Meteo 30 novembre: arriva l'ultima perturbazione del mese. Le previsioni

Nel corso di domenica 30 novembre l’ultima perturbazione del mese raggiungerà il Nord, le regioni centrali tirreniche e la Sardegna. Nelle prossime ore il sistema perturbato porterà un aumento delle nuvole, ma con piogge solo tra Liguria di Levante e alta Toscana. Lunedì le precipitazioni si estenderanno su gran parte del Nord e del Centro e, più marginalmente, anche sulla Sardegna e la Campania.

I deboli venti meridionali che accompagneranno la perturbazione favoriranno un aumento delle temperature al Sud; al Nord osserveremo invece una diminuzione dei valori massimi, mentre si attenuerà il freddo nelle ore notturne e al mattino, con probabile assenza di gelate notturne.

Le previsioni meteo per domenica 30 novembre

Nubi in rapido aumento al Nord-Ovest e in Toscana, con qualche pioggia possibile in Liguria. Un po’ di nuvolosità sparsa, alternata a schiarite anche ampie, su Nord-Est, Umbria, Lazio bassa Calabria tirrenica. Sereno o poco nuvoloso nel resto d’Italia. Dalla sera piogge anche moderate e rovesci tra levante ligure e alta Toscana.

Temperature pomeridiane in lieve calo al Nord, in Toscana e in Umbria; stazionarie o in lieve aumento nel resto del Centro-Sud. Venti di debole intensità: meridionali sui mari di ponente, di Maestrale sul basso Adriatico. Mari localmente ancora un po’ mossi al Sud, intorno alla Sicilia, nel Mare di Corsica e di Sardegna.

Le previsioni meteo per lunedì 1 dicembre

Nella notte e al mattino cielo coperto con piogge sparse in Liguria, Lombardia, Veneto, Emilia e Toscana; possibili rovesci più intensi in Liguria e temporali sulle coste toscane; deboli nevicate su Alpi e Prealpi lombarde e venete da 1200/1400 metri. Nel resto dell’Italia inizio di giornata con cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso; deboli piogge possibili anche su Lazio e nord Sardegna. Nel pomeriggio deboli piogge insistono al Nord, tranne Piemonte e Ponente Ligure; nuvole in aumento e piogge isolate su Marche, Umbria e regioni centrali tirreniche, con rischio di forti rovesci o temporali sulle coste toscane, in serata nel Lazio.Temperature minime in deciso rialzo al Nord e al Centro; massime in calo al Nord. Venti per lo più deboli meridionali, ma con rinforzi di Maestrale in Sardegna.