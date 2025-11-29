Meteo, nuova perturbazione: deboli piogge in vista domenica 30 novembre

Dopo un sabato stabile quasi ovunque, per la giornata di domenica si conferma l’arrivo di una perturbazione molto debole (la n. 11 di novembre) al Nord, sulle regioni centrali tirreniche e in Sardegna: aumenteranno le nuvole, ma con poche e deboli piogge possibili solo tra Liguria di levante e alta Toscana. Lunedì qualche pioggia sarà possibile anche su Nord-Est, Lazio e Sardegna occidentale. L

e temperature massime diurne subiranno un lieve rialzo al Centro-Sud. Al Nord nei prossimi giorni, grazie al ritorno della copertura nuvolosa, si attenuerà il freddo notturno con probabile assenza di gelate all’alba. Martedì qualche pioggia ancora possibile su Liguria, coste del medio Tirreno (fino al nord della Campania), e Sardegna.

Le previsioni meteo per domenica 30 novembre

Nubi in rapido aumento al Nord-Ovest e in Toscana con un cielo tendente a nuvoloso o molto nuvoloso con qualche isolata pioviggine o debole pioggia possibile tra la Liguria di levante e l’alta Toscana. Un po’ di nuvolosità sparsa, alternata a schiarite anche ampie, su Nord-Est, Umbria, Lazio bassa Calabria tirrenica. Sereno o poco nuvoloso nel resto d’Italia. Dalla sera piogge anche moderate tra levante ligure e alta Toscana.

Temperature pomeridiane stazionarie o in lieve calo al Nord, Toscana e Umbria; stazionarie o in lieve aumento nel resto del Centro-Sud. Paese. Venti di debole intensità: meridionali sui mari di ponente, di Maestrale sul basso Adriatico. Mari localmente ancora un po’ mossi al Sud, intorno alla Sicilia, nel Mare di Corsica e di Sardegna.

Le previsioni meteo per lunedì 1 dicembre

Giornata in gran parte soleggiata sulle aree alpine, in Piemonte e alta pianura lombarda. Nuvolosità irregolare alternata a schiarite anche ampie su Abruzzo, Molise, al Sud e in Sicilia. Molte nuvole nel resto d’Italia, con locali deboli piogge su Liguria di levante, Emilia, Venezia Giulia, Toscana, Lazio e nordovest della Sardegna.

Temperature massime diurne senza grandi variazioni. Si attenua invece il freddo notturno e mattutino al Centro-Nord con assenza di gelate anche al Nord. Venti deboli e in prevalenza meridionali. Mossi il Mare di Corsica, il Mare di Sardegna e il Mar Ligure; calmi o poco mossi gli altri mari intorno alla Penisola.