Meteo ponte dell'Immacolata: che tempo farà?

Cosa dicono le previsioni meteo per il ponte dell'Immacolata? Che tempo farà? Il mese prende il via con il maltempo, soprattutto al Nord e nel medio versante tirrenico. L’evoluzione per il fine settimana e le giornate di festa presenta ancora margini di incertezza.

Secondo lo scenario che attualmente si profila come il più probabile, dopo un sabato mattina abbastanza stabile, una nuova perturbazione si farà strada verso l’Italia andando a interessare: Alpi occidentali, Liguria, Toscana e Sardegna già nella seconda parte di sabato. Ecco le tendenze.

Previsioni meteo: che tempo farà per il ponte dell'Immacolata?

Sottolineando che l'evoluzione per il ponte dell'Immacolata presenta ancora margini di incertezza, le previsioni meteo per i giorni di festa segnalano la presenza di nuove perturbazioni che interesseranno diverse regioni italiane.

Il ponte prenderà il via venerdì 5 dicembre con la perturbazione africana che tenderà a risalire verso il settore del medio Adriatico, mentre la Sardegna verrà raggiunta da un altro impulso perturbato atlantico. Le regioni settentrionali e centrali tirreniche, invece, dovrebbero godere di una fase più stabile con anche delle schiarite.

La mattina di sabato 6 dicembre sarà abbastanza stabile, ma qualche ora dopo una nuova perturbazione si farà strada verso l’Italia andando a interessare: Alpi occidentali, Liguria, Toscana e Sardegna e il Centro-Sud e il settore dell’alto Adriatico nella giornata di domenica 7 dicembre.

Che succederà il giorno dell'Immacolata? Lunedì il sistema perturbato dovrebbe provocare gli ultimi fenomeni sul medio Adriatico e al Sud. I prossimi aggiornamenti meteo permetteranno di conoscere conferme e maggiori dettagli sull'evoluzione del weekend e di lunedì 8 dicembre.

Come saranno le temperature? Per tutto il ponte dell'Immacolata resteranno probabilmente nella media o al di sopra, a causa delle masse d’aria temperata che accompagneranno i sistemi nuvolosi, con valori notturni tendenzialmente sopra lo zero alle basse quote anche al Nord.

Le previsioni per i prossimi giorni

Con che clima arriveremo al ponte dell'Immacolata? Nei prossimi giorni, dopo la giornata di oggi ricca di maltempo soprattutto al Nord e sul medio versante tirrenico, avremo ancora un po’ di maltempo anche nella giornata di martedì 2 dicembre con piogge residue concentrate soprattutto su Lazio, Abruzzo, Molise e regioni del Sud, mentre nella giornata di mercoledì 3 è attesa una temporanea pausa del maltempo.

Mercoledì 3 dicembre faremo i conti con una fase piuttosto dinamica, con tempo marcatamente variabile a causa del continuo transito di perturbazioni. Tuttavia, la particolare circolazione atmosferica prospettata dai modelli vede contrapporsi da un lato le intense correnti atlantiche a ovest e dall’altro lato una robusta area di alta pressione coi massimi valori sulla Russia.

I numerosi impulsi perturbati, spinti verso l’Europa dalle correnti atlantiche, sembrano destinati ad essere molto attivi e intensi nei settori occidentali del continente. Procedendo verso est, in vista della barriera anticiclonica, tenderanno a rallentare e a deviare verso la Scandinavia o verso il Mediterraneo perdendo nel contempo energia e quindi producendo, in particolare sull’Italia, effetti non molto marcati e neppure diffusi. Avremo molte nubi e nuove piogge all’estremo Nord-Ovest - con neve oltre 1.300 metri sulle Alpi occidentali - e in Sardegna.

Per finire giovedì 4 dicembre questo sistema nuvoloso si indebolirà determinando una copertura nuvolosa a tratti compatta, ma accompagnata da poche precipitazioni al Centro-Nord. Contemporaneamente, un’altra perturbazione, in arrivo dal Nord Africa, darà luogo a un peggioramento all’estremo Sud con piogge e rovesci.