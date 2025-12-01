FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo: dicembre al via con maltempo e neve! Le previsioni

Meteo: dicembre al via con maltempo e neve! Le previsioni

Il mese di dicembre ha inizio oggi (lunedì 1) con maltempo soprattutto al Nord e merdio versante tirrenico. Attese piogge, temporali e nevicate.
Previsione1 Dicembre 2025 - ore 10:04 - Redatto da Meteo.it
Previsione1 Dicembre 2025 - ore 10:04 - Redatto da Meteo.it

L’inverno meteorologico inizia con la perturbazione atlantica (la numero 11 di novembre), giunta ieri, in movimento sulla Penisola e destinata a portare oggi (lunedì 1 dicembre) maltempo soprattutto al Nord e medio versante tirrenico, coinvolgendo più a sud anche Campania e Sardegna.

Questa stessa perturbazione porterà un po’ di maltempo anche nella giornata di domani (martedì 2), con piogge residue concentrate soprattutto su Lazio, Abruzzo, Molise e regioni del Sud, mentre nella giornata di mercoledì 3 è attesa una temporanea pausa del maltempo.

Una prima parte della settimana caratterizzata quindi da un po’ di maltempo, mentre le temperature non mostreranno particolari anomalie, e si aggireranno in generale attorno ai valori tipici del periodo.

Le previsioni meteo per oggi (lunedì 1 dicembre)

Nubi in tutta Italia, anche se al Sud non mancheranno gli sprazzi di tempo bello. Nel corso del giorno piogge sparse su Lombardia, Liguria, Veneto, Emilia, Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Sardegna; deboli nevicate sulle zone alpine oltre 1200-1400 metri.

Temperature massime in calo al Nord, Toscana e Sardegna, senza grandi variazioni nel resto d’Italia. Ventoso in Sardegna per venti di Maestrale; altrove ventilazione meridionale per lo più di debole intensità.

Le previsioni meteo per martedì 2 dicembre

Piogge in esaurimento al Nord, in Toscana, Umbria e Marche, ma insistono le nuvole, con cieli da nuvolosi a coperti al mattino e parziali schiarite nel pomeriggio all’estremo Nord-Est e in Toscana. Deboli piogge in Abruzzo, Molise, e Puglia; rovesci nel Lazio, forti temporali in Campania. In serata pioverà ancora solo sulla Campania; possibile sviluppo di temporali in Salento.

Temperature in lieve rialzo al Nord, dove non sono previste gelate; valori per lo più stazionari altrove, a parte un calo contenuto in Sardegna. Venti moderati di Scirocco su Ionio e basso Adriatico.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, dicembre al via oggi con rischio maltempo in molte regioni: le previsioni da lunedì 1
    Previsione1 Dicembre 2025

    Meteo, dicembre al via oggi con rischio maltempo in molte regioni: le previsioni da lunedì 1

    Una perturbazione atlantica ha raggiunto ieri l'Italia: nelle prossime ore coinvolgerà molte regioni portando piogge localmente intense
  • Meteo, 1 dicembre con rischio di forti piogge e temporali: ecco dove
    Previsione30 Novembre 2025

    Meteo, 1 dicembre con rischio di forti piogge e temporali: ecco dove

    L'ultima perturbazione di novembre influenzerà le condizioni meteo anche a inizio dicembre: piogge in arrivo in molte regioni
  • Meteo 30 novembre: arriva l'ultima perturbazione del mese. Le previsioni
    Previsione30 Novembre 2025

    Meteo 30 novembre: arriva l'ultima perturbazione del mese. Le previsioni

    Novembre si chiude con l'arrivo di una nuova, debole perturbazione: porterà molte nuvole, ma con piogge in poche regioni. Le previsioni meteo
  • Meteo, qualche pioggia in arrivo per una debole perturbazione: le zone coinvolte da domenica 30 novembre
    Previsione30 Novembre 2025

    Meteo, qualche pioggia in arrivo per una debole perturbazione: le zone coinvolte da domenica 30 novembre

    Nubi in aumento e qualche pioggia: novembre si chiude con l'arrivo di una debole perturbazione atlantica. Le previsioni meteo
Ultime newsVedi tutte
Meteo: verso il Ponte dell'Immacolata con diverse fasi di maltempo. La tendenza
Tendenza1 Dicembre 2025
Meteo: verso il Ponte dell'Immacolata con diverse fasi di maltempo. La tendenza
La seconda parte della settimana sarà segnata ancora da molte fasi instabili con piogge e temporali diffusi. La tendenza meteo verso l'Immacolata
Meteo, via vai di perturbazioni nella prima settimana di dicembre: la tendenza da mercoledì 3
Tendenza30 Novembre 2025
Meteo, via vai di perturbazioni nella prima settimana di dicembre: la tendenza da mercoledì 3
Una perturbazione dopo l'altra: ne arriveranno quattro entro il ponte dell'Immacolata! La tendenza meteo per la prima settimana di dicembre
Meteo, inizio dicembre tra schiarite, rovesci e incertezza: la tendenza da martedì 2
Tendenza29 Novembre 2025
Meteo, inizio dicembre tra schiarite, rovesci e incertezza: la tendenza da martedì 2
Italia in una fase di transizione a inizio dicembre, tra alta pressione e circolazione ciclonica, con instabilità soprattutto al Centro-Sud
Mediaset

Ultimo aggiornamento Lunedì 01 Dicembre ore 11:48

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154