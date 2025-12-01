Meteo, allerta gialla per maltempo il 2 dicembre 2025 in Italia: ecco dove
Il mese di dicembre 2025 inizia con la prima allerta meteo diramata dal Dipartimento della Protezione Civile. Gli effetti dell'ultima perturbazione di novembre continuano a farsi sentire nelle regioni del Centro-Sud dove, nella giornata di martedì 2 dicembre 2025, scatta l'allerta gialla per piogge e temporali.
Maltempo in Italia: scatta l'allerta gialla per piogge il 2 dicembre 2025
Nuovo stato di allerta meteo gialla per piogge e temporali in Italia. La Protezione Civile ha diffuso per la giornata di domani, martedì 2 dicembre 2025, un nuovo bollettino di allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio temporali.
Ricordiamo che l'allerta gialla indica un'ordinaria criticità, che può comportare fenomeni localmente pericolosi come allagamenti di sottopassi, frane superficiali, forti temporali e venti che possono causare danni limitati. Attenzione: si tratta un segnale di attenzione che richiede di restare informati e adottare le dovute precauzioni, anche se i fenomeni più severi e diffusi sono previsti per i livelli di allerta superiori.
Nel dettaglio, la Protezione Civile ha emesso per martedì 2 dicembre 2025 lo stato di allerta meteo gialla per rischio temporali nelle seguenti regioni e zone:
- Basilicata;
- Campania: Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento, Alto Volturno e Matese, Basso Cilento, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini;
- Lazio: Bacini Costieri Sud, Bacini Costieri Nord, Aniene, Bacino del Liri, Bacini di Roma;
- Puglia: Salento.