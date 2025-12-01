Meteo: dicembre al via con maltempo e neve! Le previsioni

L’inverno meteorologico inizia con la perturbazione atlantica (la numero 11 di novembre), giunta ieri, in movimento sulla Penisola e destinata a portare oggi (lunedì 1 dicembre) maltempo soprattutto al Nord e medio versante tirrenico, coinvolgendo più a sud anche Campania e Sardegna.

Questa stessa perturbazione porterà un po’ di maltempo anche nella giornata di domani (martedì 2), con piogge residue concentrate soprattutto su Lazio, Abruzzo, Molise e regioni del Sud, mentre nella giornata di mercoledì 3 è attesa una temporanea pausa del maltempo.

Una prima parte della settimana caratterizzata quindi da un po’ di maltempo, mentre le temperature non mostreranno particolari anomalie, e si aggireranno in generale attorno ai valori tipici del periodo.

Le previsioni meteo per oggi (lunedì 1 dicembre)

Nubi in tutta Italia, anche se al Sud non mancheranno gli sprazzi di tempo bello. Nel corso del giorno piogge sparse su Lombardia, Liguria, Veneto, Emilia, Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Sardegna; deboli nevicate sulle zone alpine oltre 1200-1400 metri.

Temperature massime in calo al Nord, Toscana e Sardegna, senza grandi variazioni nel resto d’Italia. Ventoso in Sardegna per venti di Maestrale; altrove ventilazione meridionale per lo più di debole intensità.

Le previsioni meteo per martedì 2 dicembre

Piogge in esaurimento al Nord, in Toscana, Umbria e Marche, ma insistono le nuvole, con cieli da nuvolosi a coperti al mattino e parziali schiarite nel pomeriggio all’estremo Nord-Est e in Toscana. Deboli piogge in Abruzzo, Molise, e Puglia; rovesci nel Lazio, forti temporali in Campania. In serata pioverà ancora solo sulla Campania; possibile sviluppo di temporali in Salento.

Temperature in lieve rialzo al Nord, dove non sono previste gelate; valori per lo più stazionari altrove, a parte un calo contenuto in Sardegna. Venti moderati di Scirocco su Ionio e basso Adriatico.