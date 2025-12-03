Meteo Italia: in arrivo due perturbazioni che aprono il mese di dicembre

Il maltempo è l'indiscusso protagonista dei primi giorni di dicembre 2025 complice l'arrivo di due perturbazioni dirette sulle regioni di Nord-Ovest, Sud e Isole. Piogge e temporali nelle prossime ore.

Meteo, torna il maltempo al Centro-Sud in Italia

La prima settimana di dicembre 2025 è nel segno del maltempo per via di una serie di perturbazioni che hanno colpito gran parte del Paese. Nelle prossime ore, infatti, due nuovi sistemi perturbati si avvicineranno alla Penisola: la prima di origine atlantica arriva da ovest, mentre da Sud risale una depressione nord-africana pronta a colpire le regioni meridionali.

Piogge e rovesci nelle prossime ore, in particolare sul Nord-Ovest, regioni del Sud e Isole maggiori dove sono previsti fenomeni temporaleschi intensi e violenti tali da far scattare anche lo stato di allerta meteo. Anche venerdì 5 dicembre 2025 è previsto un clima instabile e variabile, mentre da sabato 6 dicembre si delinea un parziale miglioramento. Dal punto di vista termico le temperature resteranno stabili con valori nella media.

Ma entriamo nel dettaglio con mercoledì 3 dicembre 2025: nuvole sparse nelle regioni del Nord, ma anche al Sud, Sicilia e Sardegna. Piogge deboli e irregolari su Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, Puglia meridionale, Calabria ionica, Sicilia orientale e Sardegna. In serata il maltempo raggiunge anche Lombardia, Toscana, Puglia settentrionale, Basilicata e Calabria. Si segnalano nevicate oltre i 1200-1300 metri sulle Alpi occidentali. Stabili le temperature massime con valori leggermente superiori alla norma al Nord.

Giovedì 4 dicembre 2025 il maltempo torna a farsi sentire nelle regioni del Sud, in particolare su Calabria, Basilicata e Puglia con piogge e temporali intensi sin dalle prime ore del mattino. Il maltempo interesserà anche il medio Adriatico, mentre sul Nord-Ovest, sull’Emilia occidentale, sulla Toscana, sulla Sardegna e sulla Sicilia tirrenica si avranno piogge deboli o intermittenti. Ancora neve lungo l'arco alpino intorno ai 1200-1400 metri. Stabili le temperature senza grandi variazioni e con le minime sempre al di sopra dello zero.

Meteo, la tendenza per il ponte dell’Immacolata 2025

Da venerdì 5 dicembre 2025 è previsto l'arrivo di una nuova perturbazione che colpirà dapprima il Sud e le Isole con piogge e rovesci intensi. Successivamente la perturbazione si muoverà verso la Grecia garantendo da sabato 6 dicembre 2025 un miglioramento generale con un clima stabile da Nord a Sud.

Stando alle previsioni meteo, il ponte dell'Immacolata 2025 è nel segno del bel tempo grazie al rinforzo dell'alta pressione che potrebbe perdurare fino alla prima decade del mese. Piogge e rovesci, infatti, resteranno ben lontani dalla Penisola con un clima stabile e soleggiato. Dal punto di vista delle temperature non è previsto l'arrivo di una massa d'aria fredda; anzi le temperature resteranno su valori più autunnali che invernali con lo zero termico che in montagna potrebbe sfiorare i 3000 metri. Come sempre si tratta di una evoluzione da confermare, per questo motivo vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.