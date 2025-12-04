FacebookInstagramXWhatsApp

Primo weekend di dicembre: le previsioni meteo per tutta la penisola

Che tempo farà nel primo weekend di dicembre 2025? Piogge e vento da Nord a Sud, ma tutto cambia per l'Immacolata.
Clima4 Dicembre 2025 - ore 16:20 - Redatto da Meteo.it
L'Italia è alle prese con un clima instabile e variabile complice il passaggio di due perturbazioni: la prima di origine atlantica in arrivo da Ovest, mentre la seconda di matrice africana diretta verso le regioni del Sud. Piogge e temporali lungo tutto lo stivale, ma torna il sole nel giorno dell'Immacolata. Scopriamo le previsioni meteo.

Meteo, due perturbazioni sull'Italia: maltempo e instabilità

Clima instabile e variabile in Italia per l'arrivo di due perturbazioni che hanno riportato piogge e temporali lungo tutto lo stivale con fenomeni temporaleschi diffusi nelle regioni del Sud, zone di Nord-Ovest, versante adriatico e Isole maggiori. Sulle Alpi, invece, torna la neve a quote medio-alte. Intanto una terza perturbazione è prevista da venerdì 5 dicembre 2025 anche se interesserà solo marginalmente il Paese con un clima ancora instabile per la presenza di piogge a carattere sparso. Tra sabato 6 dicembre e l'inizio della prossima settimana è previsto un cambiamento con la rimonta dell'alta pressione che garantirà un clima stabile e soleggiato con un progressivo aumento delle temperature.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni. Venerdì cielo molto nuvoloso, a tratti coperto, soprattutto al Centro-Nord. Piogge sparse sulle regioni settentrionali, in particolare tra Piemonte e Lombardia. Al Centro, al mattino, qualche pioggia isolata sui settori tirrenici. Nel pomeriggio qualche precipitazione si sposterà verso le regioni adriatiche, soprattutto tra basse Marche, Abruzzo e Molise, con un parziale coinvolgimento anche di Campania e Puglia settentrionale.

Qualche pioggia anche sulle Isole Maggiori, principalmente sui versanti occidentali, e sulla Calabria tirrenica. Sulle regioni settentrionali le piogge tenderanno ad esaurirsi dal pomeriggio, con ampie schiarite in serata. Temperature senza grandi variazioni, sia nei valori minimi che massimi. I venti, in rotazione dai quadranti settentrionali, risulteranno più intensi sui nostri bacini esposti.

Meteo, che tempo farà nel weekend dell'Immacolata 2025?

Le ultime proiezioni meteo confermano una progressiva espansione dell’alta pressione in Italia. Da sabato 6 dicembre 2025 schiarite e condizioni più asciutte su Centro-Nord e Sardegna, mentre al Sud e Sicilia non si escludono fenomeni temporaleschi nella prima parte della giornata.

Domenica 7 dicembre 2025 una residua instabilità tra Nord-Est della Sicilia e Calabria con il rischio di rovesci e locali temporali, mentre sul resto del Paese alternanza di schiarite e nuvole. Le temperature resteranno stabili. Nella giornata dell'Immacolata 2025, lunedì 8 dicembre, l'alta pressione dovrebbe consolidarsi favorendo una giornata stabile e in gran parte soleggiata da Nord a Sud con un aumento generale delle temperature.

