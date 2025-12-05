Meteo, Immacolata mite e senza pioggia: la tendenza da lunedì 8 dicembre

Gli ultimi aggiornamenti meteo confermano che, dopo il graduale miglioramento atteso già nel weekend, dall'Immacolata l'anticiclone si consoliderà con più decisione sull'Italia. Per il nostro Paese e tutta l'area mediterranea, di conseguenza, si profila una fase meteo stabile e particolarmente mite per la stagione, che dal giorno dell'Immacolata durerà per buona parte della prossima settimana.

La tendenza meteo dall'Immacolata

Lunedì 8 dicembre, giorno dell’Immacolata, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso sulla maggior parte delle regioni italiane. Sarà presente della nuvolosità più significativa solo sulla Toscana, la Puglia e sul nord della Sicilia, mentre al mattino saranno possibili nebbie nelle valli dell’Umbria. Soffieranno venti moderati di Maestrale su basso Adriatico e alto Ionio; venti deboli altrove.

Temperature in aumento, con valori diffusamente superiori alla norma e un’anomalia particolarmente marcata sulle Alpi.

Martedì assisteremo a un aumento della nuvolosità in Liguria e, nel corso della giornata, anche sulla pianura padana e in Toscana. Al mattino nebbie o foschie dense potranno coinvolgere la pianura padana ed emiliana, mentre nel resto del Paese prevarrà il sole. Le temperature non subiranno variazioni significative, e rimarranno in generale al di sopra delle medie. La situazione descritta subirà pochi cambiamenti anche nella parte centrale della settimana.