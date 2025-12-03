FacebookInstagramXWhatsApp

  Puglia: tornado e grandine sulle campagne del Sud

Puglia: tornado e grandine sulle campagne del Sud

Un forte peggioramento del tempo in Puglia ha portato alla formazione di un tornado che in pochi minuti ha attraversato le campagne.
Clima3 Dicembre 2025 - ore 13:43 - Redatto da Meteo.it
Un tranquillo pomeriggio invernale si è improvvisamente trasformato in momenti di forte tensione nelle zone rurali tra Avetrana e Manduria, nel Tarantino. Martedì 2 dicembre 2025, un piccolo tornado ha infatti toccato il suolo, sorprendendo residenti e agricoltori impegnati nelle attività quotidiane.

La tromba d’aria, seppur di bassa intensità, è stata ben visibile e ha attraversato per alcuni minuti i campi della zona, sollevando polvere e detriti leggeri. L’episodio non avrebbe provocato danni rilevanti, ma ha generato preoccupazione in chi si è trovato nelle vicinanze del fenomeno atmosferico.

Maltempo Puglia, tornado tra Avetrana e Manduria

Nel primo pomeriggio di martedì 2 dicembre 2025, un improvviso tornado di intensità F0 ha attraversato le campagne situate tra Avetrana e Manduria, nel Tarantino. Il fenomeno, seppur di lieve entità, ha generato attimi di paura tra residenti e agricoltori, che hanno visto il piccolo vortice toccare terra e sollevare polvere e detriti per alcuni minuti.

Il vortice, comparso all’improvviso ma riconoscibile anche a grande distanza, si è formato all’interno di un quadro meteorologico fortemente instabile che da diversi giorni interessa il Sud Italia. La tromba d’aria ha attraversato una fascia di campagna nell’entroterra, danneggiando serre, strutture agricole leggere e appezzamenti coltivati, già messi a dura prova dalla violenta grandinata che ha accompagnato l’evento.

Molti abitanti della zona hanno immortalato il passaggio del fenomeno con foto e filmati, mostrando un cono nuvoloso ben delineato che sollevava materiali leggeri e avanzava tra i terreni situati tra Avetrana, Manduria e l’area di San Pietro in Bevagna.

Nonostante i danni materiali, la situazione non ha provocato feriti di rilievo. Questo ha consentito alle autorità locali di intervenire rapidamente per valutare la stabilità delle strutture coinvolte e mettere in sicurezza le aree maggiormente colpite dal maltempo.

Meteo Puglia, le previsioni per i prossimi giorni

Le ultime previsioni dei modelli meteorologici mostrano un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche nelle prossime ore, con le precipitazioni residue destinate a perdere intensità. Nonostante ciò, l’episodio registrato tra Avetrana e Manduria si colloca all’interno di un autunno segnato da eventi meteo particolarmente intensi in diverse zone del Mediterraneo.

Le attuali dinamiche atmosferiche su larga scala stanno infatti creando un contesto favorevole allo sviluppo di trombe d’aria e tornado, sia lungo le coste sia nelle aree interne. Sebbene questi fenomeni non siano estranei al clima delle nostre regioni, negli ultimi anni la loro presenza appare più frequente e, in diversi casi, più significativa in termini di impatto sul territorio.

