiche, soprattutto tra basse Marche, Abruzzo e Molise, con un parziale coinvolgimento anche di Campania e Puglia settentrionale. Qualche pioggia anche sulle Isole Maggiori, principalmente sui versanti occidentali, e sulla Calabria tirrenica. Sulle regioni settentrionali le piogge tenderanno ad esaurirsi dal pomeriggio, con ampie schiarite in serata. Temperature senza grandi variazioni, sia nei valori minimi che massimi. I venti, in rotazione dai quadranti settentrionali, risulteranno più intensi sui nostri bacini esposti.

Le previsioni meteo per sabato 6 dicembre

Generale miglioramento del tempo nelle regioni centro-settentrionali e in Sardegna. In Sicilia e al Sud, specie su Puglia e Basilicata, insisteranno invece più nuvole, con rovesci sparsi sul settore tirrenico dell’isola e fenomeni più isolati possibili anche in Puglia, soprattutto nella prima parte della giornata. Di sera le nuvole aumenteranno anche in Toscana. Temperature in rialzo al Centro-Nord e in Sardegna, stabili altrove. Venti settentrionali moderati di Maestrale sul medio Adriatico, in Puglia, in Sicilia e sul Tirreno centro-meridionale.

