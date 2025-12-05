Tempo in miglioramento nel weekend dell'Immacolata: poche piogge in vista, ecco dove

Nella giornata di domani - sabato 6 dicembre - il tempo tenderà a migliorare in gran parte d’Italia, con il ritorno del sole al Centro-Nord e poche piogge residue confinate sulle estreme regioni meridionali; la maggior stabilità però favorirà anche la formazione di un po’ di nebbie, che nelle prime ore del giorno insisteranno sulle pianure del Nord.

Poi domenica e lunedì (Festa dell’Immacolata) l’alta pressione tornerà ad allungarsi sulla nostra Penisola, garantendo così un tempo più stabile e asciutto: le giornate risulteranno in gran parte soleggiate, nonostante un po’ di nebbie mattutine, mentre le piogge saranno quasi del tutto assenti.

Nei prossimi giorni, complice anche la presenza dell’alta pressione, le temperature diurne saliranno gradualmente fino a valori massimi che, all’inizio della prossima settimana, risulteranno di qualche grado superiori alle medie stagionali; nelle ore notturne invece la serenità del cielo favorirà un più efficace raffreddamento, con deboli gelate non escluse al Nord.

Le previsioni meteo per sabato 6 dicembre

Domani al mattino nuvole su Medio Adriatico, Sud e Isole, con qualche pioggia su Calabria Meridionale e nord della Sicilia; in prevalenza sereno nel resto d’Italia, ma con qualche nebbia su pianure del Nord e valli del Centro. Nel pomeriggio ancora un po’ di nuvolosità all’estremo Sud e Isole, con piogge deboli e isolate sui rilievi di Calabria e Sicilia; soleggiato nel resto d’Italia.

Temperature minime in calo in gran parte del Centro-Nord, con possibili deboli gelate anche in pianura; massime quasi dappertutto in leggero aumento e in generale al di sopra della norma. Ventoso al Centro-Sud e Isole per venti occidentali o di Maestrale.

Le previsioni meteo per domenica 7 dicembre

Domenica cielo nuvoloso e deboli piogge sulle Alpi occidentali, con neve oltre 1700-2000 metri. Prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso su coste dell’Alto Adriatico, Marche, Abruzzo, Molise, Umbria, Lazio e Campania. Nel resto d’Italia alternanza tra sole e momenti nuvolosi, con poche piogge per lo più confinate tra Calabria Meridionale e Sicilia Orientale.

Temperature minime in calo al Sud, in rialzo invece nelle regioni centrali; massime in generale stazionarie o in lieve crescita, al di sopra della norma.